[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/03 107/01/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.22850 10.22400 0.00450 0.04401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.86310 9.86620 -0.00310 -0.03142 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.00920 10.00540 0.00380 0.03798 中國信託台灣活力基金 14.37000 14.09000 0.28000 1.98722 中國信託台灣優勢基金 17.03000 16.80000 0.23000 1.36905 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77120 9.79950 -0.02830 -0.28879 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.45430 9.48170 -0.02740 -0.28898 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18790 10.19120 -0.00330 -0.03238 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.85900 9.86120 -0.00220 -0.02231 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51110 10.51640 -0.00530 -0.05040 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.33990 9.34460 -0.00470 -0.05030 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39720 11.39570 0.00150 0.01316 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.52140 10.52000 0.00140 0.01331 中國信託智能運動基金-台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95610 10.95600 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.88470 9.89930 -0.01460 -0.14749 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.84120 9.85560 -0.01440 -0.14611 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.01740 10.00950 0.00790 0.07893 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.97060 9.96300 0.00760 0.07628 中國信託精穩基金 18.25580 18.17050 0.08530 0.46944 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.77000 65.00000 0.77000 1.18462 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16360 11.15950 0.00410 0.03674 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47310 10.52610 -0.05300 -0.50351 元大上證50基金 33.14000 33.19000 -0.05000 -0.15065 元大大中華TMT基金-人民幣 13.55000 13.44000 0.11000 0.81845 元大大中華TMT基金-新台幣 12.28000 12.24000 0.04000 0.32680 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.62000 13.45000 0.17000 1.26394 元大大中華價值指數基金-美元 13.50100 13.30700 0.19400 1.45788 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.50900 17.38600 0.12300 0.70747 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.88700 11.83200 0.05500 0.46484 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.62400 11.63100 -0.00700 -0.06018 元大中國平衡基金-人民幣 3.30000 3.26000 0.04000 1.22699 元大中國平衡基金-新台幣 15.01000 14.89000 0.12000 0.80591 元大中國高收益點心債券基金 11.15460 11.17920 -0.02460 -0.22005 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47710 10.47130 0.00580 0.05539 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81490 9.80950 0.00540 0.05505 元大中國機會債券基金-新台幣 9.79910 9.84990 -0.05080 -0.51574 元大巴西指數基金 6.37400 6.20300 0.17100 2.75673 元大巴菲特基金 30.99000 30.65000 0.34000 1.10930 元大台商收成基金 24.28000 24.22000 0.06000 0.24773 元大台灣50單日反向1倍基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278 元大台灣50單日正向2倍基金 36.11000 35.53000 0.58000 1.63242 元大台灣中型100基金 32.22000 31.91000 0.31000 0.97148 元大台灣加權股價指數基金 24.83200 24.63300 0.19900 0.80786 元大台灣卓越50基金 83.60000 82.83000 0.77000 0.92961 元大台灣金融基金 16.60000 16.44000 0.16000 0.97324 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.51000 30.33000 0.18000 0.59347 元大台灣高股息基金 25.44000 25.27000 0.17000 0.67273 元大台灣電子科技基金 36.17000 35.79000 0.38000 1.06175 元大全球ETF成長組合基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.82000 6.82000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.24600 10.15600 0.09000 0.88618 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.51080 10.54680 -0.03600 -0.34134 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.83420 9.86790 -0.03370 -0.34151 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.46990 9.56030 -0.09040 -0.94558 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.91550 9.00060 -0.08510 -0.94549 元大全球新興市場精選組合基金 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313 元大全球農業商機基金 16.71000 16.66000 0.05000 0.30012 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 元大印尼指數基金 9.98200 10.00500 -0.02300 -0.22989 元大印度指數基金 10.18000 10.30300 -0.12300 -1.19383 元大印度基金 13.57000 13.74000 -0.17000 -1.23726 元大多多基金 19.53000 19.23000 0.30000 1.56006 元大多福基金 55.41000 54.73000 0.68000 1.24246 元大亞太成長基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78230 8.80730 -0.02500 -0.28386 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.39460 7.41560 -0.02100 -0.28319 元大卓越基金 53.61000 52.96000 0.65000 1.22734 元大店頭基金 8.56000 8.41000 0.15000 1.78359 元大泛歐成長基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15120 10.15080 0.00040 0.00394 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.11670 9.12500 -0.00830 -0.09096 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.35890 38.96840 -0.60950 -1.56409 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.54110 18.36050 0.18060 0.98363 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.82830 21.37160 -0.54330 -2.54216 元大美國政府7至10年期債券基金 38.29670 38.61140 -0.31470 -0.81504 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.13290 20.11260 0.02030 0.10093 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.92620 19.07530 -0.14910 -0.78164 元大高科技基金 17.57000 17.08000 0.49000 2.86885 元大得利貨幣市場基金 16.20890 16.20870 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95070 11.95050 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 15.02000 14.66000 0.36000 2.45566 元大華夏中小基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 元大新中國基金-人民幣 12.68000 12.56000 0.12000 0.95541 元大新中國基金-美元 12.58100 12.43500 0.14600 1.17411 元大新中國基金-新台幣 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701 元大新主流基金 24.94000 24.24000 0.70000 2.88779 元大新東協平衡基金-美元 10.38500 10.33200 0.05300 0.51297 元大新東協平衡基金-新台幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 元大新興市場ESG策略基金 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.54260 11.46430 0.07830 0.68299 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.31890 11.21850 0.10040 0.89495 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.28580 11.26870 0.01710 0.15175 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.20450 10.18900 0.01550 0.15212 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.13950 10.14440 -0.00490 -0.04830 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.96630 9.97110 -0.00480 -0.04814 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89330 9.97140 -0.07810 -0.78324 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.72530 9.80210 -0.07680 -0.78351 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97560 9.99320 -0.01760 -0.17612 元大新興亞洲基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.02050 9.99700 0.02350 0.23507 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.02050 9.99700 0.02350 0.23507 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.89290 9.94310 -0.05020 -0.50487 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.89290 9.94310 -0.05020 -0.50487 元大萬泰貨幣市場基金 15.06250 15.06230 0.00020 0.00133 元大經貿基金 36.99000 36.19000 0.80000 2.21056 元大滬深300單日反向1倍基金 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049 元大滬深300單日正向2倍基金 19.70000 19.64000 0.06000 0.30550 元大精準中小基金 22.68000 22.55000 0.13000 0.57650 元大摩臺基金 38.81000 38.41000 0.40000 1.04140 元大標普500基金 23.91000 23.82000 0.09000 0.37783 元大標普500單日反向1倍基金 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71225 元大標普500單日正向2倍基金 31.80000 31.48000 0.32000 1.01652 元大標智滬深300基金 19.51000 19.52000 -0.01000 -0.05123 元大歐洲50基金 24.70000 24.79000 -0.09000 -0.36305 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.77310 9.80380 -0.03070 -0.31314 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.10690 10.10650 0.00040 0.00396 元大績效基金 51.93000 50.53000 1.40000 2.77063 元大韓國KOSPI200基金 24.60000 24.62000 -0.02000 -0.08123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44780 13.44760 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 37.07000 36.24000 0.83000 2.29029 台新MSCI中國基金 22.23000 21.62000 0.61000 2.82146 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.79000 18.96000 -0.17000 -0.89662 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.91000 20.59000 0.32000 1.55415 台新大眾貨幣市場基金 14.12340 14.12330 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89260 9.88530 0.00730 0.07385 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54990 10.51990 0.03000 0.28517 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.79490 9.83960 -0.04470 -0.45429 台新中國通基金 49.90000 49.29000 0.61000 1.23757 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.29200 16.27200 0.02000 0.12291 台新中國精選中小基金 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935 台新主流基金 24.57000 24.44000 0.13000 0.53191 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.70000 19.97000 -0.27000 -1.35203 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66930 0.67340 -0.00410 -0.60885 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.23000 15.43000 -0.20000 -1.29618 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51640 0.51960 -0.00320 -0.61586 台新台灣中小基金 39.10000 38.57000 0.53000 1.37412 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95320 9.98320 -0.03000 -0.30050 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.78650 9.79650 -0.01000 -0.10208 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.67300 10.68400 -0.01100 -0.10296 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.86800 10.81340 0.05460 0.50493 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.42290 11.36470 0.05820 0.51211 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 台新印度基金 16.67000 16.81000 -0.14000 -0.83284 台新亞美短期債券基金 10.98170 11.00810 -0.02640 -0.23982 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.15790 9.17600 -0.01810 -0.19725 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31600 0.31420 0.00180 0.57288 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22550 12.24950 -0.02400 -0.19593 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41540 0.41310 0.00230 0.55677 台新真吉利貨幣市場基金 11.06310 11.06300 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.40950 30.29630 0.11320 0.37364 台新智慧生活基金-美元 10.10060 10.02770 0.07290 0.72699 台新智慧生活基金-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.81030 9.79340 0.01690 0.17257 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.63460 9.68980 -0.05520 -0.56967 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.13730 10.12020 0.01710 0.16897 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.95910 10.01620 -0.05710 -0.57008 台新新興市場債券基金(A類型) 10.68740 10.77670 -0.08930 -0.82864 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35940 0.35980 -0.00040 -0.11117 台新新興市場債券基金(B類型) 8.26790 8.33700 -0.06910 -0.82884 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28780 0.28810 -0.00030 -0.10413 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.46000 6.37000 0.09000 1.41287 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.81800 10.72000 0.09800 0.91418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.15000 18.26000 0.89000 4.87404 未來資產全球大消費基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23650 12.25050 -0.01400 -0.11428 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.18460 10.19630 -0.01170 -0.11475 未來資產亞洲新富基金 21.93000 21.72000 0.21000 0.96685 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53590 12.53580 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.87000 11.30000 0.57000 5.04425 未來資產新興市場債券基金A 9.21580 9.22160 -0.00580 -0.06290 未來資產新興市場債券基金B 7.29490 7.29950 -0.00460 -0.06302 未來資產閣來寶全球組合基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.87200 10.86800 0.00400 0.03681 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85330 9.88020 -0.02690 -0.27226 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.58910 9.59190 -0.00280 -0.02919 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59090 10.59280 -0.00190 -0.01794 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.49840 8.50190 -0.00350 -0.04117 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45450 9.46020 -0.00570 -0.06025 永豐中小基金 51.22000 50.05000 1.17000 2.33766 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.94810 1.94810 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47970 2.47970 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.02010 9.04800 -0.02790 -0.30836 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13490 11.16940 -0.03450 -0.30888 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.81000 4.74000 0.07000 1.47679 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.92000 21.66000 0.26000 1.20037 永豐主流品牌基金 15.79000 15.88000 -0.09000 -0.56675 永豐永豐基金 33.53000 33.17000 0.36000 1.08532 永豐亞洲民生消費基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 永豐南非幣2021保本基金 12.43850 12.42290 0.01560 0.12557 永豐高科技基金 22.25000 21.67000 0.58000 2.67651 永豐貨幣市場基金 13.84620 13.84610 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22940 2.22610 0.00330 0.14824 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48370 2.46860 0.01510 0.61168 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.25490 8.26840 -0.01350 -0.16327 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.70560 10.72310 -0.01750 -0.16320 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.78850 7.81010 -0.02160 -0.27656 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59680 11.62880 -0.03200 -0.27518 永豐滬深300紅利指數基金 20.22000 19.88000 0.34000 1.71026 永豐臺灣加權ETF基金 53.84000 53.38000 0.46000 0.86175 永豐領航科技基金 36.77000 36.02000 0.75000 2.08218 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 永豐趨勢平衡基金 46.18000 45.61000 0.57000 1.24973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.31090 11.30980 0.00110 0.00973 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70450 9.70050 0.00400 0.04123 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70450 9.70050 0.00400 0.04123 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69990 9.70000 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69990 9.70000 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80280 9.79410 0.00870 0.08883 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.80370 9.79500 0.00870 0.08882 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.73630 9.73170 0.00460 0.04727 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74420 9.73960 0.00460 0.04723 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.44000 12.29000 0.15000 1.22050 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.37000 11.26000 0.11000 0.97691 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.33000 12.16000 0.17000 1.39803 兆豐國際中小基金 15.65000 15.54000 0.11000 0.70785 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.57000 15.23000 0.34000 2.23244 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.23000 20.85000 0.38000 1.82254 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.50000 20.99000 0.51000 2.42973 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581 兆豐國際生命科學基金 15.79000 15.54000 0.25000 1.60875 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38690 10.39180 -0.00490 -0.04715 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.83060 10.78970 0.04090 0.37907 兆豐國際全球高股息基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 兆豐國際全球基金 31.32000 31.22000 0.10000 0.32031 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15100 10.15050 0.00050 0.00493 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.50310 9.51170 -0.00860 -0.09041 兆豐國際國民基金 24.39000 24.45000 -0.06000 -0.24540 兆豐國際第一基金 13.77000 13.62000 0.15000 1.10132 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.28300 10.30920 -0.02620 -0.25414 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36480 8.38610 -0.02130 -0.25399 兆豐國際萬全基金 20.60000 20.44000 0.16000 0.78278 兆豐國際電子基金 26.68000 26.29000 0.39000 1.48345 兆豐國際綠鑽基金 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.58000 21.34000 0.24000 1.12465 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.50000 17.62000 -0.12000 -0.68104 兆豐國際豐台灣基金 31.94000 31.89000 0.05000 0.15679 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46660 12.46640 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295 合庫全球高收益債券基金A類型 11.33530 11.33130 0.00400 0.03530 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.04770 12.02840 0.01930 0.16045 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.91350 10.89700 0.01650 0.15142 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.76120 11.74630 0.01490 0.12685 合庫全球高收益債券基金B類型 8.59930 8.59620 0.00310 0.03606 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.98040 9.96390 0.01650 0.16560 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.44990 9.43560 0.01430 0.15155 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59390 9.58220 0.01170 0.12210 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.82910 9.81420 0.01490 0.15182 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 合庫全球新興市場基金 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 合庫貨幣市場基金 10.10200 10.10190 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.01150 9.99400 0.01750 0.17511 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.28470 10.26580 0.01890 0.18411 合庫新興多重收益基金A類型 10.53810 10.55500 -0.01690 -0.16011 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.02650 12.00630 0.02020 0.16825 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.89210 13.87460 0.01750 0.12613 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.75000 9.73330 0.01670 0.17158 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.32800 10.30900 0.01900 0.18430 合庫新興多重收益基金B類型 8.54980 8.56360 -0.01380 -0.16115 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66720 9.65090 0.01630 0.16890 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.92810 10.91480 0.01330 0.12185 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79600 10.79160 0.00440 0.04077 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29540 10.25290 0.04250 0.41452 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75710 9.78900 -0.03190 -0.32588 安聯中國東協基金 16.41000 16.30000 0.11000 0.67485 安聯中國策略基金 15.89000 15.68000 0.21000 1.33929 安聯中華新思路基金-人民幣 14.85000 14.69000 0.16000 1.08918 安聯中華新思路基金-美元 14.66000 14.45000 0.21000 1.45329 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 安聯台灣大壩基金 24.90000 24.49000 0.41000 1.67415 安聯台灣科技基金 41.80000 41.25000 0.55000 1.33333 安聯台灣貨幣市場基金 12.45670 12.45650 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 28.45000 27.98000 0.47000 1.67977 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.23460 10.24450 -0.00990 -0.09664 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.34200 15.37120 -0.02920 -0.18997 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22400 12.23390 -0.00990 -0.08092 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.27180 10.28380 -0.01200 -0.11669 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.50230 12.52370 -0.02140 -0.17088 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94740 9.95450 -0.00710 -0.07132 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76940 9.78090 -0.01150 -0.11758 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50360 9.51990 -0.01630 -0.17122 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.92000 11.83000 0.09000 0.76078 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.94800 11.96140 -0.01340 -0.11203 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.03140 11.04810 -0.01670 -0.15116 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72420 10.74660 -0.02240 -0.20844 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.33820 9.34980 -0.01160 -0.12407 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11650 9.13040 -0.01390 -0.15224 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.83880 8.85720 -0.01840 -0.20774 安聯全球人口趨勢基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.45000 9.25000 0.20000 2.16216 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.20000 33.71000 0.49000 1.45357 安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 安聯全球計量平衡基金 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19130 12.21390 -0.02260 -0.18504 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70560 10.72550 -0.01990 -0.18554 安聯全球新興市場基金 18.77000 18.62000 0.15000 0.80559 安聯全球農金趨勢基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 安聯全球綠能趨勢基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 26.03000 25.86000 0.17000 0.65739 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00990 10.00910 0.00080 0.00799 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86100 9.90970 -0.04870 -0.49144 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.77100 84.72220 0.04880 0.05760 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.80600 12.77350 0.03250 0.25443 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.18940 68.38090 -0.19150 -0.28005 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.21870 10.22670 -0.00800 -0.07823 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52790 2.52860 -0.00070 -0.02768 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62750 10.64480 -0.01730 -0.16252 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15470 2.17160 -0.01690 -0.77823 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94200 