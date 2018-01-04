[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 味全 國泰中國A50正2 富邦摩台 綠悅-KY 昶和 大統益 日勝化 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 本盟 大統染 天仁 嘉裕 興泰 富邦金融 大同 海悅 達新 東華 正道 元大MSCI台灣 大亞 銘旺科 地球 大東 友旺 永豐臺灣加權 國巨 卓越 新紡 立益 同開 富邦台50 廷鑫 統領 立益 佳和 悠克 富邦日本 燿華 昶和 昶和 FH香港 智寶 大統染 三洋紡 元大日經225 浩鑫 亞崴 瑞利 富邦NASDAQ 晶電 中宇 樂士 元大美元指數反1 全新 程泰 正峰新 國泰20年美債反1 麗臺 三洋電 億泰 元大美債7-10反1 華新科 永記 毛寶 富邦H股 奇鋐 展宇 燁興 元大S&P日圓反1 禾伸堂 佳大 中鴻 富邦歐洲 力特 東明-KY 聚亨 FH彭博高收益債 晟鈦 海悅 千興 FH彭博新興債 京鼎 燿華 威致 味全 榮創 浩鑫 首利 宏洲 柏騰 銘旺科 麗正 嘉裕 達邁 吉祥全 東訊 東華 聯德控股-KY 傳奇 華泰 大東 宏齊 東科-KY 茂矽 立益 鈺邦 亞弘電 錸德 佳和 杜康-DR 陞泰 廷鑫 昶和 陽光能源-DR 華友聯 倫飛 三洋紡 愛山林 威盛 瑞利 潤弘 銘旺科 樂士 華園 統懋 正峰新 遠雄來 翔耀 億泰 夏都 太空梭 毛寶 新天地 新利虹 燁興 欣欣 華映 中鴻 統領 吉祥全 聚亨 客思達-KY 憶聲 千興 阿瘦 科風 威致 友佳-DR 建碁 首利 匯僑 和鑫 麗正 一零四 力特 東訊 欣天然 喬鼎 華泰 新海 正達 茂矽 欣高 晟鈦 錸德 全國 弘憶股 廷鑫 台數科 新世紀 倫飛 基勝-KY 誠創 威盛 潤泰材 嘉威 銘旺科 波力-KY 力銘 統懋 泰昇-KY 亞太電 翔耀 吉源-KY 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 建碁 華上 和鑫 元晶 力特 華冠 喬鼎 裕豐 正達 寶徠 晟鈦 日勝生 弘憶股 台船 新世紀 東森 誠創 台南-KY 嘉威 康師傅-DR 力銘 聖馬丁-DR 亞太電 神州-DR 達能 耀傑-DR 清惠 同方友友-DR 慧友 晨訊科-DR 捷泰 友佳-DR 互億 陽光能源-DR 天瀚 精熙-DR 迅杰 中福 華上 雷虎 元晶 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富