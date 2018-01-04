航標控股(01190-HK)被寶鉅證券要求21日內還款 或遭發出清盤令

航標控股(01190-HK)公布，於2018年1月3日，公司接獲公司已發行本金額為1.52億元之債券(第1批債券)(已於2017年12月27日到期，但尚未償付)之配售代理寶鉅證券有限公司之法定代表於2017年12月29日就指稱申索償付第1批債券項下之債項發出法定付款要求，連本金與利息約為1.57億元付款要求乃根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第327(4)(a)條發出。倘公司未能於21日內償還上述款項，則公司可能遭發出清盤令。

於2018年1月3日，由於公司未能償付第1批債券，公司亦接獲來自公司已發行本金額為1.423億元之債券(第2批債券)於2019年1月28日到期之配售代理寶鉅證券有限公司之法定代表之通告，以要求即時償還第2批債券。公司現正與寶鉅證券有限公司積極協商償付方式並亦就該事宜尋求法律意見，且將採取一切有效措施維護投資者及公司權益。公司將繼續關注法定付款要求之後續進展，且將及時履行其披露義務。

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