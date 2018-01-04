孫正義千億美金開啟“強權投資”時代：滴滴、Uber接受投資“情非得已”

在一級市場，創業公司接受投資方資金是“你情我願”的事情，然而，人類史上規模最大的VC——軟銀願景基金正在改變這一規則，憑借無與倫比的資金實力，軟銀、孫正義可以逼迫創業公司接受投資。

近日，彭博援引知情人士消息稱，在一筆又一筆交易中，軟銀董事長兼CEO孫正義要求與創業者面對面交流，鼓勵他們接受比需要中更多的資金，並“揮舞支票簿”作為武器。在這個過程中，他不斷增強的影響力讓對手們感到不安。

去年早些時候，滴滴出行創始人及CEO程維曾試圖不接受來自孫正義的投資。程維對孫正義表示，他不需要現金，因為滴滴已經融到了100億美元。但孫正義指出，如果這樣，他可能會直接投資滴滴的一家競爭對手。此言一出，程維的態度軟化，最終接受了軟銀的投資。

去年11月，孫正義故技重施。他公開警告Uber稱，如果無法達成他想要的交易，就會轉而支持其競爭對手lyft。直到近日，Uber也宣布接受軟銀給予的90億美元融資。

“大帝”孫正義

孫正義被稱為“電子時代大帝”，年過六旬的他對科技有著狂熱的崇拜。

在去年7月舉行的軟銀大會 (SoftBank World) 上，孫正義表示，“我是奇點假說的忠實信徒，奇點在接下來30年內就可能來臨。回望人類20萬年的歷史，30到50年不過是彈指一瞬間。”所謂奇點，是指機器智商超過人類。

對於未來的世界，孫正義激動地談到：

衛星網絡將覆蓋地球每個角落，數萬億接入互聯網的設備大量向雲平台傳輸數據，再由人工智能分析這些數據。我們要做的，是將1萬億台設備連上互聯網……我太興奮了，真的連睡覺都感覺是在浪費時間。

對孫正義而言，正是乘著科技的巨輪，讓他登上了人生巔峰。2000年，孫正義“慧眼識金”，向阿裏巴巴投資了2000萬美元啟動資金，如今，軟銀持有的阿裏巴巴股份價值接近1300億美元。

這次堪稱傳奇的投資之後，孫正義對進軍科技領域有了更宏大的野心。2016年10月，孫正義宣布發起成立規模達1000億美元的願景基金（Vision Fund），這是全球規模最大的私募股權基金。

成立後不久，軟銀願景基金首輪便募集到了930億美元巨額資金，出資者包括沙特主權基金PIF、阿布紮比主權基金Mubadala、軟銀集團、蘋果公司、富士康、高通和夏普。930億美元的規模堪稱“無人能敵”，統計顯示，目前全球其他所有風險投資基金加起來，總價值也不超過700億美元。

大手筆的布局願景基金成立一年多以來，對共享出行、人工智能、電商、生物醫療、虛擬現實等領域的創業公司進行了大手筆的投資。

全天候科技統計顯示，願景基金參與投資的公司已達到20家，其中，對Uber、滴滴、ARM Holdings 、英偉達的投資金額均超過了50億美元；對Wework、flipkart、Oneweb、Roivant、Fanatics、SoFi公司的投資超過了10億美元。

孫正義的野心與“強權投資”

然而，一個千億美元的願景基金已不能滿足孫正義的胃口，去年10月，媒體報道稱，軟銀正洽談募集第二個科技投資基金，規模將超過“願景基金”。

孫正義向《日經新聞》透露，“ 我們將迅速擴大規模。軟銀將以每兩到三年建立一家新基金的速度，建第二家、第三家甚至是第四家願景基金。同時，軟銀計劃在未來十年裏投資至少1000家科技公司。”在融資方面，他表示，軟銀正在建立一種機制，從而把融資能力從10萬億日元提高到20萬億日元、100萬億日元。這意味著，軟銀未來的融資額將達到8800億美元。

如果孫正義真的建立起規模如此龐大的VC基金，會不會更加咄咄逼人？實際上，對軟銀“強權投資”感到恐懼的不僅是創業公司，其他風投機構也感受到了不小的壓力，他們已經開始積極“應戰”。

去年12月，媒體消息稱，著名風投公司紅杉資本正在籌集一個龐大的基金，數額在50億美元到60億美元之間，同時，其它幾家矽谷基金也在考慮籌集這樣規模（甚至更高）的基金，目的正是為應對軟銀願景基金的挑戰。

有投資人直言願景基金的“罪狀”——讓創始人及其他早期投資人之間關系變得緊張：

他們（願景基金）會說如果你們不要這筆錢，那麽我就把它拿去投資你的競爭對手。這讓每個人都意識到它們需要更多的資金。

本文來自全天候科技

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