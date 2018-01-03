◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月03日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23919 5027 475.81 0059 富邦金融 15048 4973 302.59 0058 富邦發達 7404 4196 176.45 0051 元大中型100 10879 9500 114.52 00714 群益道瓊美國地產 3592 4567 78.65 0055 元大MSCI金融 31175 39654 78.62 00704L 台新MSCI台灣正2 4130 5378 76.79 0054 元大台商50 9137 12124 75.36 00657 國泰日經225 4463 6028 74.04 00702 國泰標普低波高息 9212 14188 64.93 0052 富邦科技 3787 6000 63.12 00707R 元大S&P日圓反1 4007 6355 63.05 00691R 兆豐藍籌30反1 2875 4606 62.42 0053 元大電子 3715 6988 53.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3670 7315 50.17 00698L 元大美債7-10正2 2750 5649 48.68 00692 富邦公司治理 50420 114280 44.12 00699R 元大美債7-10反1 2385 5714 41.74 00688L 國泰20年美債正2 1723 4615 37.33 00689R 國泰20年美債反1 1940 5389 36.00 00635U 元大S&P黃金 19623 56014 35.03 0061 元大寶滬深 155234 449116 34.56 006206 元大上證50 51387 159278 32.26 00652 富邦印度 3545 11035 32.13 00667 元大韓國 1676 5429 30.87 00663L 國泰臺灣加權正2 2100 6809 30.84 00649 FH香港 3052 10772 28.33 00634R 富邦上証反1 15369 56756 27.08 00703 台新MSCI中國 5555 23050 24.10 008201 BP上證50 662 2749 24.08