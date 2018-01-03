◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧01月03日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 785832 5580149 14.08 00637L 元大滬深300正2 251250 1852106 13.57 2883 開發金 174436 14975742 1.16 0061 元大寶滬深 155234 449116 34.56 2885 元大金 145705 11889197 1.23 00633L 富邦上証正2 135814 630958 21.53 2823 中壽 98910 3786398 2.61 006205 富邦上証 97950 481796 20.33 2337 旺宏 78667 1804938 4.36 3045 台灣大 78591 3420832 2.30 2610 華航 67395 5470890 1.23 00639 富邦深100 62797 366903 17.12 00643 群益深証中小 53567 249240 21.49 1314 中石化 51738 2524667 2.05 006206 元大上證50 51387 159278 32.26 00692 富邦公司治理 50420 114280 44.12 2017 官田鋼 45035 327145 13.77 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1312 國喬 42359 906620 4.67 006207 FH滬深 42260 181392 23.30 2881 富邦金 39478 10233603 0.39 2618 長榮航 36353 4173449 0.87 2603 長榮 35939 4012355 0.90 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 0055 元大MSCI金融 31175 39654 78.62 2882 國泰金 30558 12563210 0.24 2371 大同 30172 2339536 1.29 2889 國票金 27877 2786665 1.00