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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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味全     國泰中國A50正2 富邦摩台          綠悅-KY           昶和     大統益   日勝化     
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          本盟              大統染   天仁                
嘉裕     興泰     富邦金融          大同              海悅     達新                
東華     正道     元大MSCI台灣          大亞              銘旺科   地球                
大東     友旺     永豐臺灣加權          國巨              卓越     新紡                
立益     同開     富邦台50          廷鑫              統領     立益                
佳和     悠克     富邦日本          燿華                       昶和                
昶和              FH香港            智寶                       大統染              
三洋紡            元大日經225          浩鑫                       亞崴                
瑞利              富邦NASDAQ          晶電                       中宇                
樂士              元大美元指數反1          全新                       程泰                
正峰新            國泰20年美債反1          麗臺                       三洋電              
億泰              元大美債7-10反1          華新科                     永記                
毛寶              富邦H股           奇鋐                       展宇                
燁興              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     佳大                
中鴻              富邦歐洲          力特                       東明-KY             
聚亨              FH彭博高收益債          晟鈦                       海悅                
千興              FH彭博新興債          京鼎                       燿華                
威致              味全              榮創                       浩鑫                
首利              宏洲              柏騰                       銘旺科              
麗正              嘉裕              達邁                       吉祥全              
東訊              東華              聯德控股-KY                   傳奇                
華泰              大東              宏齊                       東科-KY             
茂矽              立益              鈺邦                       亞弘電              
錸德              佳和              杜康-DR                    陞泰                
廷鑫              昶和              陽光能源-DR                   華友聯              
倫飛              三洋紡                                       愛山林              
威盛              瑞利                                         潤弘                
銘旺科            樂士                                         華園                
統懋              正峰新                                       遠雄來              
翔耀              億泰                                         夏都                
太空梭            毛寶                                         新天地              
新利虹            燁興                                         欣欣                
華映              中鴻                                         統領                
吉祥全            聚亨                                         客思達-KY            
憶聲              千興                                         阿瘦                
科風              威致                                         友佳-DR             
建碁              首利                                         匯僑                
和鑫              麗正                                         一零四              
力特              東訊                                         欣天然              
喬鼎              華泰                                         新海                
正達              茂矽                                         欣高                
晟鈦              錸德                                         全國                
弘憶股            廷鑫                                         台數科              
新世紀            倫飛                                         基勝-KY             
誠創              威盛                                         潤泰材              
嘉威              銘旺科                                       波力-KY             
力銘              統懋                                         泰昇-KY             
亞太電            翔耀                                         吉源-KY             
達能              太空梭                                                           
清惠              新利虹                                                           
慧友              華映                                                             
捷泰              吉祥全                                                           
互億              憶聲                                                             
天瀚              科風                                                             
迅杰              建碁                                                             
華上              和鑫                                                             
元晶              力特                                                             
華冠              喬鼎                                                             
裕豐              正達                                                             
寶徠              晟鈦                                                             
日勝生            弘憶股                                                           
台船              新世紀                                                           
東森              誠創                                                             
台南-KY           嘉威                                                             
康師傅-DR          力銘                                                             
聖馬丁-DR          亞太電                                                           
神州-DR           達能                                                             
耀傑-DR           清惠                                                             
同方友友-DR          慧友                                                             
晨訊科-DR          捷泰                                                             
友佳-DR           互億                                                             
陽光能源-DR          天瀚                                                             
精熙-DR           迅杰                                                             
中福              華上                                                             
雷虎              元晶                                                             
中視              華冠                                                             
秋雨              裕豐                                                             
慶豐富            寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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