9.02510 -0.08310 -0.92077 宏利台灣動力基金 31.27000 30.60000 0.67000 2.18954 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.65060 10.61850 0.03210 0.30230 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03310 10.07580 -0.04270 -0.42379 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.64020 8.65370 -0.01350 -0.15600 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.38430 8.45890 -0.07460 -0.88191 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 宏利全球債券組合基金 13.31910 13.34280 -0.02370 -0.17762 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82490 2.82060 0.00430 0.15245 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.04090 12.05200 -0.01110 -0.09210 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.07810 9.10570 -0.02760 -0.30311 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40330 2.41590 -0.01260 -0.52154 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.97550 11.06840 -0.09290 -0.83933 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.59380 4.58370 0.01010 0.22035 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72760 0.72320 0.00440 0.60841 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.83000 20.80000 0.03000 0.14423 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.97870 73.02860 -0.04990 -0.06833 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.36250 11.32080 0.04170 0.36835 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69940 11.68780 0.01160 0.09925 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.48720 10.47550 0.01170 0.11169 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17760 10.19390 -0.01630 -0.15990 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.33630 9.38080 -0.04450 -0.47437 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.87740 8.91470 -0.03730 -0.41841 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72030 8.78160 -0.06130 -0.69805 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.92220 8.96750 -0.04530 -0.50516 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89150 2.89070 0.00080 0.02767 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42340 0.42220 0.00120 0.28423 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.83040 12.86180 -0.03140 -0.24413 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97490 0.97690 -0.00200 -0.20473 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05950 8.11530 -0.05580 -0.68759 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24780 2.26310 -0.01530 -0.67606 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32290 0.32470 -0.00180 -0.55436 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.97050 10.05800 -0.08750 -0.86995 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37220 0.37560 -0.00340 -0.90522 宏利萬利貨幣市場基金 13.61570 13.61560 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.86000 2.79000 0.07000 2.50896 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.73000 12.51000 0.22000 1.75859 宏利臺灣股息收益基金 28.83000 28.36000 0.47000 1.65726 宏利澳幣保本基金 11.77420 11.76170 0.01250 0.10628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.70000 11.64000 0.06000 0.51546 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.62340 10.63880 -0.01540 -0.14475 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.40970 10.40430 0.00540 0.05190 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.39990 9.46480 -0.06490 -0.68570 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.76800 10.84230 -0.07430 -0.68528 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 貝萊德新台幣基金 12.91500 12.91490 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.81000 24.43000 0.38000 1.55546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01290 11.01170 0.00120 0.01090 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81490 9.85560 -0.04070 -0.41296 保德信大中華基金 30.82000 30.31000 0.51000 1.68261 保德信中小型股基金 45.95000 45.36000 0.59000 1.30071 保德信中國中小基金-人民幣 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 保德信中國中小基金-美元 11.93000 11.78000 0.15000 1.27334 保德信中國中小基金-新臺幣 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01190 9.99000 0.02190 0.21922 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98530 9.96810 0.01720 0.17255 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.11790 10.09470 0.02320 0.22982 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.70410 10.67950 0.02460 0.23035 保德信中國品牌基金-人民幣 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877 保德信中國品牌基金-美元 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.29000 11.18000 0.11000 0.98390 保德信台商全方位基金 34.46000 33.89000 0.57000 1.68191 保德信全球中小基金 29.51000 29.50000 0.01000 0.03390 保德信全球消費商機基金 17.87000 17.90000 -0.03000 -0.16760 保德信全球基礎建設基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410 保德信全球資源基金 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 保德信全球醫療生化基金-美元 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.56000 30.48000 0.08000 0.26247 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.24950 10.23310 0.01640 0.16026 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.80440 10.78840 0.01600 0.14831 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.34280 9.39830 -0.05550 -0.59053 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83930 9.89780 -0.05850 -0.59104 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.77000 8.78670 -0.01670 -0.19006 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.06170 11.08270 -0.02100 -0.18948 保德信亞太基金 22.78000 22.61000 0.17000 0.75188 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.99820 9.02830 -0.03010 -0.33340 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54290 11.58150 -0.03860 -0.33329 保德信店頭市場基金 35.54000 35.12000 0.42000 1.19590 保德信拉丁美洲基金 7.33000 7.16000 0.17000 2.37430 保德信金平衡基金 29.20000 28.95000 0.25000 0.86356 保德信金滿意基金 41.33000 40.59000 0.74000 1.82311 保德信科技島基金 25.29000 24.82000 0.47000 1.89363 保德信高成長基金 88.61000 87.60000 1.01000 1.15297 保德信第一基金 25.57000 25.21000 0.36000 1.42800 保德信貨幣市場基金 15.72370 15.72350 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69740 10.61220 0.08520 0.80285 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.48050 10.47640 0.00410 0.03914 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98170 10.91630 0.06540 0.59910 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.06690 10.08230 -0.01540 -0.15274 保德信新世紀基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.67340 8.69580 -0.02240 -0.25760 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.18790 11.21680 -0.02890 -0.25765 保德信新興趨勢組合基金 11.92000 11.78000 0.14000 1.18846 保德信瑞騰基金 15.51250 15.51210 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.07510 10.06980 0.00530 0.05263 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.07640 10.07090 0.00550 0.05461 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.04250 10.03750 0.00500 0.04981 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.00070 9.99960 0.00110 0.01100 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.06550 2.07030 -0.00480 -0.23185 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71460 2.72090 -0.00630 -0.23154 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31740 0.31670 0.00070 0.22103 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45230 0.45150 0.00080 0.17719 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.00250 9.02090 -0.01840 -0.20397 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95480 11.98830 -0.03350 -0.27944 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08310 10.11120 -0.02810 -0.27791 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95410 11.98740 -0.03330 -0.27779 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.33910 9.32650 0.01260 0.13510 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09910 11.08410 0.01500 0.13533 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.46590 10.46380 0.00210 0.02007 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36100 10.37050 -0.00950 -0.09161 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.36370 10.35980 0.00390 0.03765 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69550 10.69160 0.00390 0.03648 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.29790 10.29840 -0.00050 -0.00486 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.14310 10.13790 0.00520 0.05129 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22170 10.21640 0.00530 0.05188 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.11080 10.11080 0.00000 0.00000 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.13190 10.13190 0.00000 0.00000 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.26470 11.22470 0.04000 0.35636 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75910 6.75750 0.00160 0.02368 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.07680 11.07420 0.00260 0.02348 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62730 11.62720 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.57000 19.36000 0.21000 1.08471 施羅德樂活中小基金-I類型 4418.420004370.96000 47.46000 1.08580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 38.33000 38.18000 0.15000 0.39288 國泰大中華基金 21.71000 21.52000 0.19000 0.88290 國泰小龍基金 16.92000 16.62000 0.30000 1.80505 國泰中小成長基金 46.66000 46.15000 0.51000 1.10509 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.54770 4.51560 0.03210 0.71087 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.73000 20.69000 0.04000 0.19333 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80020 0.79280 0.00740 0.93340 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76420 0.75730 0.00690 0.91113 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17640 2.17950 -0.00310 -0.14223 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86200 9.91440 -0.05240 -0.52852 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.71500 8.76130 -0.04630 -0.52846 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33010 0.32990 0.00020 0.06062 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.26230 11.25810 0.00420 0.03731 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72810 1.72400 0.00410 0.23782 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97480 10.04860 -0.07380 -0.73443 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34120 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.15310 5.11320 0.03990 0.78033 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.48000 23.42000 0.06000 0.25619 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78590 0.77820 0.00770 0.98946 國泰中港台基金人民幣級別 3.93230 3.89840 0.03390 0.86959 國泰中港台基金台幣級別 17.92000 17.86000 0.06000 0.33595 國泰中港台基金美元級別 0.60720 