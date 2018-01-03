盈富基金管理資產突破1千億港幣 成為香港最大ETF

路透報導，道富環球週三宣布，追蹤香港恆生指數的交易所買賣基金 (ETF)-- 盈富基金(2800.HK) 管理資產於 1 月 2 日首次突破 1,000 億港幣(約 130 億美元)，成為香港首檔暨唯一突破千億港幣的 ETF，也是日本以外亞洲地區最大的股票 ETF。

道富環球為盈富基金的經理人。道富資深董事總經理兼亞洲區 (日本除外) 總經理黃慧敏表示，「這標誌著亞洲整個 ETF 行業的重要時刻，我們認爲亞洲趨勢會與全球一致，亞洲投資人對 ETF 的需求將繼續增長，且 ETF 在其投資組合中將擔任多個角色。」



盈富基金於 1999 年成立，誕生源自 1998 年亞洲金融風暴，當時香港政府為了抵抗國際金融大鱷追擊港幣的行動，在市場上購入大量藍籌股以穩定市場，擊退炒家後，政府翌年成立盈富基金作為退市工具，當時盈富基金以 333 億港幣發行規模成為亞洲 (日本除外) 有史以來最大宗首次公開發售(IPO)。



恆生指數 2017 年全年大漲 36%，創下 2009 年以來最大年度漲幅，市值達到 19.57 兆港幣，同年盈富基金也漲 36%。







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