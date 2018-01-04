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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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味全     國泰中國A50正2  富邦摩台          綠悅-KY           昶和     大統益   日勝化
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          本盟              大統染   天仁                
嘉裕     興泰            富邦金融          大同              海悅     達新
東華     正道            元大MSCI台灣      大亞              銘旺科   地球
大東     友旺            永豐臺灣加權      國巨              卓越     新紡
立益     同開            富邦台50          廷鑫              統領     立益
佳和     悠克            富邦日本          燿華                       昶和
昶和                     FH香港            智寶                       大統染
三洋紡                   元大日經225       浩鑫                       亞崴
瑞利                     富邦NASDAQ        晶電                       中宇
樂士                     元大美元指數反1   全新                       程泰
正峰新                   國泰20年美債反1   麗臺                       三洋電
億泰                     元大美債7-10反1   華新科                     永記
毛寶                     富邦H股           奇鋐                       展宇
燁興                     元大S&P日圓反1    禾伸堂                     佳大
中鴻                     富邦歐洲          力特                       東明-KY
聚亨                     FH彭博高收益債    晟鈦                       海悅
千興                     FH彭博新興債      京鼎                       燿華
威致                     味全              榮創                       浩鑫
首利                     宏洲              柏騰                       銘旺科
麗正                     嘉裕              達邁                       吉祥全
東訊                     東華              聯德控股-KY                傳奇
華泰                     大東              宏齊                       東科-KY
茂矽                     立益              鈺邦                       亞弘電
錸德                     佳和              杜康-DR                    陞泰
廷鑫                     昶和              陽光能源-DR                華友聯
倫飛                     三洋紡                                       愛山林
威盛                     瑞利                                         潤弘
銘旺科                   樂士                                         華園
統懋                     正峰新                                       遠雄來
翔耀                     億泰                                         夏都
太空梭                   毛寶                                         新天地
新利虹                   燁興                                         欣欣
華映                     中鴻                                         統領
吉祥全                   聚亨                                         客思達-KY
憶聲                     千興                                         阿瘦
科風                     威致                                         友佳-DR
建碁                     首利                                         匯僑
和鑫                     麗正                                         一零四
力特                     東訊                                         欣天然
喬鼎                     華泰                                         新海
正達                     茂矽                                         欣高
晟鈦                     錸德                                         全國
弘憶股                   廷鑫                                         台數科
新世紀                   倫飛                                         基勝-KY
誠創                     威盛                                         潤泰材
嘉威                     銘旺科                                       波力-KY
力銘                     統懋                                         泰昇-KY
亞太電                   翔耀                                         吉源-KY
達能                     太空梭
清惠                     新利虹
慧友                     華映
捷泰                     吉祥全
互億                     憶聲
天瀚                     科風
迅杰                     建碁
華上                     和鑫
元晶                     力特
華冠                     喬鼎
裕豐                     正達
寶徠                     晟鈦
日勝生                   弘憶股
台船                     新世紀
東森                     誠創
台南-KY                  嘉威
康師傅-DR                力銘
聖馬丁-DR                亞太電
神州-DR                  達能
耀傑-DR                  清惠
同方友友-DR              慧友
晨訊科-DR                捷泰
友佳-DR                  互億
陽光能源-DR              天瀚
精熙-DR                  迅杰
中福                     華上
雷虎                     元晶
中視                     華冠
秋雨                     裕豐
慶豐富                   寶徠
                         日勝生
                         台船
                         東森
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
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