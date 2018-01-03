【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，科技股和零售股領漲。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,824 點；標準普爾指數上升 0.8% 至 2,696 點；納斯達克指數上升 1.5% 至 7,007 點。

油價週二下跌，因利比亞和英國重要原油管道恢復運作，抵消 OPEC 減產的提振作用。紐約 2 月期油下跌 0.1% 至每桶 60.37 美元。金價上升，因美元走軟。紐約 2 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,316.1 美元。

香港和內地股市週二上升。內房股錄得較大漲幅，碧桂園（2007.HK）股價上揚 8.3%，龍湖地產（960.HK）大漲 10.3%；澳門 2017 年 12 月博彩毛收入漲幅略遜預期，博彩股受壓， 銀河娛樂（27.HK）、永利澳門（1128.HK）股價分別下跌 4.0% 及 2.8%。個股方面，內地推 H 股全流通計劃試點，有券商指港交所（388.HK）將受惠，其股價上漲 4.3%。恒生指數上升 2.0% 至 30,515 點，國企指數上升 3.1% 至 12,069 點，香港股市成交金額增加 63.6% 至 1,268 億港元。上證綜合指數上升 1.2% 至 3,348 點，滬深兩市成交金額增加 23.2% 至 4,473 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 白馬戶外媒體（100.HK）發佈公告指公司財務部僱員向中國警察當局投案及供認其已私自非法挪用公司存放於銀行的某些資金，經公司初步調查，被挪用的資金數額可能約為 7,600 萬元人民幣。

◇ 天元醫療（557.HK）成功為獨立第三方安排資金來源並有權收取報酬約 4,000 萬元人民幣，而公司已收取其中約 3,500 萬港元之金額，並將對 2017 年整體業績產生正面影響（2017 年上半年股東應佔虧損 2,910 萬港元）。

◇ 中國東方集團（581.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年淨利潤將錄得同比非常重大增長（2017 年上半年股東應佔溢利按年大幅上升 2.5 倍），主要受惠於 1）鋼材產品的平均銷售單價上升及預期銷售收入增長，及 2）有效的成本控制令毛利率顯著上升。

◇ 恒投證券（1476.HK）宣佈九名股東同意向中信國安集團出售 29.9% 股權（全為內資股），預計代價為 90 億元人民幣，相當於每股 11.5 元人民幣，較昨天收盤價大幅溢價接近 4 倍。

◇ 中國派對文化（1532.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年溢利將同比大幅下降（2017 年上半年股東應佔溢利按年減少 43.0%），主要因收益受海外市場對公司產品需求下降的影響而減少、部份主要原材料及產品包裝材料成本上升、及因應開拓中國市場而豐富產品種類及研發不同技術與專利的研發費用增加。

◇ 富力地產（2777.HK）公佈，2017 年全年累計總合約銷售金額約 819 億元人民幣，同比增加 34.5%，合約銷售面積約 632 萬平方米，同比增加 34.7%，合約銷售均價每平方米 12,944 元人民幣，按年下跌 0.2%；其中 12 月份合約銷售總金額約 83.3 億元人民幣，同比上升 76.1%，銷售面積約 60.6 萬平方米，按年增加 49.9%，合約銷售均價每平方米 13,746 元人民幣，按年上漲 17.5%。12 月份合約銷售較首 11 月為佳。

◇ 中國奧園（3883.HK）公佈 2017 年 12 月合同銷售表現，全年合同銷售額累計約 456 億元人民幣，同比增加 78.1%，其中 12 月份合同銷售金額約 112 億元人民幣，同比增加 230%，12 月份合同銷售增速提高。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)