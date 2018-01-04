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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/01/03  107/01/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.22850   10.22400   0.00450    0.04401
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.86310    9.86620  -0.00310   -0.03142
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.00920   10.00540   0.00380    0.03798
中國信託台灣活力基金                                             14.37000   14.09000   0.28000    1.98722
中國信託台灣優勢基金                                             17.03000   16.80000   0.23000    1.36905
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77120    9.79950  -0.02830   -0.28879
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.45430    9.48170  -0.02740   -0.28898
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18790   10.19120  -0.00330   -0.03238
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.85900    9.86120  -0.00220   -0.02231
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.51110   10.51640  -0.00530   -0.05040
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.33990    9.34460  -0.00470   -0.05030
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.39720   11.39570   0.00150    0.01316
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.52140   10.52000   0.00140    0.01331
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95610   10.95600   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.88470    9.89930  -0.01460   -0.14749
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.84120    9.85560  -0.01440   -0.14611
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.01740   10.00950   0.00790    0.07893
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.97060    9.96300   0.00760    0.07628
中國信託精穩基金                                                 18.25580   18.17050   0.08530    0.46944
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
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元大2001基金                                                     65.77000   65.00000   0.77000    1.18462
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16360   11.15950   0.00410    0.03674
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.47310   10.52610  -0.05300   -0.50351
元大上證50基金                                                   33.14000   33.19000  -0.05000   -0.15065
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.55000   13.44000   0.11000    0.81845
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.28000   12.24000   0.04000    0.32680
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.62000   13.45000   0.17000    1.26394
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.50100   13.30700   0.19400    1.45788
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.50900   17.38600   0.12300    0.70747
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.88700   11.83200   0.05500    0.46484
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.62400   11.63100  -0.00700   -0.06018
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.30000    3.26000   0.04000    1.22699
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.01000   14.89000   0.12000    0.80591
元大中國高收益點心債券基金                                       11.15460   11.17920  -0.02460   -0.22005
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47710   10.47130   0.00580    0.05539
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.81490    9.80950   0.00540    0.05505
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.79910    9.84990  -0.05080   -0.51574
元大巴西指數基金                                                  6.37400    6.20300   0.17100    2.75673
元大巴菲特基金                                                   30.99000   30.65000   0.34000    1.10930
元大台商收成基金                                                 24.28000   24.22000   0.06000    0.24773
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.01000   13.11000  -0.10000   -0.76278
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.11000   35.53000   0.58000    1.63242
元大台灣中型100基金                                              32.22000   31.91000   0.31000    0.97148
元大台灣加權股價指數基金                                         24.83200   24.63300   0.19900    0.80786
元大台灣卓越50基金                                               83.60000   82.83000   0.77000    0.92961
元大台灣金融基金                                                 16.60000   16.44000   0.16000    0.97324
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.51000   30.33000   0.18000    0.59347
元大台灣高股息基金                                               25.44000   25.27000   0.17000    0.67273
元大台灣電子科技基金                                             36.17000   35.79000   0.38000    1.06175
元大全球ETF成長組合基金                                          10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.82000    6.82000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.24600   10.15600   0.09000    0.88618
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.51080   10.54680  -0.03600   -0.34134
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.83420    9.86790  -0.03370   -0.34151
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.46990    9.56030  -0.09040   -0.94558
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.91550    9.00060  -0.08510   -0.94549
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.24000   14.18000   0.06000    0.42313
元大全球農業商機基金                                             16.71000   16.66000   0.05000    0.30012
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
元大印尼指數基金                                                  9.98200   10.00500  -0.02300   -0.22989
元大印度指數基金                                                 10.18000   10.30300  -0.12300   -1.19383
元大印度基金                                                     13.57000   13.74000  -0.17000   -1.23726
元大多多基金                                                     19.53000   19.23000   0.30000    1.56006
元大多福基金                                                     55.41000   54.73000   0.68000    1.24246
元大亞太成長基金                                                 10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.78230    8.80730  -0.02500   -0.28386
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.39460    7.41560  -0.02100   -0.28319
元大卓越基金                                                     53.61000   52.96000   0.65000    1.22734
元大店頭基金                                                      8.56000    8.41000   0.15000    1.78359
元大泛歐成長基金                                                  9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15120   10.15080   0.00040    0.00394
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.11670    9.12500  -0.00830   -0.09096
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.35890   38.96840  -0.60950   -1.56409
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.54110   18.36050   0.18060    0.98363
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.82830   21.37160  -0.54330   -2.54216
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.29670   38.61140  -0.31470   -0.81504
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.13290   20.11260   0.02030    0.10093
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.92620   19.07530  -0.14910   -0.78164
元大高科技基金                                                   17.57000   17.08000   0.49000    2.86885
元大得利貨幣市場基金                                             16.20890   16.20870   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95070   11.95050   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   15.02000   14.66000   0.36000    2.45566
元大華夏中小基金                                                  9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
元大新中國基金-人民幣                                            12.68000   12.56000   0.12000    0.95541
元大新中國基金-美元                                              12.58100   12.43500   0.14600    1.17411
元大新中國基金-新台幣                                            12.04000   11.99000   0.05000    0.41701
元大新主流基金                                                   24.94000   24.24000   0.70000    2.88779
元大新東協平衡基金-美元                                          10.38500   10.33200   0.05300    0.51297
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
元大新興市場ESG策略基金                                          13.34000   13.26000   0.08000    0.60332
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.54260   11.46430   0.07830    0.68299
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.31890   11.21850   0.10040    0.89495
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.28580   11.26870   0.01710    0.15175
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.20450   10.18900   0.01550    0.15212
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.13950   10.14440  -0.00490   -0.04830
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.96630    9.97110  -0.00480   -0.04814
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.89330    9.97140  -0.07810   -0.78324
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.72530    9.80210  -0.07680   -0.78351
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.97560    9.99320  -0.01760   -0.17612
元大新興亞洲基金                                                 12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                       10.02050    9.99700   0.02350    0.23507
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                         10.02050    9.99700   0.02350    0.23507
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.89290    9.94310  -0.05020   -0.50487
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.89290    9.94310  -0.05020   -0.50487
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06250   15.06230   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     36.99000   36.19000   0.80000    2.21056
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.73000   13.77000  -0.04000   -0.29049
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.70000   19.64000   0.06000    0.30550
元大精準中小基金                                                 22.68000   22.55000   0.13000    0.57650
元大摩臺基金                                                     38.81000   38.41000   0.40000    1.04140
元大標普500基金                                                  23.91000   23.82000   0.09000    0.37783
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.94000   14.04000  -0.10000   -0.71225
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.80000   31.48000   0.32000    1.01652
元大標智滬深300基金                                              19.51000   19.52000  -0.01000   -0.05123
元大歐洲50基金                                                   24.70000   24.79000  -0.09000   -0.36305
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.77310    9.80380  -0.03070   -0.31314
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.10690   10.10650   0.00040    0.00396
元大績效基金                                                     51.93000   50.53000   1.40000    2.77063
元大韓國KOSPI200基金                                             24.60000   24.62000  -0.02000   -0.08123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.44780   13.44760   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               37.07000   36.24000   0.83000    2.29029
台新MSCI中國基金                                                 22.23000   21.62000   0.61000    2.82146
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.79000   18.96000  -0.17000   -0.89662
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.91000   20.59000   0.32000    1.55415
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12340   14.12330   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.89260    9.88530   0.00730    0.07385
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.54990   10.51990   0.03000    0.28517
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.79490    9.83960  -0.04470   -0.45429
台新中國通基金                                                   49.90000   49.29000   0.61000    1.23757
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.29200   16.27200   0.02000    0.12291
台新中國精選中小基金                                             12.40000   12.32000   0.08000    0.64935
台新主流基金                                                     24.57000   24.44000   0.13000    0.53191
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.70000   19.97000  -0.27000   -1.35203
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66930    0.67340  -0.00410   -0.60885
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.23000   15.43000  -0.20000   -1.29618
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51640    0.51960  -0.00320   -0.61586
台新台灣中小基金                                                 39.10000   38.57000   0.53000    1.37412
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.95320    9.98320  -0.03000   -0.30050
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.78650    9.79650  -0.01000   -0.10208
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.67300   10.68400  -0.01100   -0.10296
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.86800   10.81340   0.05460    0.50493
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.42290   11.36470   0.05820    0.51211
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
台新印度基金                                                     16.67000   16.81000  -0.14000   -0.83284
台新亞美短期債券基金                                             10.98170   11.00810  -0.02640   -0.23982
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.15790    9.17600  -0.01810   -0.19725
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31600    0.31420   0.00180    0.57288
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.22550   12.24950  -0.02400   -0.19593
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41540    0.41310   0.00230    0.55677
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06310   11.06300   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.40950   30.29630   0.11320    0.37364
台新智慧生活基金-美元                                            10.10060   10.02770   0.07290    0.72699
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.81030    9.79340   0.01690    0.17257
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.63460    9.68980  -0.05520   -0.56967