0.60060 0.00660 1.09890 國泰台灣貨幣市場基金 12.38460 12.38440 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.25000 27.85000 0.40000 1.43627 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39560 2.39250 0.00310 0.12957 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36880 0.36760 0.00120 0.32644 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47340 0.47300 0.00040 0.08457 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47570 0.47330 0.00240 0.50708 國泰全球資源基金台幣級別 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182 國泰全球資源基金美元級別 0.19390 0.19210 0.00180 0.93701 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30480 0.30320 0.00160 0.52770 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41900 0.41720 0.00180 0.43145 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38480 0.38310 0.00170 0.44375 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44070 0.43870 0.00200 0.45589 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48360 0.48280 0.00080 0.16570 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.76000 20.85000 -0.09000 -0.43165 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.67000 20.44000 0.23000 1.12524 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.55840 2.55710 0.00130 0.05084 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.85900 11.90040 -0.04140 -0.34789 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.02730 11.06580 -0.03850 -0.34792 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.39490 0.39380 0.00110 0.27933 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.36720 0.36620 0.00100 0.27307 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50360 0.50360 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.44190 0.43860 0.00330 0.75239 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.98000 17.92000 0.06000 0.33482 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60700 0.60030 0.00670 1.11611 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 國泰科技生化基金 38.75000 38.02000 0.73000 1.92004 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.76000 25.80000 -0.04000 -0.15504 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.01980 40.70950 -0.68970 -1.69420 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.91200 18.70660 0.20540 1.09801 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.20950 21.74610 -0.53660 -2.46757 國泰紐幣2021保本基金 11.86340 11.85860 0.00480 0.04048 國泰紐幣八年期保本基金 12.15000 12.14390 0.00610 0.05023 國泰紐幣保本基金 12.16270 12.15840 0.00430 0.03537 國泰高科技基金 13.26000 12.99000 0.27000 2.07852 國泰國泰基金 24.72000 24.38000 0.34000 1.39459 國泰富時中國A50基金 21.50000 21.57000 -0.07000 -0.32452 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34000 0.33900 0.00100 0.29499 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44280 0.44280 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35990 0.35650 0.00340 0.95372 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46880 0.46560 0.00320 0.68729 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35330 0.35100 0.00230 0.65527 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46020 0.45840 0.00180 0.39267 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.00450 10.99430 0.01020 0.09278 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.23250 8.22490 0.00760 0.09240 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36930 0.36830 0.00100 0.27152 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27790 0.27560 0.00230 0.83454 國泰新興市場基金台幣級別 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923 國泰新興市場基金美元級別 0.42450 0.42000 0.00450 1.07143 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24110 2.24340 -0.00230 -0.10252 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53850 1.54010 -0.00160 -0.10389 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35560 0.35520 0.00040 0.11261 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37920 0.37870 0.00050 0.13203 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24660 0.24630 0.00030 0.12180 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.99820 10.99860 -0.00040 -0.00364 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.41240 7.41270 -0.00030 -0.00405 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.72000 14.83000 -0.11000 -0.74174 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.72000 33.23000 0.49000 1.47457 國泰價值卓越基金 15.20000 14.90000 0.30000 2.01342 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39850 0.39760 0.00090 0.22636 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.29070 12.30900 -0.01830 -0.14867 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41480 0.41240 0.00240 0.58196 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.73200 9.76280 -0.03080 -0.31548 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.56840 8.63760 -0.06920 -0.80115 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55520 10.55040 0.00480 0.04550 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36130 9.39860 -0.03730 -0.39687 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95880 10.95460 0.00420 0.03834 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77600 9.80740 -0.03140 -0.32017 第一金大中華基金 25.79000 25.17000 0.62000 2.46325 第一金小型精選基金 36.10000 35.32000 0.78000 2.20838 第一金中國世紀基金-人民幣 15.11000 14.86000 0.25000 1.68237 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.28000 11.15000 0.13000 1.16592 第一金中概平衡基金 23.51000 23.22000 0.29000 1.24892 第一金台灣貨幣市場基金 15.20810 15.20790 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.38400 177.38200 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.43960 13.31100 0.12860 0.96612 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.15340 10.18880 -0.03540 -0.34744 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.15380 10.18920 -0.03540 -0.34743 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.92490 9.99630 -0.07140 -0.71426 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.92190 9.99300 -0.07110 -0.71150 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.39100 10.39270 -0.00170 -0.01636 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.15930 10.19760 -0.03830 -0.37558 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.15930 10.19770 -0.03840 -0.37656 第一金全球大趨勢基金 22.72000 22.76000 -0.04000 -0.17575 第一金全球不動產證券化基金A 8.06210 8.10400 -0.04190 -0.51703 第一金全球不動產證券化基金B 5.82300 5.87930 -0.05630 -0.95760 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.91720 9.94260 -0.02540 -0.25547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.91680 9.94260 -0.02580 -0.25949 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.99670 9.94260 0.05410 0.54412 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.99610 9.94260 0.05350 0.53809 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.93430 9.00780 -0.07350 -0.81596 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31320 10.36340 -0.05020 -0.48440 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.08270 10.13530 -0.05260 -0.51898 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.26110 8.28800 -0.02690 -0.32457 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.21930 9.28250 -0.06320 -0.68085 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07880 11.06010 0.01870 0.16908 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00760 9.99030 0.01730 0.17317 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.88890 14.91600 -0.02710 -0.18168 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.14900 14.99460 0.15440 1.02970 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 第一金亞洲科技基金 21.98000 21.93000 0.05000 0.22800 第一金亞洲新興市場基金 14.08000 14.12000 -0.04000 -0.28329 第一金店頭市場基金 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 第一金創新趨勢基金 21.76000 21.12000 0.64000 3.03030 第一金電子基金 31.84000 31.07000 0.77000 2.47827 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 統一大滿貫基金 33.59000 33.32000 0.27000 0.81032 統一大龍印基金 17.90000 17.78000 0.12000 0.67492 統一大龍騰中國基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 統一中小基金 26.18000 25.67000 0.51000 1.98675 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.07310 10.11050 -0.03740 -0.36991 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96680 9.95860 0.00820 0.08234 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.46530 9.52960 -0.06430 -0.67474 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.50530 11.54800 -0.04270 -0.36976 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.29390 11.28460 0.00930 0.08241 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.73860 10.81150 -0.07290 -0.67428 統一台灣動力基金 16.85000 16.44000 0.41000 2.49392 統一全天候基金 104.97000 102.34000 2.63000 2.56987 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.77890 9.74010 0.03880 0.39835 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.01130 9.92640 0.08490 0.85529 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.88610 9.82900 0.05710 0.58093 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.77890 9.74010 0.03880 0.39835 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.01130 9.92640 0.08490 0.85529 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.88610 9.82900 0.05710 0.58093 統一全球債券組合基金 12.31140 12.32790 -0.01650 -0.13384 統一全球新科技基金(人民幣) 15.51000 15.37000 0.14000 0.91087 統一全球新科技基金(美元) 15.45000 15.27000 0.18000 1.17878 統一全球新科技基金(新台幣) 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 統一亞太基金 27.92000 27.82000 0.10000 0.35945 統一亞洲大金磚基金 12.90000 12.79000 0.11000 0.86005 統一奔騰基金 56.50000 55.18000 1.32000 2.39217 統一強棒貨幣市場基金 16.61630 16.61620 0.00010 0.00060 統一強漢基金 25.87000 25.61000 0.26000 1.01523 統一統信基金 32.54000 31.93000 0.61000 1.91043 統一黑馬基金 56.57000 55.32000 1.25000 2.25958 統一新亞洲科技能源基金 20.41000 20.13000 0.28000 1.39096 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.76480 8.78490 -0.02010 -0.22880 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.76420 10.78880 -0.02460 -0.22801 統一經建基金 44.18000 43.08000 1.10000 2.55339 統一龍馬基金 70.24000 68.83000 1.41000 2.04853 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.56000 20.02000 0.54000 2.69730 野村中小基金 46.74000 45.82000 0.92000 2.00786 野村中國機會基金 14.98000 14.85000 0.13000 0.87542 野村巴西基金 6.08000 5.95000 0.13000 2.18487 野村台灣高股息基金 22.34000 22.25000 0.09000 0.40449 野村台灣運籌基金 37.09000 36.57000 0.52000 1.42193 野村平衡基金 18.97000 18.81000 0.16000 0.85061 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 野村全球生技醫療基金 16.55000 16.37000 0.18000 1.09957 野村全球品牌基金 25.79000 25.95000 -0.16000 -0.61657 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.27070 8.32600 -0.05530 -0.66418 