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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月03日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23919      5027   475.81  
0059   富邦金融             15048      4973   302.59  
0058   富邦發達              7404      4196   176.45  
0051   元大中型100          10879      9500   114.52  
00714  群益道瓊美國地產      3592      4567    78.65  
0055   元大MSCI金融         31175     39654    78.62  
00704L 台新MSCI台灣正2       4130      5378    76.79  
0054   元大台商50            9137     12124    75.36  
00657  國泰日經225           4463      6028    74.04  
00702  國泰標普低波高息      9212     14188    64.93  
0052   富邦科技              3787      6000    63.12  
00707R 元大S&P日圓反1        4007      6355    63.05  
00691R 兆豐藍籌30反1         2875      4606    62.42  
0053   元大電子              3715      6988    53.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3670      7315    50.17  
00698L 元大美債7-10正2       2750      5649    48.68  
00692  富邦公司治理         50420    114280    44.12  
00699R 元大美債7-10反1       2385      5714    41.74  
00688L 國泰20年美債正2       1723      4615    37.33  
00689R 國泰20年美債反1       1940      5389    36.00  
00635U 元大S&P黃金          19623     56014    35.03  
0061   元大寶滬深          155234    449116    34.56  
006206 元大上證50           51387    159278    32.26  
00652  富邦印度              3545     11035    32.13  
00667  元大韓國              1676      5429    30.87  
00663L 國泰臺灣加權正2       2100      6809    30.84  
00649  FH香港                3052     10772    28.33  
00634R 富邦上証反1          15369     56756    27.08  
00703  台新MSCI中國          5555     23050    24.10  
008201 BP上證50               662      2749    24.08
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