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.13730   10.12020   0.01710    0.16897
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.95910   10.01620  -0.05710   -0.57008
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.68740   10.77670  -0.08930   -0.82864
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35940    0.35980  -0.00040   -0.11117
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.26790    8.33700  -0.06910   -0.82884
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28780    0.28810  -0.00030   -0.10413
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.46000    6.37000   0.09000    1.41287
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.81800   10.72000   0.09800    0.91418
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.15000   18.26000   0.89000    4.87404
未來資產全球大消費基金                                           14.36000   14.23000   0.13000    0.91356
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.23650   12.25050  -0.01400   -0.11428
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.18460   10.19630  -0.01170   -0.11475
未來資產亞洲新富基金                                             21.93000   21.72000   0.21000    0.96685
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53590   12.53580   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.87000   11.30000   0.57000    5.04425
未來資產新興市場債券基金A                                         9.21580    9.22160  -0.00580   -0.06290
未來資產新興市場債券基金B                                         7.29490    7.29950  -0.00460   -0.06302
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.87200   10.86800   0.00400    0.03681
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.85330    9.88020  -0.02690   -0.27226
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.58910    9.59190  -0.00280   -0.02919
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59090   10.59280  -0.00190   -0.01794
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.49840    8.50190  -0.00350   -0.04117
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.45450    9.46020  -0.00570   -0.06025
永豐中小基金                                                     51.22000   50.05000   1.17000    2.33766
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.94810    1.94810   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47970    2.47970   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.02010    9.04800  -0.02790   -0.30836
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.13490   11.16940  -0.03450   -0.30888
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.81000    4.74000   0.07000    1.47679
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.92000   21.66000   0.26000    1.20037
永豐主流品牌基金                                                 15.79000   15.88000  -0.09000   -0.56675
永豐永豐基金                                                     33.53000   33.17000   0.36000    1.08532
永豐亞洲民生消費基金                                             12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
永豐南非幣2021保本基金                                           12.43850   12.42290   0.01560    0.12557
永豐高科技基金                                                   22.25000   21.67000   0.58000    2.67651
永豐貨幣市場基金                                                 13.84620   13.84610   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.22940    2.22610   0.00330    0.14824
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48370    2.46860   0.01510    0.61168
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.25490    8.26840  -0.01350   -0.16327
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.70560   10.72310  -0.01750   -0.16320
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.78850    7.81010  -0.02160   -0.27656
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.59680   11.62880  -0.03200   -0.27518
永豐滬深300紅利指數基金                                          20.22000   19.88000   0.34000    1.71026
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.84000   53.38000   0.46000    0.86175
永豐領航科技基金                                                 36.77000   36.02000   0.75000    2.08218
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
永豐趨勢平衡基金                                                 46.18000   45.61000   0.57000    1.24973
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.31090   11.30980   0.00110    0.00973
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70450    9.70050   0.00400    0.04123
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70450    9.70050   0.00400    0.04123
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69990    9.70000  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69990    9.70000  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.80280    9.79410   0.00870    0.08883
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.80370    9.79500   0.00870    0.08882
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.73630    9.73170   0.00460    0.04727
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.74420    9.73960   0.00460    0.04723
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.44000   12.29000   0.15000    1.22050
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.37000   11.26000   0.11000    0.97691
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.33000   12.16000   0.17000    1.39803
兆豐國際中小基金                                                 15.65000   15.54000   0.11000    0.70785
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.57000   15.23000   0.34000    2.23244
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.23000   20.85000   0.38000    1.82254
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.50000   20.99000   0.51000    2.42973
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.67000   12.61000   0.06000    0.47581
兆豐國際生命科學基金                                             15.79000   15.54000   0.25000    1.60875
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.38690   10.39180  -0.00490   -0.04715
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.83060   10.78970   0.04090    0.37907
兆豐國際全球高股息基金                                           11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
兆豐國際全球基金                                                 31.32000   31.22000   0.10000    0.32031
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15100   10.15050   0.00050    0.00493
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.50310    9.51170  -0.00860   -0.09041
兆豐國際國民基金                                                 24.39000   24.45000  -0.06000   -0.24540
兆豐國際第一基金                                                 13.77000   13.62000   0.15000    1.10132
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.28300   10.30920  -0.02620   -0.25414
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.36480    8.38610  -0.02130   -0.25399
兆豐國際萬全基金                                                 20.60000   20.44000   0.16000    0.78278
兆豐國際電子基金                                                 26.68000   26.29000   0.39000    1.48345
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.58000   21.34000   0.24000    1.12465
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.50000   17.62000  -0.12000   -0.68104
兆豐國際豐台灣基金                                               31.94000   31.89000   0.05000    0.15679
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46660   12.46640   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.44000   11.35000   0.09000    0.79295
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.33530   11.33130   0.00400    0.03530
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.04770   12.02840   0.01930    0.16045
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.91350   10.89700   0.01650    0.15142
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.76120   11.74630   0.01490    0.12685
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.59930    8.59620   0.00310    0.03606
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.98040    9.96390   0.01650    0.16560
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.44990    9.43560   0.01430    0.15155
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.59390    9.58220   0.01170    0.12210
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.82910    9.81420   0.01490    0.15182
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
合庫全球新興市場基金                                              9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
合庫貨幣市場基金                                                 10.10200   10.10190   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.01150    9.99400   0.01750    0.17511
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.28470   10.26580   0.01890    0.18411
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.53810   10.55500  -0.01690   -0.16011
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.02650   12.00630   0.02020    0.16825
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.89210   13.87460   0.01750    0.12613
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.75000    9.73330   0.01670    0.17158
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.32800   10.30900   0.01900    0.18430
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.54980    8.56360  -0.01380   -0.16115
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.66720    9.65090   0.01630    0.16890
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.92810   10.91480   0.01330    0.12185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.79600   10.79160   0.00440    0.04077
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.29540   10.25290   0.04250    0.41452
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75710    9.78900  -0.03190   -0.32588
安聯中國東協基金                                                 16.41000   16.30000   0.11000    0.67485
安聯中國策略基金                                                 15.89000   15.68000   0.21000    1.33929
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.85000   14.69000   0.16000    1.08918
安聯中華新思路基金-美元                                          14.66000   14.45000   0.21000    1.45329
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
安聯台灣大壩基金                                                 24.90000   24.49000   0.41000    1.67415
安聯台灣科技基金                                                 41.80000   41.25000   0.55000    1.33333
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45670   12.45650   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 28.45000   27.98000   0.47000    1.67977
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.23460   10.24450  -0.00990   -0.09664
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.34200   15.37120  -0.02920   -0.18997
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.22400   12.23390  -0.00990   -0.08092
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.27180   10.28380  -0.01200   -0.11669
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.50230   12.52370  -0.02140   -0.17088
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.94740    9.95450  -0.00710   -0.07132
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.76940    9.78090  -0.01150   -0.11758
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.50360    9.51990  -0.01630   -0.17122
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.92000   11.83000   0.09000    0.76078
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.83000   11.74000   0.09000    0.76661
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.91000   10.83000   0.08000    0.73869
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.94800   11.96140  -0.01340   -0.11203
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.03140   11.04810  -0.01670   -0.15116
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.72420   10.74660  -0.02240   -0.20844
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.33820    9.34980  -0.01160   -0.12407
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.11650    9.13040  -0.01390   -0.15224
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.83880    8.85720  -0.01840   -0.20774
安聯全球人口趨勢基金                                             11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.45000    9.25000   0.20000    2.16216
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.20000   33.71000   0.49000    1.45357
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.69000    8.63000   0.06000    0.69525
安聯全球計量平衡基金                                             12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.19130   12.21390  -0.02260   -0.18504
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.70560   10.72550  -0.01990   -0.18554
安聯全球新興市場基金                                             18.77000   18.62000   0.15000    0.80559
安聯全球農金趨勢基金                                             10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             26.03000   25.86000   0.17000    0.65739
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00990   10.00910   0.00080    0.00799
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86100    9.90970  -0.04870   -0.49144
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.77100   84.72220   0.04880    0.05760
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.80600   12.77350   0.03250    0.25443
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.18940   68.38090  -0.19150   -0.28005
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.21870   10.22670  -0.00800   -0.07823
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52790    2.52860  -0.00070   -0.02768
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62750   10.64480  -0.01730   -0.16252
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.15470    2.17160  -0.01690   -0.77823
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.94200    9.02510  -0.08310   -0.92077
宏利台灣動力基金                                                 31.27000   30.60000   0.67000    2.18954
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.65060   10.61850   0.03210    0.30230
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.03310   10.07580  -0.04270   -0.42379
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.64020    8.65370  -0.01350   -0.15600
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.38430    8.45890  -0.07460   -0.88191