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18930 11.26410 -0.07480 -0.66406 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.95340 11.04480 -0.09140 -0.82754 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.88000 18.85000 0.03000 0.15915 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66650 10.66260 0.00390 0.03658 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.54950 10.56470 -0.01520 -0.14388 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.14660 10.14960 -0.00300 -0.02956 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.89730 9.88570 0.01160 0.11734 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.37720 9.39790 -0.02070 -0.22026 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.27320 11.27650 -0.00330 -0.02926 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.84710 10.83440 0.01270 0.11722 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.31100 10.33230 -0.02130 -0.20615 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.35100 11.33710 0.01390 0.12261 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.95630 10.92550 0.03080 0.28191 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.54510 10.54720 -0.00210 -0.01991 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.63640 10.60640 0.03000 0.28285 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.68570 10.76830 -0.08260 -0.76707 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.07140 10.02720 0.04420 0.44080 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.72880 9.73980 -0.01100 -0.11294 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.93430 9.91590 0.01840 0.18556 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.88870 11.85500 0.03370 0.28427 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.60280 12.69690 -0.09410 -0.74113 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.98910 10.94090 0.04820 0.44055 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.61320 10.62520 -0.01200 -0.11294 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.04560 11.02530 0.02030 0.18412 野村成長基金 29.74000 29.60000 0.14000 0.47297 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19990 10.14420 0.05570 0.54908 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.18880 10.11610 0.07270 0.71866 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.07970 10.07030 0.00940 0.09334 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.19990 10.14420 0.05570 0.54908 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.18880 10.11610 0.07270 0.71866 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.07970 10.07030 0.00940 0.09334 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.79000 13.61000 0.18000 1.32256 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.35280 10.33840 0.01440 0.13929 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.27820 10.25050 0.02770 0.27023 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.14920 10.14880 0.00040 0.00394 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.52460 10.50980 0.01480 0.14082 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.40880 10.38080 0.02800 0.26973 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27900 10.27840 0.00060 0.00584 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41080 9.41200 -0.00120 -0.01275 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16190 10.16180 0.00010 0.00098 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08350 10.06390 0.01960 0.19476 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.74780 13.74960 -0.00180 -0.01309 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77620 12.77550 0.00070 0.00548 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.55330 10.53280 0.02050 0.19463 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53210 10.53480 -0.00270 -0.02563 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.20950 10.19380 0.01570 0.15402 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.69240 9.70170 -0.00930 -0.09586 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.04730 11.05800 -0.01070 -0.09676 野村高科技基金 10.53000 10.26000 0.27000 2.63158 野村貨幣市場基金 16.22360 16.22340 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.34700 8.36090 -0.01390 -0.16625 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.00480 12.02490 -0.02010 -0.16715 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.57000 7.48000 0.09000 1.20321 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 野村精選貨幣市場基金 12.05960 12.05950 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 野村歐洲高股息基金累積型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 野村積極成長基金 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077 野村優質基金 35.34000 35.15000 0.19000 0.54054 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86500 8.85710 0.00790 0.08919 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.20470 8.18230 0.02240 0.27376 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09910 8.09880 0.00030 0.00370 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48150 11.47140 0.01010 0.08805 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50940 10.48080 0.02860 0.27288 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40170 10.40120 0.00050 0.00481 野村環球基金-人民幣計價 14.56000 14.45000 0.11000 0.76125 野村環球基金-美元計價 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257 野村環球基金-新臺幣計價 15.65000 15.60000 0.05000 0.32051 野村鴻利基金 22.00000 21.80000 0.20000 0.91743 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83550 16.83540 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.70000 21.48000 0.22000 1.02421 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.50000 13.69000 -0.19000 -1.38787 野村鑫平衡組合基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918 野村鑫全球債券組合基金 13.47000 13.49580 -0.02580 -0.19117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.96000 13.91000 0.05000 0.35945 凱基台灣精五門基金 21.00000 20.90000 0.10000 0.47847 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.01500 10.97010 0.04490 0.40929 凱基亞太高股息基金 13.78000 13.67000 0.11000 0.80468 凱基亞洲四金磚基金 18.04000 17.94000 0.10000 0.55741 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.34000 14.22000 0.12000 0.84388 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.71600 13.57360 0.14240 1.04910 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51780 11.51770 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.17000 26.02000 0.15000 0.57648 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.51000 0.00000 19.51000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.21730 0.00000 19.21730 0.00000 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.78000 0.00000 18.78000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.54230 0.00000 18.54230 0.00000 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32710 10.36420 -0.03710 -0.35796 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.36100 8.39110 -0.03010 -0.35871 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983 凱基資源國基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.74810 11.69730 0.05080 0.43429 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.52200 10.40450 0.11750 1.12932 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 凱基護城河基金-台幣計價A 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091 凱基護城河基金-美元計價B 12.58450 12.49630 0.08820 0.70581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.92000 16.16000 -0.24000 -1.48515 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.87000 27.88000 0.99000 3.55093 富邦NASDAQ-100基金 26.57000 26.22000 0.35000 1.33486 富邦上証180基金 32.99000 32.90000 0.09000 0.27356 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24330 0.23820 0.00510 2.14106 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.21000 7.11000 0.10000 1.40647 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 51.95000 51.79000 0.16000 0.30894 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.09520 11.09090 0.00430 0.03877 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.31860 10.36940 -0.05080 -0.48990 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.17570 13.18190 -0.00620 -0.04703 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95480 1.95300 0.00180 0.09217 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.01920 10.02400 -0.00480 -0.04789 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53330 1.53190 0.00140 0.09139 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54890 11.55090 -0.00200 -0.01731 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71990 1.71790 0.00200 0.11642 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17980 10.18160 -0.00180 -0.01768 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53500 1.53330 0.00170 0.11087 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.07380 11.96120 0.11260 0.94138 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.31140 11.19240 0.11900 1.06322 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.85560 10.81370 0.04190 0.38747 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.80510 10.70430 0.10080 0.94168 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.04510 9.93930 0.10580 1.06446 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.65450 9.61730 0.03720 0.38680 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.99000 40.62000 0.37000 0.91088 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.69000 46.62000 0.07000 0.15015 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.42000 49.91000 0.51000 1.02184 富邦台灣心基金 21.52000 20.90000 0.62000 2.96651 富邦台灣釆吉50基金 47.25000 46.82000 0.43000 0.91841 富邦台灣科技指數基金 54.37000 53.46000 0.91000 1.70221 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30120 0.30090 0.00030 0.09970 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.35870 2.36640 -0.00770 -0.32539 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34700 0.34740 -0.00040 -0.11514 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.88800 10.90870 -0.02070 -0.18976 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.06610 2.07300 -0.00690 -0.33285 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33720 0.33770 -0.00050 -0.14806 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.50510 9.52310 -0.01800 -0.18901 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.18000 23.33000 -0.15000 -0.64295 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.17000 15.01000 0.16000 1.06596 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.85000 29.29000 -0.44000 -1.50222 富邦吉祥貨幣市場基金 15.59990 15.59970 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 63.64000 62.03000 1.61000 2.59552 富邦科技基金 