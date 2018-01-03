【異動股】中國軟實力(00139-HK)放量續漲8.7%

中國軟實力(00139-HK)繼前面兩個交易日放量上漲後，于今日截止發稿再度放量漲8.7%，報0.175港元，最新總市值22.254億。

從盤面看，叁連陽是從2017年12月29日開始上漲，28日公司發布消息稱就新能源汽車科技範疇開發技術、谘詢服務、轉讓及提供服務與遨珀(上海)新能源汽車有限公司訂立了合作協議。公司期望通過建議合作將其業務營運作多元化發展，擴展其收入來源及物色可增加股東回報之投資及╱或發展機遇。

2017年12月29日，公司發布公告稱，擬透過全資附屬公司Winsey Enterprises Limited將持有的目标公司Goodview Assets Limited全部已發行股本及銷售貸款出售給未來世界金融控股有限公司(FWF)的全資附屬公司Wise Victory Group Limited，代價2.6億港元，由FWF向公司或全資附屬公司以0.145港元/股發行1,793,103,448股FWF股份償付，相當于FWF現有已發行股份的21.98%。

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