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
宏利全球債券組合基金                                             13.31910   13.34280  -0.02370   -0.17762
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.82490    2.82060   0.00430    0.15245
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.04090   12.05200  -0.01110   -0.09210
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.07810    9.10570  -0.02760   -0.30311
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.40330    2.41590  -0.01260   -0.52154
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.97550   11.06840  -0.09290   -0.83933
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.59380    4.58370   0.01010    0.22035
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72760    0.72320   0.00440    0.60841
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.83000   20.80000   0.03000    0.14423
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.97870   73.02860  -0.04990   -0.06833
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.36250   11.32080   0.04170    0.36835
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.69940   11.68780   0.01160    0.09925
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.48720   10.47550   0.01170    0.11169
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.17760   10.19390  -0.01630   -0.15990
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.33630    9.38080  -0.04450   -0.47437
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.87740    8.91470  -0.03730   -0.41841
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.72030    8.78160  -0.06130   -0.69805
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.92220    8.96750  -0.04530   -0.50516
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89150    2.89070   0.00080    0.02767
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42340    0.42220   0.00120    0.28423
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.83040   12.86180  -0.03140   -0.24413
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.97490    0.97690  -0.00200   -0.20473
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.05950    8.11530  -0.05580   -0.68759
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.24780    2.26310  -0.01530   -0.67606
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32290    0.32470  -0.00180   -0.55436
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.97050   10.05800  -0.08750   -0.86995
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37220    0.37560  -0.00340   -0.90522
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61570   13.61560   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.86000    2.79000   0.07000    2.50896
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.73000   12.51000   0.22000    1.75859
宏利臺灣股息收益基金                                             28.83000   28.36000   0.47000    1.65726
宏利澳幣保本基金                                                 11.77420   11.76170   0.01250    0.10628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.70000   11.64000   0.06000    0.51546
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.91000   11.80000   0.11000    0.93220
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.62340   10.63880  -0.01540   -0.14475
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.40970   10.40430   0.00540    0.05190
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.39990    9.46480  -0.06490   -0.68570
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.76800   10.84230  -0.07430   -0.68528
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
貝萊德新台幣基金                                                 12.91500   12.91490   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.81000   24.43000   0.38000    1.55546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.01290   11.01170   0.00120    0.01090
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.81490    9.85560  -0.04070   -0.41296
保德信大中華基金                                                 30.82000   30.31000   0.51000    1.68261
保德信中小型股基金                                               45.95000   45.36000   0.59000    1.30071
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
保德信中國中小基金-美元                                          11.93000   11.78000   0.15000    1.27334
保德信中國中小基金-新臺幣                                        11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.01190    9.99000   0.02190    0.21922
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.98530    9.96810   0.01720    0.17255
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.11790   10.09470   0.02320    0.22982
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.70410   10.67950   0.02460    0.23035
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.53000   10.43000   0.10000    0.95877
保德信中國品牌基金-美元                                          10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.29000   11.18000   0.11000    0.98390
保德信台商全方位基金                                             34.46000   33.89000   0.57000    1.68191
保德信全球中小基金                                               29.51000   29.50000   0.01000    0.03390
保德信全球消費商機基金                                           17.87000   17.90000  -0.03000   -0.16760
保德信全球基礎建設基金                                           12.26000   12.29000  -0.03000   -0.24410
保德信全球資源基金                                                7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.56000   30.48000   0.08000    0.26247
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.24950   10.23310   0.01640    0.16026
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.80440   10.78840   0.01600    0.14831
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.34280    9.39830  -0.05550   -0.59053
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.83930    9.89780  -0.05850   -0.59104
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.77000    8.78670  -0.01670   -0.19006
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.06170   11.08270  -0.02100   -0.18948
保德信亞太基金                                                   22.78000   22.61000   0.17000    0.75188
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.99820    9.02830  -0.03010   -0.33340
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.54290   11.58150  -0.03860   -0.33329
保德信店頭市場基金                                               35.54000   35.12000   0.42000    1.19590
保德信拉丁美洲基金                                                7.33000    7.16000   0.17000    2.37430
保德信金平衡基金                                                 29.20000   28.95000   0.25000    0.86356
保德信金滿意基金                                                 41.33000   40.59000   0.74000    1.82311
保德信科技島基金                                                 25.29000   24.82000   0.47000    1.89363
保德信高成長基金                                                 88.61000   87.60000   1.01000    1.15297
保德信第一基金                                                   25.57000   25.21000   0.36000    1.42800
保德信貨幣市場基金                                               15.72370   15.72350   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.69740   10.61220   0.08520    0.80285
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.48050   10.47640   0.00410    0.03914
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.98170   10.91630   0.06540    0.59910
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.06690   10.08230  -0.01540   -0.15274
保德信新世紀基金                                                 10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.67340    8.69580  -0.02240   -0.25760
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.18790   11.21680  -0.02890   -0.25765
保德信新興趨勢組合基金                                           11.92000   11.78000   0.14000    1.18846
保德信瑞騰基金                                                   15.51250   15.51210   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型          10.07510   10.06980   0.00530    0.05263
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.07640   10.07090   0.00550    0.05461
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                10.04250   10.03750   0.00500    0.04981
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.00070    9.99960   0.00110    0.01100
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.06550    2.07030  -0.00480   -0.23185
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.71460    2.72090  -0.00630   -0.23154
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31740    0.31670   0.00070    0.22103
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45230    0.45150   0.00080    0.17719
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.00250    9.02090  -0.01840   -0.20397
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.95480   11.98830  -0.03350   -0.27944
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.08310   10.11120  -0.02810   -0.27791
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.95410   11.98740  -0.03330   -0.27779
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.33910    9.32650   0.01260    0.13510
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.09910   11.08410   0.01500    0.13533
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.46590   10.46380   0.00210    0.02007
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.36100   10.37050  -0.00950   -0.09161
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.36370   10.35980   0.00390    0.03765
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.69550   10.69160   0.00390    0.03648
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.29790   10.29840  -0.00050   -0.00486
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.14310   10.13790   0.00520    0.05129
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.22170   10.21640   0.00530    0.05188
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.11080   10.11080   0.00000    0.00000
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.13190   10.13190   0.00000    0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.26470   11.22470   0.04000    0.35636
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.75910    6.75750   0.00160    0.02368
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.07680   11.07420   0.00260    0.02348
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62730   11.62720   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.57000   19.36000   0.21000    1.08471
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4418.420004370.96000  47.46000    1.08580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      38.33000   38.18000   0.15000    0.39288
國泰大中華基金                                                   21.71000   21.52000   0.19000    0.88290
國泰小龍基金                                                     16.92000   16.62000   0.30000    1.80505
國泰中小成長基金                                                 46.66000   46.15000   0.51000    1.10509
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.54770    4.51560   0.03210    0.71087
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.73000   20.69000   0.04000    0.19333
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80020    0.79280   0.00740    0.93340
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76420    0.75730   0.00690    0.91113
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.17640    2.17950  -0.00310   -0.14223
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.86200    9.91440  -0.05240   -0.52852
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.71500    8.76130  -0.04630   -0.52846
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.33010    0.32990   0.00020    0.06062
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.26230   11.25810   0.00420    0.03731
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.72810    1.72400   0.00410    0.23782
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.97480   10.04860  -0.07380   -0.73443
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34120    0.34120   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.15310    5.11320   0.03990    0.78033
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.48000   23.42000   0.06000    0.25619
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78590    0.77820   0.00770    0.98946
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.93230    3.89840   0.03390    0.86959
國泰中港台基金台幣級別                                           17.92000   17.86000   0.06000    0.33595
國泰中港台基金美元級別                                            0.60720    0.60060   0.00660    1.09890
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38460   12.38440   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.25000   27.85000   0.40000    1.43627
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.39560    2.39250   0.00310    0.12957
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36880    0.36760   0.00120    0.32644
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47340    0.47300   0.00040    0.08457
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.26000   13.29000  -0.03000   -0.22573
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47570    0.47330   0.00240    0.50708
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.83000    5.82000   0.01000    0.17182
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19390    0.19210   0.00180    0.93701
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30480    0.30320   0.00160    0.52770
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41900    0.41720   0.00180    0.43145
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38480    0.38310   0.00170    0.44375
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44070    0.43870   0.00200    0.45589
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48360    0.48280   0.00080    0.16570
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.76000   20.85000  -0.09000   -0.43165
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.67000   20.44000   0.23000    1.12524
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.55840    2.55710   0.00130    0.05084
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.85900   11.90040  -0.04140   -0.34789
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.02730   11.06580  -0.03850   -0.34792
