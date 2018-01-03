巴曙松：H股全流通為國有資本提供處置空間

中國銀行業協會首席經濟學家、港交所(0388)首席中國經濟學家巴曙松接受《21世紀經濟報道》訪問時表示，面對國際化程度日益提高資本市場，H股全流通對已上市H股企業改革、國家金融戰略實施、香港市場發展均有明顯正面意義。

他認為，對於已通過H股上市的企業，H股全流通解決了內資股股東與H股“同股同權不同利”的問題。內資股在H股全流通條件下擁有了處置、流轉和抵押的基礎，賦予了內資股股東變現資產價值的機會，如果配套相應的公司治理機制改革，可明顯改善公司治理和增強管理層激勵。同時也方便解決H股企業由於大股東增持股份，出現的H股流動性不足的問題。

巴曙松指出，相對紅籌模式，H股模式省去了資本出境和海外架構搭設的環節；對於尋求海外上市的企業，H股全流通安排可便利其通過H股渠道進行海外籌資，有利於提升市場發現股權內在價值的能力。

對香港而言，H股全流通對香港市場帶來的積極影響是市場流動性的穩步增長。對提升香港市場的交易量以及市場的深度和廣度更有積極的推動作用。

對於國家金融戰略而言，H股全流通增強了國有股權價值、國有資本的處置空間，提高了內資股的流通性，為國企混改提供了新的平台和吸引海外資本的機遇。

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