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[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/01/02  106/12/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.22400   10.22280   0.00120    0.01174
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.86620    9.86770  -0.00150   -0.01520
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.00540   10.00130   0.00410    0.04099
中國信託台灣活力基金                                             14.09000   14.03000   0.06000    0.42766
中國信託台灣優勢基金                                             16.80000   16.65000   0.15000    0.90090
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.79950    9.79200   0.00750    0.07659
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.48170    9.47440   0.00730    0.07705
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19120   10.18000   0.01120    0.11002
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.86120    9.85050   0.01070    0.10862
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.51640   10.51150   0.00490    0.04662
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.34460    9.34030   0.00430    0.04604
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.39570   11.32780   0.06790    0.59941
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.52000   10.45730   0.06270    0.59958
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
中國信託智能運動基金-美元                                        10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95600   10.95550   0.00050    0.00456
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.89930    9.89750   0.00180    0.01819
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.85560    9.85380   0.00180    0.01827
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.00950   10.00410   0.00540    0.05398
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.96300    9.95770   0.00530    0.05323
中國信託精穩基金                                                 18.17050   18.06900   0.10150    0.56174
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
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元大2001基金                                                     65.00000   64.66000   0.34000    0.52583
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.15950   11.15840   0.00110    0.00986
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.52610   10.49680   0.02930    0.27913
元大上證50基金                                                   33.19000   32.69000   0.50000    1.52952
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.44000   13.33000   0.11000    0.82521
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.24000   12.11000   0.13000    1.07349
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.45000   13.40000   0.05000    0.37313
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.30700   13.21900   0.08800    0.66571
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.38600   17.26600   0.12000    0.69501
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.83200   11.86000  -0.02800   -0.23609
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.63100   11.62700   0.00400    0.03440
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.26000    3.23000   0.03000    0.92879
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.89000   14.73000   0.16000    1.08622
元大中國高收益點心債券基金                                       11.17920   11.15940   0.01980    0.17743
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47130   10.48300  -0.01170   -0.11161
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.80950    9.82050  -0.01100   -0.11201
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.84990    9.83430   0.01560    0.15863
元大巴菲特基金                                                   30.65000   30.53000   0.12000    0.39306
元大日經225基金                                                  28.58000   28.66000  -0.08000   -0.27913
元大台商收成基金                                                 24.22000   24.14000   0.08000    0.33140
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.11000   13.20000  -0.09000   -0.68182
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.53000   35.05000   0.48000    1.36947
元大台灣中型100基金                                              31.91000   31.69000   0.22000    0.69423
元大台灣加權股價指數基金                                         24.63300   24.47500   0.15800    0.64556
元大台灣卓越50基金                                               82.83000   82.30000   0.53000    0.64399
元大台灣金融基金                                                 16.44000   16.37000   0.07000    0.42761
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.33000   30.30000   0.03000    0.09901
元大台灣高股息基金                                               25.27000   25.15000   0.12000    0.47714
元大台灣電子科技基金                                             35.79000   35.48000   0.31000    0.87373
元大全球ETF成長組合基金                                          10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.70000   14.67000   0.03000    0.20450
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.01000   12.99000   0.02000    0.15396
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.38500   12.36300   0.02200    0.17795
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.90000    8.82000   0.08000    0.90703
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.82000    6.75000   0.07000    1.03704
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.52000    6.50000   0.02000    0.30769
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.15600   10.17900  -0.02300   -0.22596
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.54680   10.53310   0.01370    0.13007
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.86790    9.85510   0.01280    0.12988
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56030    9.54630   0.01400    0.14665
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.00060    8.98750   0.01310    0.14576
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.18000   14.14000   0.04000    0.28289
元大全球農業商機基金                                             16.66000   16.68000  -0.02000   -0.11990
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                 10.00500    9.98600   0.01900    0.19027
元大印度指數基金                                                 10.30300   10.18500   0.11800    1.15857
元大印度基金                                                     13.74000   13.60000   0.14000    1.02941
元大多多基金                                                     19.23000   19.18000   0.05000    0.26069
元大多福基金                                                     54.73000   54.47000   0.26000    0.47733
元大亞太成長基金                                                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.80730    8.78400   0.02330    0.26526
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.41560    7.39600   0.01960    0.26501
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.22400   10.22000   0.00400    0.03914
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.04800   10.06300  -0.01500   -0.14906
元大卓越基金                                                     52.96000   52.49000   0.47000    0.89541
元大店頭基金                                                      8.41000    8.33000   0.08000    0.96038
元大泛歐成長基金                                                  9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15080   10.14910   0.00170    0.01675
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.12500    9.19120  -0.06620   -0.72025
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.96840   38.91490   0.05350    0.13748
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.36050   18.41150  -0.05100   -0.27700