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.39490    0.39380   0.00110    0.27933
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.36720    0.36620   0.00100    0.27307
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50360    0.50360   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.44190    0.43860   0.00330    0.75239
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.98000   17.92000   0.06000    0.33482
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60700    0.60030   0.00670    1.11611
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.02000   15.00000   0.02000    0.13333
國泰科技生化基金                                                 38.75000   38.02000   0.73000    1.92004
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.76000   25.80000  -0.04000   -0.15504
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.09000   14.11000  -0.02000   -0.14174
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.01980   40.70950  -0.68970   -1.69420
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.91200   18.70660   0.20540    1.09801
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.20950   21.74610  -0.53660   -2.46757
國泰紐幣2021保本基金                                             11.86340   11.85860   0.00480    0.04048
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.15000   12.14390   0.00610    0.05023
國泰紐幣保本基金                                                 12.16270   12.15840   0.00430    0.03537
國泰高科技基金                                                   13.26000   12.99000   0.27000    2.07852
國泰國泰基金                                                     24.72000   24.38000   0.34000    1.39459
國泰富時中國A50基金                                              21.50000   21.57000  -0.07000   -0.32452
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34000    0.33900   0.00100    0.29499
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44280    0.44280   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35990    0.35650   0.00340    0.95372
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46880    0.46560   0.00320    0.68729
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35330    0.35100   0.00230    0.65527
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46020    0.45840   0.00180    0.39267
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       11.00450   10.99430   0.01020    0.09278
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.23250    8.22490   0.00760    0.09240
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36930    0.36830   0.00100    0.27152
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27790    0.27560   0.00230    0.83454
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.57000   12.53000   0.04000    0.31923
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42450    0.42000   0.00450    1.07143
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.24110    2.24340  -0.00230   -0.10252
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.53850    1.54010  -0.00160   -0.10389
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35560    0.35520   0.00040    0.11261
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37920    0.37870   0.00050    0.13203
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24660    0.24630   0.00030    0.12180
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.99820   10.99860  -0.00040   -0.00364
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.41240    7.41270  -0.00030   -0.00405
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.72000   14.83000  -0.11000   -0.74174
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.72000   33.23000   0.49000    1.47457
國泰價值卓越基金                                                 15.20000   14.90000   0.30000    2.01342
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39850    0.39760   0.00090    0.22636
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.29070   12.30900  -0.01830   -0.14867
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41480    0.41240   0.00240    0.58196
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.73200    9.76280  -0.03080   -0.31548
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.56840    8.63760  -0.06920   -0.80115
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55520   10.55040   0.00480    0.04550
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.36130    9.39860  -0.03730   -0.39687
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.95880   10.95460   0.00420    0.03834
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.77600    9.80740  -0.03140   -0.32017
第一金大中華基金                                                 25.79000   25.17000   0.62000    2.46325
第一金小型精選基金                                               36.10000   35.32000   0.78000    2.20838
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.11000   14.86000   0.25000    1.68237
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.28000   11.15000   0.13000    1.16592
第一金中概平衡基金                                               23.51000   23.22000   0.29000    1.24892
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.20810   15.20790   0.00020    0.00132
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.38400  177.38200   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.43960   13.31100   0.12860    0.96612
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.15340   10.18880  -0.03540   -0.34744
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.15380   10.18920  -0.03540   -0.34743
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.92490    9.99630  -0.07140   -0.71426
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.92190    9.99300  -0.07110   -0.71150
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.39100   10.39270  -0.00170   -0.01636
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.15930   10.19760  -0.03830   -0.37558
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.15930   10.19770  -0.03840   -0.37656
第一金全球大趨勢基金                                             22.72000   22.76000  -0.04000   -0.17575
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.06210    8.10400  -0.04190   -0.51703
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82300    5.87930  -0.05630   -0.95760
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.91720    9.94260  -0.02540   -0.25547
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.91680    9.94260  -0.02580   -0.25949
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.99670    9.94260   0.05410    0.54412
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.99610    9.94260   0.05350    0.53809
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.93430    9.00780  -0.07350   -0.81596
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.31320   10.36340  -0.05020   -0.48440
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                           10.08270   10.13530  -0.05260   -0.51898
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.26110    8.28800  -0.02690   -0.32457
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.21930    9.28250  -0.06320   -0.68085
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07880   11.06010   0.01870    0.16908
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00760    9.99030   0.01730    0.17317
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.88890   14.91600  -0.02710   -0.18168
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.14900   14.99460   0.15440    1.02970
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.74000   13.70000   0.04000    0.29197
第一金亞洲科技基金                                               21.98000   21.93000   0.05000    0.22800
第一金亞洲新興市場基金                                           14.08000   14.12000  -0.04000   -0.28329
第一金店頭市場基金                                                9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
第一金創新趨勢基金                                               21.76000   21.12000   0.64000    3.03030
第一金電子基金                                                   31.84000   31.07000   0.77000    2.47827
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
統一大滿貫基金                                                   33.59000   33.32000   0.27000    0.81032
統一大龍印基金                                                   17.90000   17.78000   0.12000    0.67492
統一大龍騰中國基金                                               11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                     26.18000   25.67000   0.51000    1.98675
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.07310   10.11050  -0.03740   -0.36991
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.96680    9.95860   0.00820    0.08234
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.46530    9.52960  -0.06430   -0.67474
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.50530   11.54800  -0.04270   -0.36976
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.29390   11.28460   0.00930    0.08241
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.73860   10.81150  -0.07290   -0.67428
統一台灣動力基金                                                 16.85000   16.44000   0.41000    2.49392
統一全天候基金                                                  104.97000  102.34000   2.63000    2.56987
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.77890    9.74010   0.03880    0.39835
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                            10.01130    9.92640   0.08490    0.85529
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.88610    9.82900   0.05710    0.58093
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.77890    9.74010   0.03880    0.39835
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.01130    9.92640   0.08490    0.85529
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.88610    9.82900   0.05710    0.58093
統一全球債券組合基金                                             12.31140   12.32790  -0.01650   -0.13384
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.51000   15.37000   0.14000    0.91087
統一全球新科技基金(美元)                                         15.45000   15.27000   0.18000    1.17878
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
統一亞太基金                                                     27.92000   27.82000   0.10000    0.35945
統一亞洲大金磚基金                                               12.90000   12.79000   0.11000    0.86005
統一奔騰基金                                                     56.50000   55.18000   1.32000    2.39217
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61630   16.61620   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     25.87000   25.61000   0.26000    1.01523
統一統信基金                                                     32.54000   31.93000   0.61000    1.91043
統一黑馬基金                                                     56.57000   55.32000   1.25000    2.25958
統一新亞洲科技能源基金                                           20.41000   20.13000   0.28000    1.39096
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.76480    8.78490  -0.02010   -0.22880
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.76420   10.78880  -0.02460   -0.22801
統一經建基金                                                     44.18000   43.08000   1.10000    2.55339
統一龍馬基金                                                     70.24000   68.83000   1.41000    2.04853
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.56000   20.02000   0.54000    2.69730
野村中小基金                                                     46.74000   45.82000   0.92000    2.00786
野村中國機會基金                                                 14.98000   14.85000   0.13000    0.87542
野村巴西基金                                                      6.08000    5.95000   0.13000    2.18487
野村台灣高股息基金                                               22.34000   22.25000   0.09000    0.40449
野村台灣運籌基金                                                 37.09000   36.57000   0.52000    1.42193
野村平衡基金                                                     18.97000   18.81000   0.16000    0.85061
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.16000   13.27000  -0.11000   -0.82894
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
野村全球生技醫療基金                                             16.55000   16.37000   0.18000    1.09957
野村全球品牌基金                                                 25.79000   25.95000  -0.16000   -0.61657
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.27070    8.32600  -0.05530   -0.66418
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.18930   11.26410  -0.07480   -0.66406
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.95340   11.04480  -0.09140   -0.82754
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.88000   18.85000   0.03000    0.15915
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.66650   10.66260   0.00390    0.03658
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.54950   10.56470  -0.01520   -0.14388
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.14660   10.14960  -0.00300   -0.02956
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.89730    9.88570   0.01160    0.11734
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.37720    9.39790  -0.02070   -0.22026
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.27320   11.27650  -0.00330   -0.02926
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.84710   10.83440   0.01270    0.11722
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.31100   10.33230  -0.02130   -0.20615
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.35100   11.33710   0.01390    0.12261
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.95630   10.92550   0.03080    0.28191
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.54510   10.54720  -0.00210   -0.01991
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.63640   10.60640   0.03000    0.28285
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.68570   10.76830  -0.08260   -0.76707
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.07140   10.02720   0.04420    0.44080
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.72880    9.73980  -0.01100   -0.11294
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.93430    9.91590   0.01840    0.18556
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.88870   11.85500   0.03370    0.28427
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.60280   12.69690  -0.09410   -0.74113