24.09000 23.37000 0.72000 3.08087 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.24550 39.42970 -0.18420 -0.46716 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.68870 40.32560 -0.63690 -1.57939 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.71110 39.02630 -0.31520 -0.80766 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.29000 34.11000 0.18000 0.52770 富邦香港H股基金 21.51000 21.51000 0.00000 0.00000 富邦高成長基金 23.87000 23.23000 0.64000 2.75506 富邦基金 12.69000 12.40000 0.29000 2.33871 富邦深証100基金 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 富邦富時歐洲ETF基金 20.67000 20.71000 -0.04000 -0.19314 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40590 0.40600 -0.00010 -0.02463 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42530 12.43170 -0.00640 -0.05148 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.87740 9.88240 -0.00500 -0.05059 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31170 0.31170 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.29730 9.30210 -0.00480 -0.05160 富邦精準基金 45.98000 44.82000 1.16000 2.58813 富邦精銳中小基金 10.93000 10.69000 0.24000 2.24509 富邦臺灣公司治理100基金 21.20000 20.99000 0.21000 1.00048 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.74534 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.62000 14.41000 0.21000 1.45732 富邦標普美國特別股ETF基金 19.46000 19.68000 -0.22000 -1.11789 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.89670 10.84260 0.05410 0.49896 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.56470 11.46730 0.09740 0.84937 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.23050 11.23610 -0.00560 -0.04984 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.75470 10.70130 0.05340 0.49900 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.36530 11.26950 0.09580 0.85008 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.02040 11.02590 -0.00550 -0.04988 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.02000 29.78000 0.24000 0.80591 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.02800 10.02300 0.00500 0.04989 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 10.02630 10.02000 0.00630 0.06287 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96990 9.96850 0.00140 0.01404 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.02870 10.02370 0.00500 0.04988 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.02690 10.02030 0.00660 0.06587 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96960 9.96860 0.00100 0.01003 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00610 10.00370 0.00240 0.02399 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.61440 9.62840 -0.01400 -0.14540 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.05330 10.06650 -0.01320 -0.13113 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.76120 9.77880 -0.01760 -0.17998 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.77310 10.78900 -0.01590 -0.14737 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.52160 10.53550 -0.01390 -0.13193 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25790 10.27650 -0.01860 -0.18100 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.85130 9.86860 -0.01730 -0.17530 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.04790 10.06540 -0.01750 -0.17386 富達卓越領航全球組合基金 14.81000 14.86000 -0.05000 -0.33647 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.82290 9.83220 -0.00930 -0.09459 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.95500 9.96300 -0.00800 -0.08030 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.87280 9.88560 -0.01280 -0.12948 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.12730 10.13610 -0.00880 -0.08682 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.08150 10.08960 -0.00810 -0.08028 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01900 10.03200 -0.01300 -0.12959 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.91820 9.93050 -0.01230 -0.12386 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04280 10.05330 -0.01050 -0.10444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.66000 19.73000 -0.07000 -0.35479 復華人民幣貨幣市場基金 11.41070 11.40980 0.00090 0.00789 復華人生目標基金 34.77400 34.17770 0.59630 1.74470 復華大中華中小策略基金 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 復華中小精選基金 64.13000 62.37000 1.76000 2.82187 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 復華台灣智能基金 11.58000 11.40000 0.18000 1.57895 復華全方位基金 27.39000 26.80000 0.59000 2.20149 復華全球大趨勢基金-美元 12.50000 12.22000 0.28000 2.29133 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.85000 18.57000 0.28000 1.50781 復華全球平衡基金-新臺幣 20.18000 20.16000 0.02000 0.09921 復華全球物聯網科技基金-美元 15.24000 15.05000 0.19000 1.26246 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.07000 14.00000 0.07000 0.50000 復華全球原物料基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 復華全球消費基金-新臺幣 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.50080 11.51680 -0.01600 -0.13893 復華全球債券基金 13.70660 13.74400 -0.03740 -0.27212 復華全球債券組合基金 14.97000 14.99000 -0.02000 -0.13342 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.42000 14.46000 -0.04000 -0.27663 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 復華有利貨幣市場基金 13.40520 13.40510 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245 復華亞太成長基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 13.31000 13.27000 0.04000 0.30143 復華南非幣長期收益基金A 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 復華南非幣長期收益基金B 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 復華美國新星基金-美元 12.47000 12.26000 0.21000 1.71289 復華美國新星基金-新臺幣 12.11000 12.00000 0.11000 0.91667 復華恒生基金 21.73000 21.74000 -0.01000 -0.04600 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 復華恒生單日正向二倍基金 37.23000 37.06000 0.17000 0.45872 復華神盾基金 23.80870 23.36080 0.44790 1.91731 復華高成長基金 61.73000 60.69000 1.04000 1.71363 復華高益策略組合基金 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 復華貨幣市場基金 14.36380 14.36360 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.09000 19.40000 -0.31000 -1.59794 復華復華基金 19.58000 19.24000 0.34000 1.76715 復華華人世紀基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068 復華傳家二號基金 27.33590 26.83250 0.50340 1.87608 復華傳家基金 22.23540 21.89170 0.34370 1.57000 復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.16000 -0.03000 -0.19789 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 復華新興市場10年期以上債券基金 20.09000 20.21000 -0.12000 -0.59377 復華新興市場高收益債券基金A 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.28000 0.02000 0.31847 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.62000 13.55000 0.07000 0.51661 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.53000 14.45000 0.08000 0.55363 復華新興市場短期收益基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 復華滬深300 A股基金 25.09000 25.02000 0.07000 0.27978 復華數位經濟基金 52.55000 50.99000 1.56000 3.05942 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.09890 10.25800 -0.15910 -1.55098 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.99560 10.12930 -0.13370 -1.31993 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.25750 10.25660 0.00090 0.00877 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12050 10.13420 -0.01370 -0.13519 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41020 9.45050 -0.04030 -0.42643 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.98730 9.00270 -0.01540 -0.17106 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61420 8.70250 -0.08830 -1.01465 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37870 11.37790 0.00080 0.00703 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.86820 10.84330 0.02490 0.22963 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53090 10.58480 -0.05390 -0.50922 景順主流基金 19.78000 19.63000 0.15000 0.76414 景順台灣科技基金 36.85000 36.13000 0.72000 1.99280 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 景順全球科技基金 19.93000 19.76000 0.17000 0.86032 景順全球康健基金 17.42000 17.41000 0.01000 0.05744 景順貨幣市場基金 15.90290 15.90280 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.82000 36.57000 0.25000 0.68362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.10000 14.76000 0.34000 2.30352 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.56000 13.35000 0.21000 1.57303 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96470 8.95030 0.01440 0.16089 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34910 8.34720 0.00190 0.02276 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.17370 11.15570 0.01800 0.16135 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38260 10.38030 0.00230 0.02216 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.43000 0.12000 1.42349 華南永昌中國A股基金(美元) 8.68000 8.50000 0.18000 2.11765 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.21000 12.04000 0.17000 1.41196 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.70620 9.69990 0.00630 0.06495 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51330 9.57780 -0.06450 -0.67343 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77340 9.76650 0.00690 0.07065 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58130 9.64630 -0.06500 -0.67383 華南永昌永昌基金 20.25000 19.90000 0.35000 1.75879 華南永昌全球亨利組合基金 14.56480 14.59360 -0.02880 -0.19735 華南永昌全球神農水資源基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 華南永昌全球精品基金 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.83000 11.69000 0.14000 1.19760 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.56000 13.40000 0.16000 1.19403 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.98000 12.92000 0.06000 0.46440 華南永昌物聯網精選基金 13.55000 13.37000 0.18000 1.34630 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16350 16.16330 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.47910 25.16660 0.31250 1.24173 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90700 11.90690 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.06430 3.02230 0.04200 1.38967 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.97130 13.84800 0.12330 0.89038 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47160 0.46400 0.00760 1.63793 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.99810 11.94370 0.05440 0.45547 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.07470 11.04360 0.03110 0.28161 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87530 10.87960 -0.00430 -0.03952 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98950 10.01850 -0.02900 -0.28946 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.55250 11.47190 0.08060 0.70259 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.71330 10.65410 0.05920 0.55565 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.78000 12.61000 0.17000 