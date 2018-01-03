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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧01月03日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       785832   5580149    14.08  
00637L 元大滬深300正2      251250   1852106    13.57  
2883   開發金              174436  14975742     1.16  
0061   元大寶滬深          155234    449116    34.56  
2885   元大金              145705  11889197     1.23  
00633L 富邦上証正2         135814    630958    21.53  
2823   中壽                 98910   3786398     2.61  
006205 富邦上証             97950    481796    20.33  
2337   旺宏                 78667   1804938     4.36  
3045   台灣大               78591   3420832     2.30  
2610   華航                 67395   5470890     1.23  
00639  富邦深100            62797    366903    17.12  
00643  群益深証中小         53567    249240    21.49  
1314   中石化               51738   2524667     2.05  
006206 元大上證50           51387    159278    32.26  
00692  富邦公司治理         50420    114280    44.12  
2017   官田鋼               45035    327145    13.77  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1312   國喬                 42359    906620     4.67  
006207 FH滬深               42260    181392    23.30  
2881   富邦金               39478  10233603     0.39  
2618   長榮航               36353   4173449     0.87  
2603   長榮                 35939   4012355     0.90  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
0055   元大MSCI金融         31175     39654    78.62  
2882   國泰金               30558  12563210     0.24  
2371   大同                 30172   2339536     1.29  
2889   國票金               27877   2786665     1.00
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