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.98910   10.94090   0.04820    0.44055
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.61320   10.62520  -0.01200   -0.11294
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.04560   11.02530   0.02030    0.18412
野村成長基金                                                     29.74000   29.60000   0.14000    0.47297
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.19990   10.14420   0.05570    0.54908
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.18880   10.11610   0.07270    0.71866
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.07970   10.07030   0.00940    0.09334
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.19990   10.14420   0.05570    0.54908
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.18880   10.11610   0.07270    0.71866
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.07970   10.07030   0.00940    0.09334
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.79000   13.61000   0.18000    1.32256
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.35280   10.33840   0.01440    0.13929
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.27820   10.25050   0.02770    0.27023
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.14920   10.14880   0.00040    0.00394
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.52460   10.50980   0.01480    0.14082
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.40880   10.38080   0.02800    0.26973
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.27900   10.27840   0.00060    0.00584
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.41080    9.41200  -0.00120   -0.01275
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.16190   10.16180   0.00010    0.00098
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.08350   10.06390   0.01960    0.19476
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.74780   13.74960  -0.00180   -0.01309
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77620   12.77550   0.00070    0.00548
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.55330   10.53280   0.02050    0.19463
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.53210   10.53480  -0.00270   -0.02563
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.20950   10.19380   0.01570    0.15402
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.69240    9.70170  -0.00930   -0.09586
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.04730   11.05800  -0.01070   -0.09676
野村高科技基金                                                   10.53000   10.26000   0.27000    2.63158
野村貨幣市場基金                                                 16.22360   16.22340   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.12000   16.11000   0.01000    0.06207
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.34700    8.36090  -0.01390   -0.16625
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.00480   12.02490  -0.02010   -0.16715
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.57000    7.48000   0.09000    1.20321
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
野村精選貨幣市場基金                                             12.05960   12.05950   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.86000   11.90000  -0.04000   -0.33613
野村積極成長基金                                                 12.54000   12.48000   0.06000    0.48077
野村優質基金                                                     35.34000   35.15000   0.19000    0.54054
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.86500    8.85710   0.00790    0.08919
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.20470    8.18230   0.02240    0.27376
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.09910    8.09880   0.00030    0.00370
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48150   11.47140   0.01010    0.08805
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50940   10.48080   0.02860    0.27288
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.40170   10.40120   0.00050    0.00481
野村環球基金-人民幣計價                                          14.56000   14.45000   0.11000    0.76125
野村環球基金-美元計價                                            11.63000   11.51000   0.12000    1.04257
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.65000   15.60000   0.05000    0.32051
野村鴻利基金                                                     22.00000   21.80000   0.20000    0.91743
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83550   16.83540   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.70000   21.48000   0.22000    1.02421
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.50000   13.69000  -0.19000   -1.38787
野村鑫平衡組合基金                                               14.35000   14.37000  -0.02000   -0.13918
野村鑫全球債券組合基金                                           13.47000   13.49580  -0.02580   -0.19117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.96000   13.91000   0.05000    0.35945
凱基台灣精五門基金                                               21.00000   20.90000   0.10000    0.47847
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        11.01500   10.97010   0.04490    0.40929
凱基亞太高股息基金                                               13.78000   13.67000   0.11000    0.80468
凱基亞洲四金磚基金                                               18.04000   17.94000   0.10000    0.55741
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.34000   14.22000   0.12000    0.84388
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.71600   13.57360   0.14240    1.04910
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.00000   12.96000   0.04000    0.30864
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51780   11.51770   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.17000   26.02000   0.15000    0.57648
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.51000    0.00000  19.51000    0.00000
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.21730    0.00000  19.21730    0.00000
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.78000    0.00000  18.78000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.54230    0.00000  18.54230    0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.32710   10.36420  -0.03710   -0.35796
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.36100    8.39110  -0.03010   -0.35871
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.17000    8.11000   0.06000    0.73983
凱基資源國基金                                                   10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.74810   11.69730   0.05080    0.43429
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.52200   10.40450   0.11750    1.12932
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.35000   12.36000  -0.01000   -0.08091
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.58450   12.49630   0.08820    0.70581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.92000   16.16000  -0.24000   -1.48515
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.87000   27.88000   0.99000    3.55093
富邦NASDAQ-100基金                                               26.57000   26.22000   0.35000    1.33486
富邦上証180基金                                                  32.99000   32.90000   0.09000    0.27356
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24330    0.23820   0.00510    2.14106
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.21000    7.11000   0.10000    1.40647
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.85000    6.87000  -0.02000   -0.29112
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 51.95000   51.79000   0.16000    0.30894
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.09520   11.09090   0.00430    0.03877
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.31860   10.36940  -0.05080   -0.48990
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.17570   13.18190  -0.00620   -0.04703
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.95480    1.95300   0.00180    0.09217
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.01920   10.02400  -0.00480   -0.04789
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53330    1.53190   0.00140    0.09139
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.54890   11.55090  -0.00200   -0.01731
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71990    1.71790   0.00200    0.11642
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.17980   10.18160  -0.00180   -0.01768
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53500    1.53330   0.00170    0.11087
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.07380   11.96120   0.11260    0.94138
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.31140   11.19240   0.11900    1.06322
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.85560   10.81370   0.04190    0.38747
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.80510   10.70430   0.10080    0.94168
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.04510    9.93930   0.10580    1.06446
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.65450    9.61730   0.03720    0.38680
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  40.99000   40.62000   0.37000    0.91088
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.69000   46.62000   0.07000    0.15015
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.42000   49.91000   0.51000    1.02184
富邦台灣心基金                                                   21.52000   20.90000   0.62000    2.96651
富邦台灣釆吉50基金                                               47.25000   46.82000   0.43000    0.91841
富邦台灣科技指數基金                                             54.37000   53.46000   0.91000    1.70221
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30120    0.30090   0.00030    0.09970
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.35870    2.36640  -0.00770   -0.32539
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34700    0.34740  -0.00040   -0.11514
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.88800   10.90870  -0.02070   -0.18976
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.06610    2.07300  -0.00690   -0.33285
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33720    0.33770  -0.00050   -0.14806
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.50510    9.52310  -0.01800   -0.18901
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.18000   23.33000  -0.15000   -0.64295
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.17000   15.01000   0.16000    1.06596
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.85000   29.29000  -0.44000   -1.50222
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.59990   15.59970   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     63.64000   62.03000   1.61000    2.59552
富邦科技基金                                                     24.09000   23.37000   0.72000    3.08087
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.24550   39.42970  -0.18420   -0.46716
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.68870   40.32560  -0.63690   -1.57939
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.71110   39.02630  -0.31520   -0.80766
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.24000   13.29000  -0.05000   -0.37622
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.29000   34.11000   0.18000    0.52770
富邦香港H股基金                                                  21.51000   21.51000   0.00000    0.00000
富邦高成長基金                                                   23.87000   23.23000   0.64000    2.75506
富邦基金                                                         12.69000   12.40000   0.29000    2.33871
富邦深証100基金                                                  11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.67000   20.71000  -0.04000   -0.19314
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40590    0.40600  -0.00010   -0.02463
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.42530   12.43170  -0.00640   -0.05148
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.87740    9.88240  -0.00500   -0.05059
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31170    0.31170   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.29730    9.30210  -0.00480   -0.05160
富邦精準基金                                                     45.98000   44.82000   1.16000    2.58813
富邦精銳中小基金                                                 10.93000   10.69000   0.24000    2.24509
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.20000   20.99000   0.21000    1.00048
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.99000    8.05000  -0.06000   -0.74534
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.62000   14.41000   0.21000    1.45732
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.46000   19.68000  -0.22000   -1.11789
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.89670   10.84260   0.05410    0.49896
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.56470   11.46730   0.09740    0.84937
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.23050   11.23610  -0.00560   -0.04984
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.75470   10.70130   0.05340    0.49900
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.36530   11.26950   0.09580    0.85008
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.02040   11.02590  -0.00550   -0.04988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.02000   29.78000   0.24000    0.80591
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別              10.02800   10.02300   0.00500    0.04989
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                    10.02630   10.02000   0.00630    0.06287
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.96990    9.96850   0.00140    0.01404
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.02870   10.02370   0.00500    0.04988
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.02690   10.02030   0.00660    0.06587
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.96960    9.96860   0.00100    0.01003
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.00610   10.00370   0.00240    0.02399
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.61440    9.62840  -0.01400   -0.14540
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                        10.05330   10.06650  -0.01320   -0.13113
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.76120    9.77880  -0.01760   -0.17998
