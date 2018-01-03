騰訊(00700-HK)獲得基金銷售牌照，互聯網金融布局再下一城

繼拿到多個金融牌照後，騰訊(00700-HK)如今又獲得了基金銷售牌照。

1月2日，深圳證監局發布關於核準騰安信息科技（深圳）有限公司證券投資基金銷售業務資格的批覆，核準騰安科技證券投資基金銷售業務資格。

企查查信息顯示，騰安科技成立於2017年1月3日，深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司對其100%控股。

騰安科技推出的產品包括騰訊理財通。中國基金報消息稱，騰安科技公司以騰訊集團理財通平台為基礎，將逐步開展獨立基金銷售業務服務。在微信端，近10億微信活躍用戶未來買基金可能更加簡單和便捷。

金融牌照最齊全的互聯網公司雖然主業不在金融領域，但騰訊已成為金融牌照最齊全的互聯網公司之一。

目前，騰訊開展的金融服務已覆蓋第三方支付、保險、證券、基金、征信、小貸等，在這些金融領域，騰訊都已拿到了牌照：

騰訊早在2011年就獲得了第三方支付牌照，擁有財付通、QQ錢包和微信支付等多個前端支付產品。

2013年拿到小貸牌照成立了財付通小額貸款公司；

2015年1月，騰訊成為央行批準的首批8家個人征信試點企業之一；

2017年9月，騰訊斥資28.6億港元戰略投資中金公司，曲線拿到了境內券商牌照；

2017年10月，騰訊持股57.8%的微民保險代理有限公司正式獲得了保監會批準，標志著騰訊拿下保險代理牌照。

本文來自全天候科技

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