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      21.37160   21.26790   0.10370    0.48759
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.61140   38.59370   0.01770    0.04586
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.11260   20.14520  -0.03260   -0.16183
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         19.07530   19.01560   0.05970    0.31395
元大高科技基金                                                   17.08000   16.94000   0.14000    0.82645
元大得利貨幣市場基金                                             16.20870   16.20790   0.00080    0.00494
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95050   11.95000   0.00050    0.00418
元大富櫃50基金                                                   14.66000   14.70000  -0.04000   -0.27211
元大華夏中小基金                                                  9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
元大新中國基金-人民幣                                            12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
元大新中國基金-美元                                              12.43500   12.38500   0.05000    0.40371
元大新中國基金-新台幣                                            11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
元大新主流基金                                                   24.24000   24.09000   0.15000    0.62267
元大新東協平衡基金-美元                                          10.33200   10.30500   0.02700    0.26201
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
元大新興市場ESG策略基金                                          13.26000   13.16000   0.10000    0.75988
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.46430   11.50710  -0.04280   -0.37194
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.21850   11.23290  -0.01440   -0.12819
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.26870   11.28010  -0.01140   -0.10106
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.18900   10.19940  -0.01040   -0.10197
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.14440   10.14040   0.00400    0.03945
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.97110    9.96720   0.00390    0.03913
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.97140    9.96480   0.00660    0.06623
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.80210    9.79560   0.00650    0.06636
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.99320    9.99230   0.00090    0.00901
元大新興亞洲基金                                                 12.25000   12.17000   0.08000    0.65735
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.99700    9.99320   0.00380    0.03803
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.99700    9.99320   0.00380    0.03803
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.94310    9.93650   0.00660    0.06642
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.94310    9.93650   0.00660    0.06642
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06230   15.06160   0.00070    0.00465
元大經貿基金                                                     36.19000   36.01000   0.18000    0.49986
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.77000   14.14000  -0.37000   -2.61669
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.64000   19.01000   0.63000    3.31405
元大精準中小基金                                                 22.55000   22.50000   0.05000    0.22222
元大摩臺基金                                                     38.41000   38.16000   0.25000    0.65514
元大標普500基金                                                  23.82000   23.97000  -0.15000   -0.62578
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.04000   14.00000   0.04000    0.28571
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.48000   31.73000  -0.25000   -0.78790
元大標智滬深300基金                                              19.52000   19.25000   0.27000    1.40260
元大歐洲50基金                                                   24.79000   24.98000  -0.19000   -0.76061
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.80380    9.82220  -0.01840   -0.18733
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.10650   10.10540   0.00110    0.01089
元大績效基金                                                     50.53000   50.17000   0.36000    0.71756
元大韓國KOSPI200基金                                             24.62000   24.51000   0.11000    0.44880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
日盛上選基金                                                     30.61000   30.37000   0.24000    0.79025
日盛小而美基金                                                   19.51000   19.48000   0.03000    0.15400
日盛中國內需動力基金                                             11.78000   11.72000   0.06000    0.51195
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.88970   11.91670  -0.02700   -0.22657
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.33360   10.35280  -0.01920   -0.18546
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05580   12.07860  -0.02280   -0.18876
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.47190   10.49110  -0.01920   -0.18301
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.94120   10.93110   0.01010    0.09240
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.48750    9.47870   0.00880    0.09284
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.63000   12.59000   0.04000    0.31771
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.69000   12.64000   0.05000    0.39557
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.68000   12.64000   0.04000    0.31646
日盛日盛基金                                                     13.57000   13.50000   0.07000    0.51852
日盛目標收益組合基金(美元)                                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
日盛全球抗暖化基金                                               10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.21430   10.21760  -0.00330   -0.03230
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.93980    9.94300  -0.00320   -0.03218
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.05180   10.05550  -0.00370   -0.03680
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.78430    9.78790  -0.00360   -0.03678
日盛全球新興債券基金A                                            11.18590   11.18090   0.00500    0.04472
日盛全球新興債券基金B                                             8.97790    8.97390   0.00400    0.04457
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.51140    2.51010   0.00130    0.05179
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.81810    1.81720   0.00090    0.04953
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38830    0.38810   0.00020    0.05153
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.28220    0.28210   0.00010    0.03545
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.90190   12.89850   0.00340    0.02636
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.21500    9.21260   0.00240    0.02605
日盛亞洲機會基金                                                  7.66000    7.63000   0.03000    0.39318
日盛首選基金                                                     15.94000   15.86000   0.08000    0.50441
日盛高科技基金                                                   16.30000   16.20000   0.10000    0.61728
日盛貨幣市場基金                                                 14.72820   14.72750   0.00070    0.00475
日盛新台商基金                                                   35.75000   35.60000   0.15000    0.42135
日盛精選五虎基金                                                 37.05000   37.02000   0.03000    0.08104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.44760   13.44700   0.00060    0.00446
台新2000高科技基金                                               36.24000   36.11000   0.13000    0.36001