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.77310   10.78900  -0.01590   -0.14737
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.52160   10.53550  -0.01390   -0.13193
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.25790   10.27650  -0.01860   -0.18100
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.85130    9.86860  -0.01730   -0.17530
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.04790   10.06540  -0.01750   -0.17386
富達卓越領航全球組合基金                                         14.81000   14.86000  -0.05000   -0.33647
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.82290    9.83220  -0.00930   -0.09459
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.95500    9.96300  -0.00800   -0.08030
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.87280    9.88560  -0.01280   -0.12948
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.12730   10.13610  -0.00880   -0.08682
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.08150   10.08960  -0.00810   -0.08028
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.01900   10.03200  -0.01300   -0.12959
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.91820    9.93050  -0.01230   -0.12386
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.04280   10.05330  -0.01050   -0.10444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.66000   19.73000  -0.07000   -0.35479
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.41070   11.40980   0.00090    0.00789
復華人生目標基金                                                 34.77400   34.17770   0.59630    1.74470
復華大中華中小策略基金                                           10.19000   10.06000   0.13000    1.29225
復華中小精選基金                                                 64.13000   62.37000   1.76000    2.82187
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
復華台灣智能基金                                                 11.58000   11.40000   0.18000    1.57895
復華全方位基金                                                   27.39000   26.80000   0.59000    2.20149
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.50000   12.22000   0.28000    2.29133
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        18.85000   18.57000   0.28000    1.50781
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.18000   20.16000   0.02000    0.09921
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.24000   15.05000   0.19000    1.26246
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.07000   14.00000   0.07000    0.50000
復華全球原物料基金                                                9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.50080   11.51680  -0.01600   -0.13893
復華全球債券基金                                                 13.70660   13.74400  -0.03740   -0.27212
復華全球債券組合基金                                             14.97000   14.99000  -0.02000   -0.13342
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
復華有利貨幣市場基金                                             13.40520   13.40510   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.06000   14.04000   0.02000    0.14245
復華亞太成長基金                                                 14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 13.31000   13.27000   0.04000    0.30143
復華南非幣長期收益基金A                                          12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
復華南非幣長期收益基金B                                           8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
復華南非幣短期收益基金B                                           9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
復華美國新星基金-美元                                            12.47000   12.26000   0.21000    1.71289
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.11000   12.00000   0.11000    0.91667
復華恒生基金                                                     21.73000   21.74000  -0.01000   -0.04600
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.36000    8.38000  -0.02000   -0.23866
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.23000   37.06000   0.17000    0.45872
復華神盾基金                                                     23.80870   23.36080   0.44790    1.91731
復華高成長基金                                                   61.73000   60.69000   1.04000    1.71363
復華高益策略組合基金                                             13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
復華貨幣市場基金                                                 14.36380   14.36360   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.09000   19.40000  -0.31000   -1.59794
復華復華基金                                                     19.58000   19.24000   0.34000    1.76715
復華華人世紀基金                                                 19.72000   19.73000  -0.01000   -0.05068
復華傳家二號基金                                                 27.33590   26.83250   0.50340    1.87608
復華傳家基金                                                     22.23540   21.89170   0.34370    1.57000
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.13000   15.16000  -0.03000   -0.19789
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
復華新興市場10年期以上債券基金                                   20.09000   20.21000  -0.12000   -0.59377
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.30000    6.28000   0.02000    0.31847
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.62000   13.55000   0.07000    0.51661
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.53000   14.45000   0.08000    0.55363
復華新興市場短期收益基金                                         10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
復華滬深300 A股基金                                              25.09000   25.02000   0.07000    0.27978
復華數位經濟基金                                                 52.55000   50.99000   1.56000    3.05942
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.58000   11.46000   0.12000    1.04712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.09890   10.25800  -0.15910   -1.55098
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.99560   10.12930  -0.13370   -1.31993
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.25750   10.25660   0.00090    0.00877
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.12050   10.13420  -0.01370   -0.13519
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.41020    9.45050  -0.04030   -0.42643
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.98730    9.00270  -0.01540   -0.17106
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61420    8.70250  -0.08830   -1.01465
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37870   11.37790   0.00080    0.00703
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.86820   10.84330   0.02490    0.22963
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.53090   10.58480  -0.05390   -0.50922
景順主流基金                                                     19.78000   19.63000   0.15000    0.76414
景順台灣科技基金                                                 36.85000   36.13000   0.72000    1.99280
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
景順全球科技基金                                                 19.93000   19.76000   0.17000    0.86032
景順全球康健基金                                                 17.42000   17.41000   0.01000    0.05744
景順貨幣市場基金                                                 15.90290   15.90280   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.82000   36.57000   0.25000    0.68362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.10000   14.76000   0.34000    2.30352
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.56000   13.35000   0.21000    1.57303
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.96470    8.95030   0.01440    0.16089
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34910    8.34720   0.00190    0.02276
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.17370   11.15570   0.01800    0.16135
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.38260   10.38030   0.00230    0.02216
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.55000    8.43000   0.12000    1.42349
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.68000    8.50000   0.18000    2.11765
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.21000   12.04000   0.17000    1.41196
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.70620    9.69990   0.00630    0.06495
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.51330    9.57780  -0.06450   -0.67343
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77340    9.76650   0.00690    0.07065
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58130    9.64630  -0.06500   -0.67383
華南永昌永昌基金                                                 20.25000   19.90000   0.35000    1.75879
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.56480   14.59360  -0.02880   -0.19735
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
華南永昌全球精品基金                                             14.38000   14.46000  -0.08000   -0.55325
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.83000   11.69000   0.14000    1.19760
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.56000   13.40000   0.16000    1.19403
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.98000   12.92000   0.06000    0.46440
華南永昌物聯網精選基金                                           13.55000   13.37000   0.18000    1.34630
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16350   16.16330   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.47910   25.16660   0.31250    1.24173
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90700   11.90690   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.06430    3.02230   0.04200    1.38967
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.97130   13.84800   0.12330    0.89038
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47160    0.46400   0.00760    1.63793
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.99810   11.94370   0.05440    0.45547
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.07470   11.04360   0.03110    0.28161
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.87530   10.87960  -0.00430   -0.03952
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.98950   10.01850  -0.02900   -0.28946
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.55250   11.47190   0.08060    0.70259
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.71330   10.65410   0.05920    0.55565
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.78000   12.61000   0.17000    1.34814
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.21000   11.12000   0.09000    0.80935
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.52000   12.33000   0.19000    1.54096
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41640    2.41800  -0.00160   -0.06617
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.02130    2.02590  -0.00460   -0.22706
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.98510   11.97980   0.00530    0.04424
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.01810   10.05390  -0.03580   -0.35608
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37120    0.37050   0.00070    0.18893
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32130    0.32060   0.00070    0.21834
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.62000    3.55000   0.07000    1.97183
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.49000   16.26000   0.23000    1.41451
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.54000   0.02000    3.70370
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.40680   13.42900  -0.02220   -0.16531
匯豐太平洋精典基金                                               18.42000   18.40000   0.02000    0.10870
匯豐台灣精典基金                                                 24.46000   24.07000   0.39000    1.62027
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
匯豐安富基金                                                     25.55000   25.34000   0.21000    0.82873
匯豐成功基金                                                     38.59000   38.42000   0.17000    0.44248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55140    2.55110   0.00030    0.01176
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.38710    2.39690  -0.00980   -0.40886
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.97320   11.97720  -0.00400   -0.03340
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.55360    8.59350  -0.03990   -0.46430
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39340    0.39240   0.00100    0.25484
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36180    0.36240  -0.00060   -0.16556
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.71000    7.52000   0.19000    2.52660
匯豐金磚動力基金                                                 15.33000   15.08000   0.25000    1.65782
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96600   14.96590   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80760   15.80750   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.42000    5.36000   0.06000    1.11940
匯豐新鑽動力基金                                                 11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.70810    5.75490  -0.04680   -0.81322
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.13490    9.15250  -0.01760   -0.19230
匯豐龍鳳基金                                                     52.33000   51.53000   0.80000    1.55249
匯豐龍騰電子基金                                                 38.41000   37.65000   0.76000    2.01859
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.66070   12.66490  -0.00420   -0.03316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.73000   19.40000   0.33000    1.70103
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.90000   12.76000   0.14000    1.09718
新光中國成長基金(美元)                                           13.67000   13.49000   0.18000    1.33432
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.11000   12.98000   0.13000    1.00154
新光台灣富貴基金                                                 24.00000   23.72000   0.28000    1.18044
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.62000   11.44000   0.18000    1.57343
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.88000   10.75000   0.13000    1.20930
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.21640   10.24540  -0.02900   -0.28305
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.59120    9.65440  -0.06320   -0.65462
