朝威控股(08059-HK)擬擴預製混凝土組件業務向惠州普瑞康增資

朝威控股(08059-HK)公布，中威建設與周義及惠州普瑞康於1月3日訂立增資協議，據此，惠州普瑞康的註冊資本將由1000萬元增加至3000萬元(人民幣.下同)。中威建設及周義亦訂立合資協議。於增資完成後，惠州普瑞康的股權將分別由中威建設及周義持有61%及39%，而惠州普瑞康的財務業績將併入集團的綜合財務報表。

合資期限為30年，自工商行政管理局頒發的惠州普瑞康新營業執照日期起計，雙方可協定延期。投資總額合資協議亦協定，中威建設及周義於惠州普瑞康將作出的投資總額為6000萬元，而其餘的投資總額3000萬元可由銀行融資、股東貸款或惠州普瑞康董事會批准的其他方式提供資金。

集團主要從事提供混凝土拆卸服務以及製造及買賣預應力高強度混凝土管樁及買賣用於裝飾的LED光源及環保LED生態種植櫃系統的業務。集團的企業戰略是加強其現有業務，同時物色及利用新機遇，以為集團實現財務增長並實現股東回報最大化。董事認為增資(導致集團持有惠州普瑞康61%股權)乃集團進一步其於擴大裝配式建築預製混凝土組件行業的業務之機會。

惠州普瑞康主要從事製造及研發裝配式建築預製混凝土組件及玻璃纖維增強混凝土組件、產品安裝指導及銷售的業務，而其股權由周義全資擁有。

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