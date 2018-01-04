天山發展控股(02118-HK)透過合營發展河北物業發展

天山發展控股(02118-HK)公布，公司全資附屬公司天山萬創於1月3日與河北大禧訂立合作協議。根據合作協議，將成立合營企業參與招標、拍賣及掛牌出售程序，以收購該土地之不動產所有權。合營企業將由天山萬創及河北大禧分別擁有51%及49%權益。

河北大禧根據其與邢臺市橋東區政府於2013年2月26日訂立之徵收補償協議獲授該土地之重新開發權。河北大禧須完成於該土地之拆遷工作並取得將重新開發權轉讓予合營企業之必要批准。合營企業將擬參與該土地之不動產所有權之有關招標、拍賣及掛牌出售程序。

河北大禧亦須促使該土地之土地出讓金總額不超過3.762億元。於收購該土地之不動產所有權後並在其規限下，合營企業將於該土地建設總建築面積約為54,400平方米之重置物業。重置物業之建設成本（由獨立專業估值師公司河北紫光土地評估有限公司預計約為1.2億元。該土地之餘下部份將開發為用於銷售之設有配套商業物業的住宅物業。公司預期其就合營安排之最高資本承擔為約4.962億(人民幣.下同)(不包括其向合營企業之注資金額510萬元)。

董事認為，與河北大禧之合作協議，將使集團受惠於河北大禧在邢臺市橋東區物業開發中的經驗。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)