1.34814 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.52000 12.33000 0.19000 1.54096 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41640 2.41800 -0.00160 -0.06617 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02130 2.02590 -0.00460 -0.22706 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.98510 11.97980 0.00530 0.04424 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.01810 10.05390 -0.03580 -0.35608 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37120 0.37050 0.00070 0.18893 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32130 0.32060 0.00070 0.21834 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.62000 3.55000 0.07000 1.97183 匯豐中國動力基金(台幣) 16.49000 16.26000 0.23000 1.41451 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.54000 0.02000 3.70370 匯豐五福全球債券組合基金 13.40680 13.42900 -0.02220 -0.16531 匯豐太平洋精典基金 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870 匯豐台灣精典基金 24.46000 24.07000 0.39000 1.62027 匯豐全球趨勢組合基金 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750 匯豐全球關鍵資源基金 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 匯豐安富基金 25.55000 25.34000 0.21000 0.82873 匯豐成功基金 38.59000 38.42000 0.17000 0.44248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55140 2.55110 0.00030 0.01176 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38710 2.39690 -0.00980 -0.40886 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97320 11.97720 -0.00400 -0.03340 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.55360 8.59350 -0.03990 -0.46430 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39340 0.39240 0.00100 0.25484 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36180 0.36240 -0.00060 -0.16556 匯豐拉丁美洲基金 7.71000 7.52000 0.19000 2.52660 匯豐金磚動力基金 15.33000 15.08000 0.25000 1.65782 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96600 14.96590 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80760 15.80750 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.36000 0.06000 1.11940 匯豐新鑽動力基金 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70810 5.75490 -0.04680 -0.81322 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.13490 9.15250 -0.01760 -0.19230 匯豐龍鳳基金 52.33000 51.53000 0.80000 1.55249 匯豐龍騰電子基金 38.41000 37.65000 0.76000 2.01859 匯豐雙高收益債券組合基金 12.66070 12.66490 -0.00420 -0.03316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.73000 19.40000 0.33000 1.70103 新光中國成長基金(人民幣) 12.90000 12.76000 0.14000 1.09718 新光中國成長基金(美元) 13.67000 13.49000 0.18000 1.33432 新光中國成長基金(新臺幣) 13.11000 12.98000 0.13000 1.00154 新光台灣富貴基金 24.00000 23.72000 0.28000 1.18044 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 新光全球生技醫療基金(美元) 11.62000 11.44000 0.18000 1.57343 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.75000 0.13000 1.20930 新光全球債券基金(A累積)美元 10.21640 10.24540 -0.02900 -0.28305 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.59120 9.65440 -0.06320 -0.65462 新光全球債券基金(B配息)美元 9.99670 10.02500 -0.02830 -0.28229 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37600 9.43780 -0.06180 -0.65481 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 新光吉星貨幣市場基金 15.40630 15.40610 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 25.00000 25.01000 -0.01000 -0.03998 新光亞洲精選基金-新台幣 24.74000 24.51000 0.23000 0.93839 新光兩岸優勢基金 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943 新光店頭基金 25.47000 25.07000 0.40000 1.59553 新光南非幣保本基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 新光創新科技基金 15.37000 15.08000 0.29000 1.92308 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.96080 9.93780 0.02300 0.23144 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.30150 10.29820 0.00330 0.03204 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01810 10.03750 -0.01940 -0.19328 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.70210 9.67970 0.02240 0.23141 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.04810 10.04520 0.00290 0.02887 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.76720 9.78620 -0.01900 -0.19415 新光福運平衡基金 17.01280 16.87610 0.13670 0.81002 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 新光澳幣保本基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07600 10.05570 0.02030 0.20188 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.08140 10.06120 0.02020 0.20077 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.07220 10.06470 0.00750 0.07452 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.08420 10.07660 0.00760 0.07542 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.08750 10.08460 0.00290 0.02876 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.13220 10.12920 0.00300 0.02962 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.12240 14.16690 -0.04450 -0.31411 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.03380 9.06230 -0.02850 -0.31449 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 38.88770 39.48350 -0.59580 -1.50898 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.02240 39.75560 -0.73320 -1.84427 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.06860 39.71760 -0.64900 -1.63404 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96550 10.96160 0.00390 0.03558 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94800 9.97990 -0.03190 -0.31964 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.89910 12.77240 0.12670 0.99198 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.21390 10.07520 0.13870 1.37665 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 群益大印度基金-人民幣 14.00770 14.16480 -0.15710 -1.10909 群益大印度基金-美元 13.95600 14.05900 -0.10300 -0.73263 群益大印度基金-新臺幣 12.71000 12.90000 -0.19000 -1.47287 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.45630 12.35550 0.10080 0.81583 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.72520 12.57460 0.15060 1.19765 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.82360 11.72800 0.09560 0.81514 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.02400 10.89340 0.13060 1.19889 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 群益中小型股基金 45.66000 44.91000 0.75000 1.67001 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.21260 10.18890 0.02370 0.23261 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.04420 9.98290 0.06130 0.61405 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05010 9.06160 -0.01150 -0.12691 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.24090 9.21940 0.02150 0.23320 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.08840 9.03290 0.05550 0.61442 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.18960 8.20000 -0.01040 -0.12683 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43450 11.42160 0.01290 0.11294 群益中國高收益債券基金-美元 11.02250 10.98380 0.03870 0.35234 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36380 10.38120 -0.01740 -0.16761 群益中國新機會基金-人民幣 8.84290 8.74210 0.10080 1.15304 群益中國新機會基金-美元 10.37110 10.21400 0.15710 1.53808 群益中國新機會基金-新臺幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 群益平衡王基金 19.82130 19.82110 0.00020 0.00101 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.26000 -0.06000 -0.72639 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.06000 -0.05000 -0.82508 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.44610 10.49780 -0.05170 -0.49248 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.56300 10.57510 -0.01210 -0.11442 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.68610 9.73400 -0.04790 -0.49209 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.79480 9.80590 -0.01110 -0.11320 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01350 10.09370 -0.08020 -0.79456 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.92460 10.00780 -0.08320 -0.83135 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.84000 -0.13000 -1.32114 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.74740 9.82540 -0.07800 -0.79386 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.70460 9.78590 -0.08130 -0.83079 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.62000 -0.13000 -1.35135 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.88740 9.96650 -0.07910 -0.79366 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.37290 10.43520 -0.06230 -0.59702 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77650 7.82320 -0.04670 -0.59694 群益全球關鍵生技基金-美元 14.25370 14.04920 0.20450 1.45560 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.11000 12.23000 -0.12000 -0.98119 群益印度中小基金-人民幣 16.42310 16.64400 -0.22090 -1.32720 群益印度中小基金-美元 15.43040 15.57880 -0.14840 -0.95258 群益印度中小基金-新臺幣 17.14000 17.43000 -0.29000 -1.66380 群益多利策略組合基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723 群益多重資產組合基金 15.56000 15.58000 -0.02000 -0.12837 群益安家基金 24.36080 23.77310 0.58770 2.47212 群益安穩貨幣市場基金 16.04080 16.04060 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.66000 21.25000 0.41000 1.92941 群益亞太中小基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 群益亞太新趨勢平衡基金 17.50000 17.49000 0.01000 0.05718 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.92490 9.97910 -0.05420 -0.54314 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83860 7.88140 -0.04280 -0.54305 群益店頭市場基金 97.97000 95.10000 2.87000 3.01788 群益東方盛世基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 群益東協成長基金-人民幣 14.56700 14.53310 0.03390 0.23326 群益東協成長基金-美元 13.54530 13.46260 0.08270 0.61429 群益東協成長基金-新臺幣 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22830 11.17730 0.05100 0.45628 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.80250 10.74780 0.05470 0.50894 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16570 10.15310 0.01260 0.12410 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.29960 10.25280 0.04680 0.45646 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.91260 9.86240 0.05020 0.50900 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.32590 9.31430 0.01160 0.12454 群益長安基金 29.67000 28.85000 0.82000 2.84229 群益美國新創亮點基金-美元 13.59680 13.34840 0.24840 1.86090 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.61000 12.47000 0.14000 1.12269 群益真善美基金 17.46130 17.42470 0.03660 0.21005 群益馬拉松基金 119.26000 116.37000 2.89000 2.48346 群益深証中小板基金 16.14000 15.99000 0.15000 0.93809 群益創新科技基金 31.91000 30.98000 0.93000 3.00194 群益華夏盛世基金-人民幣 10.67940 10.59330 0.08610 0.81278 群益華夏盛世基金-美元 10.54240 10.41770 0.12470 1.19700 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.70000 16.62000 0.08000 0.48135 群益奧斯卡基金 28.34000 27.36000 0.98000 3.58187 群益新興金鑽基金-美元 13.61680 13.44670 0.17010 1.26499 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 群益葛萊美基金 24.08000 23.41000 0.67000 2.86202 群益道瓊美國地產ETF基金 19.80000 20.01000 -0.21000 -1.04948 