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.99670   10.02500  -0.02830   -0.28229
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.37600    9.43780  -0.06180   -0.65481
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40630   15.40610   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            25.00000   25.01000  -0.01000   -0.03998
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.74000   24.51000   0.23000    0.93839
新光兩岸優勢基金                                                 14.96000   14.79000   0.17000    1.14943
新光店頭基金                                                     25.47000   25.07000   0.40000    1.59553
新光南非幣保本基金                                               11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
新光創新科技基金                                                 15.37000   15.08000   0.29000    1.92308
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.96080    9.93780   0.02300    0.23144
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.30150   10.29820   0.00330    0.03204
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.01810   10.03750  -0.01940   -0.19328
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.70210    9.67970   0.02240    0.23141
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.04810   10.04520   0.00290    0.02887
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.76720    9.78620  -0.01900   -0.19415
新光福運平衡基金                                                 17.01280   16.87610   0.13670    0.81002
新光澳幣十年期保本基金                                           10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
新光澳幣保本基金                                                 11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.07600   10.05570   0.02030    0.20188
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.08140   10.06120   0.02020    0.20077
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.07220   10.06470   0.00750    0.07452
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.08420   10.07660   0.00760    0.07542
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.08750   10.08460   0.00290    0.02876
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.13220   10.12920   0.00300    0.02962
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.12240   14.16690  -0.04450   -0.31411
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.03380    9.06230  -0.02850   -0.31449
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.88770   39.48350  -0.59580   -1.50898
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                39.02240   39.75560  -0.73320   -1.84427
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.06860   39.71760  -0.64900   -1.63404
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.96550   10.96160   0.00390    0.03558
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94800    9.97990  -0.03190   -0.31964
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.89910   12.77240   0.12670    0.99198
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.21390   10.07520   0.13870    1.37665
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
群益大印度基金-人民幣                                            14.00770   14.16480  -0.15710   -1.10909
群益大印度基金-美元                                              13.95600   14.05900  -0.10300   -0.73263
群益大印度基金-新臺幣                                            12.71000   12.90000  -0.19000   -1.47287
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.45630   12.35550   0.10080    0.81583
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.72520   12.57460   0.15060    1.19765
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.82360   11.72800   0.09560    0.81514
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.02400   10.89340   0.13060    1.19889
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
群益中小型股基金                                                 45.66000   44.91000   0.75000    1.67001
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.21260   10.18890   0.02370    0.23261
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.04420    9.98290   0.06130    0.61405
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.05010    9.06160  -0.01150   -0.12691
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.24090    9.21940   0.02150    0.23320
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.08840    9.03290   0.05550    0.61442
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.18960    8.20000  -0.01040   -0.12683
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43450   11.42160   0.01290    0.11294
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.02250   10.98380   0.03870    0.35234
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.36380   10.38120  -0.01740   -0.16761
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.84290    8.74210   0.10080    1.15304
群益中國新機會基金-美元                                          10.37110   10.21400   0.15710    1.53808
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
群益平衡王基金                                                   19.82130   19.82110   0.00020    0.00101
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.20000    8.26000  -0.06000   -0.72639
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.01000    6.06000  -0.05000   -0.82508
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.44610   10.49780  -0.05170   -0.49248
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.56300   10.57510  -0.01210   -0.11442
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.68610    9.73400  -0.04790   -0.49209
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.79480    9.80590  -0.01110   -0.11320
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.01350   10.09370  -0.08020   -0.79456
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.92460   10.00780  -0.08320   -0.83135
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.71000    9.84000  -0.13000   -1.32114
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.74740    9.82540  -0.07800   -0.79386
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.70460    9.78590  -0.08130   -0.83079
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.49000    9.62000  -0.13000   -1.35135
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.88740    9.96650  -0.07910   -0.79366
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.37290   10.43520  -0.06230   -0.59702
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.77650    7.82320  -0.04670   -0.59694
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.25370   14.04920   0.20450    1.45560
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.50000   13.41000   0.09000    0.67114
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.11000   12.23000  -0.12000   -0.98119
群益印度中小基金-人民幣                                          16.42310   16.64400  -0.22090   -1.32720
群益印度中小基金-美元                                            15.43040   15.57880  -0.14840   -0.95258
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.14000   17.43000  -0.29000   -1.66380
群益多利策略組合基金                                             11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.78000   13.81000  -0.03000   -0.21723
群益多重資產組合基金                                             15.56000   15.58000  -0.02000   -0.12837
群益安家基金                                                     24.36080   23.77310   0.58770    2.47212
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04080   16.04060   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.66000   21.25000   0.41000    1.92941
群益亞太中小基金                                                 13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.50000   17.49000   0.01000    0.05718
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.92490    9.97910  -0.05420   -0.54314
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.83860    7.88140  -0.04280   -0.54305
群益店頭市場基金                                                 97.97000   95.10000   2.87000    3.01788
群益東方盛世基金                                                  9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
群益東協成長基金-人民幣                                          14.56700   14.53310   0.03390    0.23326
群益東協成長基金-美元                                            13.54530   13.46260   0.08270    0.61429
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.22830   11.17730   0.05100    0.45628
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.80250   10.74780   0.05470    0.50894
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16570   10.15310   0.01260    0.12410
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.29960   10.25280   0.04680    0.45646
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.91260    9.86240   0.05020    0.50900
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.32590    9.31430   0.01160    0.12454
群益長安基金                                                     29.67000   28.85000   0.82000    2.84229
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.59680   13.34840   0.24840    1.86090
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.61000   12.47000   0.14000    1.12269
群益真善美基金                                                   17.46130   17.42470   0.03660    0.21005
群益馬拉松基金                                                  119.26000  116.37000   2.89000    2.48346
群益深証中小板基金                                               16.14000   15.99000   0.15000    0.93809
群益創新科技基金                                                 31.91000   30.98000   0.93000    3.00194
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.67940   10.59330   0.08610    0.81278
群益華夏盛世基金-美元                                            10.54240   10.41770   0.12470    1.19700
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.70000   16.62000   0.08000    0.48135
群益奧斯卡基金                                                   28.34000   27.36000   0.98000    3.58187
群益新興金鑽基金-美元                                            13.61680   13.44670   0.17010    1.26499
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
群益葛萊美基金                                                   24.08000   23.41000   0.67000    2.86202
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.80000   20.01000  -0.21000   -1.04948
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.83000   12.64000   0.19000    1.50316
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.41880   11.36650   0.05230    0.46012
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.42420   11.37330   0.05090    0.44754
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26670   11.22090   0.04580    0.40817
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.83650    8.79600   0.04050    0.46044
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.59960    9.55690   0.04270    0.44680
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.19390    9.15650   0.03740    0.40845
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
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德信大發基金                                                     30.89000   30.53000   0.36000    1.17917
德信中國精選成長基金                                             12.66000   12.47000   0.19000    1.52366
德信台灣主流中小基金                                             18.83000   18.51000   0.32000    1.72880
德信新興股票組合基金                                             11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90260   11.90240   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.78040   10.81230  -0.03190   -0.29503
德信數位時代基金                                                 30.05000   29.99000   0.06000    0.20007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.62820   11.62800   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.37000   17.30000   0.07000    0.40462
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              12.31000   12.26000   0.05000    0.40783
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            12.12000   12.16000  -0.04000   -0.32895
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.85000   18.78000   0.07000    0.37274
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.44340   10.45510  -0.01170   -0.11191
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.45110   14.46700  -0.01590   -0.10991
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.54700    8.56590  -0.01890   -0.22064
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.66710   11.65540   0.01170    0.10038
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.63090   11.61930   0.01160    0.09983
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.20310   13.24190  -0.03880   -0.29301
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.49000   18.57000  -0.08000   -0.43080
摩根中小基金                                                     25.14000   24.82000   0.32000    1.28928
摩根中國A股基金                                                  15.39000   15.26000   0.13000    0.85190
摩根中國A股基金(美元)                                            12.58000   12.39000   0.19000    1.53349
摩根中國亮點基金                                                 14.31000   14.03000   0.28000    1.99572
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.33190   12.23410   0.09780    0.79940
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.54630   13.38600   0.16030    1.19752
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.67690   10.53080   0.14610    1.38736
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.46940   13.36270   0.10670    0.79849
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.19680   15.01770   0.17910    1.19259
摩根台灣金磚基金                                                 20.57000   20.28000   0.29000    1.42998
摩根台灣增長基金                                                 50.98000   50.47000   0.51000    1.01050
摩根平衡基金                                                     27.81000   27.63000   0.18000    0.65147
摩根全球α基金                                                   18.67000   18.65000   0.02000    0.10724
摩根全球平衡基金                                                 15.68070   15.66500   0.01570    0.10022
摩根全球發現基金                                                 12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.14210   10.15740  -0.01530   -0.15063
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            11.01110   11.01430  -0.00320   -0.02905
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.47870   10.47800   0.00070    0.00668
