香港的高鐵已大體建設完成，現在才來討論香港是否要建高鐵已為時已晚。我在此再把它拿出來討論，是因為社會上仍有一部分人，仍以高鐵不應該在香港興建作為立論的基礎。正是因為他們的不現實，我才需要在這裏再討論這個不現實的問題。否則，我們應直接討論，香港應如何更有效地使用這條差不多(超過97%)已全部建好的鐵路。

反對建高鐵香港段的其中一項理由，是香港面積太細，本來就不宜建高鐵；我們用深圳的高鐵就可以了。有人猜想，一定是中共的貪官想透過在香港建高鐵去「搵油水」，才非要香港建高鐵不可。持這種意見的人認為，香港應該堅決反對建高鐵，以免香港的資源被大陸的貪官刮走。

中國有貪官確是事實，早前中國的鐵道部長就因貪腐而入獄。但在香港要貪污遠比中國內地難，貪官實沒有必要捨易取難。再者，高鐵的香港段才26公里，但內地計劃要建的高鐵全長超過3萬公里，香港的工程不及內地的千分之一，貪官沒有必要為這少許的利益，而來香港自找麻煩。所以，我不相信香港建高鐵是出自貪官的主意。

至於在港建高鐵會不會是中央的戰略部署，以方便香港更好地與內地融合？我認為這個可能性是存在的，但香港總不能凡是大陸提供的都不要；香港得評估這是否對香港也有好處，否則，豈不是我們連東江水與直通車也不應該要？

我基本上認為，把香港與中國的高鐵網絡連接起來是值得的。因為中國並沒有要求香港分攤整個高鐵網絡的興建費用，而只是自己承擔香港境內路段的興建費用。一旦接通之後，香港就可以把整個內地高鐵系統都加以利用。這等同內地出雞，香港只是出豉油，何樂而不為？

現時，中國已建好的高鐵路段已長達25,000公里，佔全球的高鐵里程60%以上，中國絕大部分的省、市、自治區，除台灣與海南島以外，都有高鐵覆蓋。現在高鐵每小時尚未全面提速，一般已可開到時速250公里，將來應開至300公里，亦沒有問題。近年我在內地公幹的時候，中短程的，我一般都是寧搭高鐵，不坐飛機。因為高鐵上落方便，且甚少誤點，而票價亦非常合理。

香港有些人擔心高鐵不安全，但現實是近年中國的鐵路事故比美國還要少。有在美國任工程師的朋友告訴我，美國的基建設施，很多都已過了更替時限，只是政府沒有錢，故明知有風險，仍得繼續使用。相對於中國的高鐵，大部分都是電腦操控的新車，發生人為意外的機會不高。因此，以安全為由而拒建高鐵的說法也是不成立的。

至於港人可以去深圳搭高鐵，香港自己可以不建的說法，亦很難成立。這樣做不是不可以，但又要過關，又要轉車，很不方便。香港又不是沒有財力，為何不可以讓香港人方便一些？再者，若是香港甚麼都借助鄰近城市，自己卻不肯花錢去興建，香港遲早會變成二流城市，甚至走向沒落。

現時，西方國家也開始看到建高鐵的經濟效益，正打算急起直追。香港沒有理由至今仍在應不應建高鐵的問題上糾纏不清。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)