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.83000 12.64000 0.19000 1.50316 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.41880 11.36650 0.05230 0.46012 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.42420 11.37330 0.05090 0.44754 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26670 11.22090 0.04580 0.40817 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.83650 8.79600 0.04050 0.46044 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.59960 9.55690 0.04270 0.44680 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.19390 9.15650 0.03740 0.40845 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.89000 30.53000 0.36000 1.17917 德信中國精選成長基金 12.66000 12.47000 0.19000 1.52366 德信台灣主流中小基金 18.83000 18.51000 0.32000 1.72880 德信新興股票組合基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 德信萬保貨幣市場基金 11.90260 11.90240 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.78040 10.81230 -0.03190 -0.29503 德信數位時代基金 30.05000 29.99000 0.06000 0.20007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62820 11.62800 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.37000 17.30000 0.07000 0.40462 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.31000 12.26000 0.05000 0.40783 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.85000 18.78000 0.07000 0.37274 德銀遠東DWS全球神農基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.44340 10.45510 -0.01170 -0.11191 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.45110 14.46700 -0.01590 -0.10991 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.54700 8.56590 -0.01890 -0.22064 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.66710 11.65540 0.01170 0.10038 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.63090 11.61930 0.01160 0.09983 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.20310 13.24190 -0.03880 -0.29301 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.49000 18.57000 -0.08000 -0.43080 摩根中小基金 25.14000 24.82000 0.32000 1.28928 摩根中國A股基金 15.39000 15.26000 0.13000 0.85190 摩根中國A股基金(美元) 12.58000 12.39000 0.19000 1.53349 摩根中國亮點基金 14.31000 14.03000 0.28000 1.99572 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.33190 12.23410 0.09780 0.79940 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.54630 13.38600 0.16030 1.19752 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.67690 10.53080 0.14610 1.38736 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.46940 13.36270 0.10670 0.79849 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.19680 15.01770 0.17910 1.19259 摩根台灣金磚基金 20.57000 20.28000 0.29000 1.42998 摩根台灣增長基金 50.98000 50.47000 0.51000 1.01050 摩根平衡基金 27.81000 27.63000 0.18000 0.65147 摩根全球α基金 18.67000 18.65000 0.02000 0.10724 摩根全球平衡基金 15.68070 15.66500 0.01570 0.10022 摩根全球發現基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.14210 10.15740 -0.01530 -0.15063 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.01110 11.01430 -0.00320 -0.02905 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.47870 10.47800 0.00070 0.00668 摩根多元入息成長基金-累積型 11.53220 11.55000 -0.01780 -0.15411 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.16300 11.15610 0.00690 0.06185 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.85210 13.84360 0.00850 0.06140 摩根亞洲基金 58.62000 57.92000 0.70000 1.20856 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.17230 9.17890 -0.00660 -0.07190 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57750 10.55900 0.01850 0.17521 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47920 9.46060 0.01860 0.19660 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82880 12.83830 -0.00950 -0.07400 摩根東方內需機會基金 18.62000 18.40000 0.22000 1.19565 摩根東方科技基金 37.47000 36.92000 0.55000 1.48971 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 摩根金龍收成基金 23.50000 23.12000 0.38000 1.64360 摩根第一貨幣市場基金 15.04960 15.04950 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 摩根新絲路基金 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632 摩根新興35基金 14.36000 14.22000 0.14000 0.98453 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.33380 8.33490 -0.00110 -0.01320 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.34120 11.34260 -0.00140 -0.01234 摩根新興科技基金 58.25000 57.26000 0.99000 1.72896 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.76740 8.78900 -0.02160 -0.24576 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84860 10.87530 -0.02670 -0.24551 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.21090 9.19660 0.01430 0.15549 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.22840 10.15800 0.07040 0.69305 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.71860 9.64330 0.07530 0.78085 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.28380 10.26880 0.01500 0.14607 摩根龍揚基金 35.13000 34.57000 0.56000 1.61990 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 摩根環球股票收益基金-累積型 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 摩根總收益組合基金-月配息型 9.54720 9.55240 -0.00520 -0.05444 摩根總收益組合基金-累積型 11.32930 11.33560 -0.00630 -0.05558 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.35000 24.91000 0.44000 1.76636 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.93100 11.91970 0.01130 0.09480 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.27750 11.26350 0.01400 0.12430 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46200 10.47250 -0.01050 -0.10026 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.83960 10.82930 0.01030 0.09511 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.25870 10.24560 0.01310 0.12786 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.51110 9.52070 -0.00960 -0.10083 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.91830 10.81090 0.10740 0.99344 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.55400 10.52770 0.02630 0.24982 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.37140 10.35980 0.01160 0.11197 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.11900 10.18320 -0.06420 -0.63045 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.32030 10.30850 0.01180 0.11447 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.06850 10.13240 -0.06390 -0.63065 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65790 11.65710 0.00080 0.00686 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.52360 11.52350 0.00010 0.00087 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.34490 10.40530 -0.06040 -0.58047 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.28560 11.28480 0.00080 0.00709 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.14890 11.14880 0.00010 0.00090 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00710 10.06550 -0.05840 -0.58020 聯邦金鑽平衡基金 23.26830 22.97970 0.28860 1.25589 聯邦貨幣市場基金 13.12950 13.12930 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.09270 11.11690 -0.02420 -0.21769 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.72090 8.74000 -0.01910 -0.21854 聯邦精選科技基金 12.82000 12.59000 0.23000 1.82685 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.32930 16.36920 -0.03990 -0.24375 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.78010 12.66310 0.11700 0.92394 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.40600 12.31440 0.09160 0.74384 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.98950 11.90090 0.08860 0.74448 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.08470 12.08530 -0.00060 -0.00496 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35160 11.39730 -0.04570 -0.40097 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.04220 11.04280 -0.00060 -0.00543 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.08900 9.12550 -0.03650 -0.39998 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.09000 37.74000 0.35000 0.92740 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.49000 20.38000 0.11000 0.53974 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.77000 18.67000 0.10000 0.53562 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.13000 16.03000 0.10000 0.62383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.75000 16.64000 0.11000 0.66106 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.88000 15.79000 0.09000 0.56998 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.16000 16.07000 0.09000 0.56005 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.47000 18.46000 0.01000 0.05417 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.45000 17.44000 0.01000 0.05734 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 聯博貨幣市場基金 14.97080 14.97070 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.81670 10.82130 -0.00460 -0.04251 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.13430 8.13780 -0.00350 -0.04301 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.78320 14.76770 0.01550 0.10496 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.02000 15.03000 -0.01000 -0.06653 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.96000 21.50000 0.46000 2.13953 瀚亞中國基金-人民幣 14.63000 14.39000 0.24000 1.66782 瀚亞中國基金-新台幣 15.62000 15.35000 0.27000 1.75896 瀚亞巴西基金 5.08000 4.94000 0.14000 2.83401 瀚亞外銷基金 41.87000 40.95000 0.92000 2.24664 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.62850 10.67330 -0.04480 -0.41974 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.44010 10.43370 0.00640 0.06134 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39030 12.40950 -0.01920 -0.15472 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.17960 10.19130 -0.01170 -0.11480 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.94290 8.04040 -0.09750 -1.21263 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.39890 8.43590 -0.03700 -0.43860 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.42290 8.46750 -0.04460 -0.52672 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.52040 7.57650 -0.05610 -0.74045 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.33060 9.39600 -0.06540 -0.69604 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.76530 9.88500 -0.11970 -1.21093 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.81730 9.86060 -0.04330 -0.43912 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.72570 9.79390 -0.06820 -0.69635 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 瀚亞全球綠色金脈基金 15.95000 16.00000 -0.05000 -0.31250 瀚亞印度基金-人民幣 14.43000 14.54000 -0.11000 -0.75653 瀚亞印度基金-美元 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944 瀚亞印度基金-新台幣 30.69000 30.90000 -0.21000 -0.67961 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.82000 15.70000 0.12000 0.76433 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 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