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.53220   11.55000  -0.01780   -0.15411
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.16300   11.15610   0.00690    0.06185
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.85210   13.84360   0.00850    0.06140
摩根亞洲基金                                                     58.62000   57.92000   0.70000    1.20856
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.17230    9.17890  -0.00660   -0.07190
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.57750   10.55900   0.01850    0.17521
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.47920    9.46060   0.01860    0.19660
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.82880   12.83830  -0.00950   -0.07400
摩根東方內需機會基金                                             18.62000   18.40000   0.22000    1.19565
摩根東方科技基金                                                 37.47000   36.92000   0.55000    1.48971
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.34000   10.25000   0.09000    0.87805
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
摩根金龍收成基金                                                 23.50000   23.12000   0.38000    1.64360
摩根第一貨幣市場基金                                             15.04960   15.04950   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                               12.16000   12.07000   0.09000    0.74565
摩根新絲路基金                                                   10.97000   10.82000   0.15000    1.38632
摩根新興35基金                                                   14.36000   14.22000   0.14000    0.98453
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.33380    8.33490  -0.00110   -0.01320
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.34120   11.34260  -0.00140   -0.01234
摩根新興科技基金                                                 58.25000   57.26000   0.99000    1.72896
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.76740    8.78900  -0.02160   -0.24576
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.84860   10.87530  -0.02670   -0.24551
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.21090    9.19660   0.01430    0.15549
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.22840   10.15800   0.07040    0.69305
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.71860    9.64330   0.07530    0.78085
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.28380   10.26880   0.01500    0.14607
摩根龍揚基金                                                     35.13000   34.57000   0.56000    1.61990
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.54720    9.55240  -0.00520   -0.05444
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.32930   11.33560  -0.00630   -0.05558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.35000   24.91000   0.44000    1.76636
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.93100   11.91970   0.01130    0.09480
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.27750   11.26350   0.01400    0.12430
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.46200   10.47250  -0.01050   -0.10026
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.83960   10.82930   0.01030    0.09511
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.25870   10.24560   0.01310    0.12786
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.51110    9.52070  -0.00960   -0.10083
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.91830   10.81090   0.10740    0.99344
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.55400   10.52770   0.02630    0.24982
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.37140   10.35980   0.01160    0.11197
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.11900   10.18320  -0.06420   -0.63045
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.32030   10.30850   0.01180    0.11447
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                               10.06850   10.13240  -0.06390   -0.63065
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.65790   11.65710   0.00080    0.00686
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.52360   11.52350   0.00010    0.00087
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.34490   10.40530  -0.06040   -0.58047
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.28560   11.28480   0.00080    0.00709
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.14890   11.14880   0.00010    0.00090
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.00710   10.06550  -0.05840   -0.58020
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.26830   22.97970   0.28860    1.25589
聯邦貨幣市場基金                                                 13.12950   13.12930   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.09270   11.11690  -0.02420   -0.21769
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.72090    8.74000  -0.01910   -0.21854
聯邦精選科技基金                                                 12.82000   12.59000   0.23000    1.82685
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.32930   16.36920  -0.03990   -0.24375
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.78010   12.66310   0.11700    0.92394
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.40600   12.31440   0.09160    0.74384
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.98950   11.90090   0.08860    0.74448
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.08470   12.08530  -0.00060   -0.00496
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.35160   11.39730  -0.04570   -0.40097
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        11.04220   11.04280  -0.00060   -0.00543
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.08900    9.12550  -0.03650   -0.39998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.09000   37.74000   0.35000    0.92740
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.71000   15.68000   0.03000    0.19133
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.45000   13.42000   0.03000    0.22355
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.06000   14.02000   0.04000    0.28531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.28000   13.25000   0.03000    0.22642
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                 9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.40000   15.37000   0.03000    0.19519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.29000   15.27000   0.02000    0.13098
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.49000   20.38000   0.11000    0.53974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.77000   18.67000   0.10000    0.53562
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.13000   16.03000   0.10000    0.62383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.75000   16.64000   0.11000    0.66106
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.88000   15.79000   0.09000    0.56998
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.16000   16.07000   0.09000    0.56005
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.47000   18.46000   0.01000    0.05417
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.45000   17.44000   0.01000    0.05734
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.95000   13.94000   0.01000    0.07174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            15.07000   15.06000   0.01000    0.06640
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              15.05000   15.03000   0.02000    0.13307
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
聯博貨幣市場基金                                                 14.97080   14.97070   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.81670   10.82130  -0.00460   -0.04251
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.13430    8.13780  -0.00350   -0.04301
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.78320   14.76770   0.01550    0.10496
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.02000   15.03000  -0.01000   -0.06653
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.04000   15.04000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.96000   21.50000   0.46000    2.13953
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.63000   14.39000   0.24000    1.66782
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.62000   15.35000   0.27000    1.75896
瀚亞巴西基金                                                      5.08000    4.94000   0.14000    2.83401
瀚亞外銷基金                                                     41.87000   40.95000   0.92000    2.24664
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.62850   10.67330  -0.04480   -0.41974
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.44010   10.43370   0.00640    0.06134
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.39030   12.40950  -0.01920   -0.15472
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.17960   10.19130  -0.01170   -0.11480
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.94290    8.04040  -0.09750   -1.21263
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.39890    8.43590  -0.03700   -0.43860
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.42290    8.46750  -0.04460   -0.52672
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.52040    7.57650  -0.05610   -0.74045
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.33060    9.39600  -0.06540   -0.69604
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.76530    9.88500  -0.11970   -1.21093
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.81730    9.86060  -0.04330   -0.43912
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.72570    9.79390  -0.06820   -0.69635
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
瀚亞全球綠色金脈基金                                             15.95000   16.00000  -0.05000   -0.31250
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.43000   14.54000  -0.11000   -0.75653
瀚亞印度基金-美元                                                14.39000   14.40000  -0.01000   -0.06944
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.69000   30.90000  -0.21000   -0.67961
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.31000   12.23000   0.08000    0.65413
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.82000   15.70000   0.12000    0.76433
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.31000   10.16000   0.15000    1.47638
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.11250   12.09400   0.01850    0.15297
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.99600   13.00080  -0.00480   -0.03692
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.44850   11.35580   0.09270    0.81632
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.96990   10.93910   0.03080    0.28156
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.71170   11.65290   0.05880    0.50460
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.81410    9.79910   0.01500    0.15308
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.10310   10.10680  -0.00370   -0.03661
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.86130    9.78140   0.07990    0.81686
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.44030    9.41380   0.02650    0.28150
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.59970    9.55150   0.04820    0.50463
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.46010   14.46200  -0.00190   -0.01314
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.09600   11.14270  -0.04670   -0.41911
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.14980   11.10170   0.04810    0.43327
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.89500   12.89670  -0.00170   -0.01318
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.00000   21.99000   0.01000    0.04548
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52530   13.52510   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               23.56000   23.43000   0.13000    0.55484
瀚亞高科技基金                                                   60.00000   58.89000   1.11000    1.88487
瀚亞理財通基金                                                   24.88000   24.60000   0.28000    1.13821
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣            10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元              10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元             10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元             10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞菁華基金                                                     22.47000   21.99000   0.48000    2.18281
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.48910   12.48140   0.00770    0.06169
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.24320    9.23750   0.00570    0.06171
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.11150   11.12090  -0.00940   -0.08453
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.24320   10.26180  -0.01860   -0.18125
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.50510   11.43430   0.07080    0.61919
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.29950   10.30290  -0.00340   -0.03300
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.21500   10.18260   0.03240    0.31819
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.27340    9.28130  -0.00790   -0.08512
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.30390    8.31890  -0.01500   -0.18031
瀚亞新興豐收基金B-美元                                           10.03800    9.97630   0.06170    0.61847
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.01120    9.01420  -0.00300   -0.03328
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.47490    8.44800   0.02690    0.31842
瀚亞電通網基金                                                   15.61000   15.29000   0.32000    2.09287
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.01570   14.03930  -0.02360   -0.16810
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.44830   10.52610  -0.07780   -0.73912
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.51760   10.50610   0.01150    0.10946
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.01480   12.03510  -0.02030   -0.16867
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.43000   15.45000  -0.02000   -0.12945
瀚亞歐洲基金                                                     12.04000   12.00000   0.04000    0.33333
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