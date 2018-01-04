標普穆迪之後 惠譽也下調萬達評級

全球三大國際評級機構之一惠譽國際 (Fitch Ratings) 昨日（1月3日）全線下調大連萬達商業地產的長期外債發行人評級 (IDR)、優先無擔保債券評級和流通美元優先債券評級，從BBB降至BB+，連降兩級。

去年9月28、29日，標普、穆迪相繼下調萬達商業地產評級至“垃圾級”。

標普當時下調評級的理由是萬達商業在商業模式方面的不確定性，認為在出售大部分房地產開發項目和酒店項目後，將有利於萬達商業短期的流動性和債務償付能力，但預計萬達商業在房地產開發行業的市場地位將會被削弱。而穆迪當時則表示，考慮到脆弱的流動性和資產管理能力，萬達已經無法繼續位列投資級。

未能在2017年末如期發行離岸債券 引發流動性擔憂

去年8月31日，惠譽國際還曾宣布維持其對萬達商業的BBB信用評級，稱由於萬達集團目前推行的輕資產策略，信貸情況預計會有更大的改善。萬達商業的母公司即為萬達集團。

而此次終於“追隨”標普、穆迪的步伐下調評級，惠譽國際將原因歸結於萬達未能在2017年末發行離岸債券，引起對萬達離岸流動性的相關擔憂。

雖然萬達從國家發改委方面獲得了發行15億美元離岸優先債券的許可，但卻未能在2017年末如期發行這部分債券。這部分許可限額在2017年末即告過期，萬達若要發行期限超過一年的離岸債券，必須申請延長限額的許可期限。國家發改委再次發放許可的時間點的不確定性，提高了萬達離岸流動性的風險。

中國監管機構加強對海外高杠桿並購大戶的資金管制已過去半年，摩根士丹利指出，不論是民營還是國有性質，中國企業對海外並購投資活動的步伐已顯著減緩，並將繼續放慢。特別是出現在2016年12月6日公布的“負面名單”上的產業領域，將受到更為嚴格的監督管控。

發展改革委、商務部、人民銀行、外匯局四部門負責人12月6日答記者問時表示，監管部門密切關註近期在房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域出現的一些非理性對外投資的傾向，以及大額非主業投資、有限合夥企業對外投資、“母小子大”、“快設快出”等類型對外投資中存在的風險隱患，建議有關企業審慎決策。

本文來自華爾街見聞

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