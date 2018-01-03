摘要：會議指出，政府要嚴守承諾，不能新官不理舊賬、對企業不公平對待或搞地方保護。保障不同所有制企業在資質許可、政府采購、科技項目、標準制定等方面公平待遇，堅決查處濫用行政權力排除和限制競爭的行為。

本文來自中國政府網，原文標題《李克強主持召開國務院常務會議 部署進一步優化營商環境等》。

國務院總理李克強1月3日主持召開國務院常務會議，部署進一步優化營商環境，持續激發市場活力和社會創造力；確定加大支持基礎科學研究的措施，提升原始創新能力。

會議指出，優化營商環境就是解放生產力、提高綜合競爭力。按照黨的十九大和中央經濟工作會議精神，改革創新體制機制，進一步優化營商環境，是建設現代化經濟體系、促進高質量發展的重要基礎，也是政府提供公共服務的重要內容。近年來，各地區各部門按照黨中央、國務院部署，大力改善營商環境，取得積極進展，但仍有不少“短板”。必須針對市場和企業反映的突出問題，以深化“放管服”改革為抓手，多推“啃硬骨頭”的舉措。軟硬環境都重要，硬環境要繼續改善，更要在軟環境建設上不斷有新突破，讓企業和群眾更多受益。一要以簡政減稅減費為重點進一步優化營商環境。對企業開辦、納稅、施工許可、水電氣報裝、不動產登記等事項大幅精簡審批、壓縮辦理時間。進一步清理取消經營服務性收費和行業協會商會收費，降低通關環節費用。大力推動降電價。促進“證照分離”改革擴容提速。以“雙隨機一公開”為原則，積極推進綜合監管和檢查信息公開。加快建立以信用承諾、信息公示為特點的新型監管機制，制定失信守信黑紅名單及管理辦法並向社會公布。二要嚴格依法平等保護各類產權，加大知識產權保護力度。政府要嚴守承諾，不能新官不理舊賬、對企業不公平對待或搞地方保護。保障不同所有制企業在資質許可、政府采購、科技項目、標準制定等方面公平待遇，堅決查處濫用行政權力排除和限制競爭的行為。全面實施市場準入負面清單制度，在全國推行外商投資企業商務備案和工商登記“單一窗口、單一表格”。三要借鑒國際經驗，抓緊建立營商環境評價機制，逐步在全國推行。會議決定，堅持問題導向、突出重點，對提升辦理建築許可和跨境貿易便利度開展專項行動。實行規劃、消防、環保等部門並聯限時審批，簡化施工許可等手續。對跨境貿易建立跨部門一次性聯合檢查機制。打造國際化、法治化營商環境，為企業和群眾提供辦事便利，進一步激發市場活力和大眾創業、萬眾創新深厚潛力。

會議指出，通過深化科技體制改革，加強基礎科學研究，提升原始創新能力，是實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的重要舉措。一要從教育抓起，潛心加強基礎科學研究，對數學等重點基礎學科給予更多傾斜。二要促進基礎科學與應用研究融通，既要重視原創性、顛覆性的發明創造，也要力推智能制造、信息技術、現代農業、資源環境等重點領域應用技術創新。三要加大體制機制創新，采取政府引導、稅收杠桿等方式，激勵企業和社會力量加大基礎研究投入。以重大項目攻關為中心集聚創新資源，探索開展基礎研究眾包眾籌眾創，推動重大科研數據、設施、裝備等創新資源向社會開放共享。四要支持高校和科研院所自主布局基礎研究，擴大科研人員研究選題選擇權，完善以創新質量和學術貢獻為核心的評價機制，建立容錯機制，鼓勵自由探索、挑戰未知。五要多方引才引智。加大國際科研合作，大力培養和引進戰略科技人才，加大中青年人才儲備，穩定支持優秀創新團隊持續從事基礎科學研究，支持海外專家牽頭或參與實施國家科技項目。

會議還研究了其他事項。

來源: 中國政府網

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