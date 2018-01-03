【港股解碼】欲衝擊創業板，若羽臣能打破“電商上市難”魔咒嗎？

2017年8月16日，一家線上知名電商公司提交了IPO申報稿謀求在A股上市。這是繼三只松鼠等衆多電商公司排隊IPO後，又一家依賴于淘寶、天貓等電商平台的公司有上市交易的打算，而這家公司便是若羽臣。作爲一家以線上渠道爲主的公司，目前三只松鼠等公司IPO進程都受到一定阻礙，那若羽臣能否打破“電商上市難”的魔咒呢？

若羽臣的經營狀況及業務水平如何？

提及若羽臣，這是一家以母嬰、美妝、個護、食品、保健品等快消品爲主營業務的代理商公司。公司對于自身的定位是全球品牌電子商務綜合服務商，通過品牌和産品形象重塑以及精細化運營，爲母嬰、個護、美妝等來自全球的消費品品牌客戶提供互聯網整合營銷、店鋪運營、客戶服務、倉儲配送等全方位電子商務綜合服務。

從若羽臣的主營業務構成分布圖可以看出，公司並不直接參與商品的生産環節，而更多是進行線上運營與分銷渠道的運作，是一家快消品的中間代理商。

從若羽臣的經營狀況來看，2014-2016年營業總收入複合年增長率達到83.57%，淨利潤複合年增長率達到218.57%。由此可見，從總體的經營狀況來看，若羽臣近年的業績實現了較快增長，淨利潤複合年增長率遠超過了同期營業總收入複合年增長率，說明公司獲利能力顯著提高，而且連續三年淨利潤爲正也符合公司創業板上市的要求。但光靠這些似乎不夠，如今發審委審核趨嚴，公司上市難度逐漸加大，想要成功上市，若羽臣真的做好准備了嗎？

公司的財務狀況以及增長質量如何？

從若羽臣應收賬款情況來看，2014-2016年應收賬款複合年增長率達到161.90%。而這複合年增長率超過了公司同期營業總收入以及淨利潤複合年增長率，且2014-2016年公司應收賬款數額占當期公司營業總收入比重分別達到7.79%、16.30%、15.86%，從占比情況來看，公司應收賬款增速在2015年有較大提高並在2016年保持較高水平，說明公司近期應收賬款管理能力有所下降。

由于公司沒有實際的生産能力，所有的盈利來自于上遊品牌商，而盈利多少則取決于電商平台的渠道分銷，這從側面說明在商品産業鏈中，若羽臣承擔著經銷商的角色，市場地位較低，公司自身盈利水平受到品牌商及電商平台的雙重影響，經營依附力較強。

根據若羽臣招股說明書中提供的品牌商返利數據來看，公司在2014年-2016年品牌商返利與淨利潤比重分別達到339.59%、498.15%、140.72%。由此可見，品牌商返利是構成公司淨利潤的重要部分，扣除品牌商返利後，若羽臣三年淨利潤均爲負值，這或許將成爲其被發審委問詢的重點之一。

從若羽臣三年期現金流情況來看，公司經營現金流淨額或許反映了公司實際的獲現情況。2014-2016年公司經營現金流淨額均爲負值，並遠低于同期公司淨利潤水平，說明公司獲現能力較低，在未來的成長能力堪憂，而這一現象與公司獲得上遊品牌商返利情況有關，一旦品牌商返利減少，公司獲現以及盈利能力或將大幅削弱。而對于看中公司未來成長性的發審委來說，若羽臣的盈利能力或許會成爲其關注的重點。

由此可見，若羽臣此番IPO上市之旅前途幾何似乎還是讓人有些擔心的，作爲一家線上渠道經銷商近年雖有不錯的業績，但在成長性上似乎過于依賴品牌商與電商平台的支持，事關上市公司獨立性，這或許會成爲其上市的一大阻礙。如果若羽臣想在創業板上市，如何向發審委解釋其獨立性與成長性或許是其能否成功的關鍵。

作者：聶一洲

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