台新MSCI中國基金                                                 21.62000   21.64000  -0.02000   -0.09242
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.96000   19.17000  -0.21000   -1.09546
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.59000   20.38000   0.21000    1.03042
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12330   14.12260   0.00070    0.00496
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.88530    9.89880  -0.01350   -0.13638
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.51990   10.50740   0.01250    0.11896
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.83960    9.82530   0.01430    0.14554
台新中國通基金                                                   49.29000   49.00000   0.29000    0.59184
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.27200   16.22900   0.04300    0.26496
台新中國精選中小基金                                             12.32000   12.19000   0.13000    1.06645
台新主流基金                                                     24.44000   24.33000   0.11000    0.45212
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.97000   20.01000  -0.04000   -0.19990
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.67340    0.67480  -0.00140   -0.20747
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.43000   15.46000  -0.03000   -0.19405
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51960    0.52070  -0.00110   -0.21125
台新台灣中小基金                                                 38.57000   38.22000   0.35000    0.91575
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.98320   10.02690  -0.04370   -0.43583
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.79650    9.79930  -0.00280   -0.02857
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.68400   10.68690  -0.00290   -0.02714
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.81340   10.80590   0.00750    0.06941
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.36470   11.35680   0.00790    0.06956
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
台新印度基金                                                     16.81000   16.72000   0.09000    0.53828
台新亞美短期債券基金                                             11.00810   10.98720   0.02090    0.19022
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.17600    9.17210   0.00390    0.04252
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31420    0.31430  -0.00010   -0.03182
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.24950   12.24430   0.00520    0.04247
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41310    0.41300   0.00010    0.02421
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06300   11.06250   0.00050    0.00452
台新高股息平衡基金                                               30.29630   30.17230   0.12400    0.41097
台新智慧生活基金-美元                                            10.02770   10.04880  -0.02110   -0.20998
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.79340    9.80350  -0.01010   -0.10302
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.68980    9.69720  -0.00740   -0.07631
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.12020   10.13060  -0.01040   -0.10266
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                        10.01620   10.02380  -0.00760   -0.07582
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.77670   10.77490   0.00180    0.01671
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35980    0.35980   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.33700    8.33560   0.00140    0.01680
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28810    0.28810   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.37000    6.33000   0.04000    0.63191
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.72000   10.70700   0.01300    0.12142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           18.26000   18.15000   0.11000    0.60606
未來資產全球大消費基金                                           14.23000   14.28000  -0.05000   -0.35014
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.25050   12.26850  -0.01800   -0.14672
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.19630   10.21130  -0.01500   -0.14690
未來資產亞洲新富基金                                             21.72000   21.62000   0.10000    0.46253
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53580   12.53530   0.00050    0.00399
未來資產阿波羅基金                                               11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
未來資產新興市場債券基金A                                         9.22160    9.22030   0.00130    0.01410
未來資產新興市場債券基金B                                         7.29950    7.29840   0.00110    0.01507
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.86800   10.86700   0.00100    0.00920
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.88020    9.85910   0.02110    0.21402
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.59190    9.59600  -0.00410   -0.04273
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59280   10.59930  -0.00650   -0.06132
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.50190    8.48940   0.01250    0.14724
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.46020    9.44630   0.01390    0.14715
永豐中小基金                                                     50.05000   49.63000   0.42000    0.84626
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.94810    1.94920  -0.00110   -0.05643
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47970    2.48110  -0.00140   -0.05643
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.04800    9.03460   0.01340    0.14832
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.16940   11.15290   0.01650    0.14794
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.74000    4.72000   0.02000    0.42373
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.66000   21.56000   0.10000    0.46382
永豐主流品牌基金                                                 15.88000   15.93000  -0.05000   -0.31387
永豐永豐基金                                                     33.17000   32.98000   0.19000    0.57611
永豐亞洲民生消費基金                                             12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           12.42290   12.41790   0.00500    0.04026
永豐高科技基金                                                   21.67000   21.50000   0.17000    0.79070
永豐貨幣市場基金                                                 13.84610   13.84550   0.00060    0.00433
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.22610    2.23020  -0.00410   -0.18384
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46860    2.46810   0.00050    0.02026
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.26840    8.26640   0.00200    0.02419
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.72310   10.72050   0.00260    0.02425
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.81010    7.80750   0.00260    0.03330
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.62880   11.62500   0.00380    0.03269
永豐滬深300紅利指數基金                                          19.88000   19.77000   0.11000    0.55640
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.38000   53.05000   0.33000    0.62205
永豐領航科技基金                                                 36.02000   35.61000   0.41000    1.15136
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.89000   11.79000   0.10000    0.84818
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
永豐趨勢平衡基金                                                 45.61000   45.47000   0.14000    0.30790
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.30980   11.30550   0.00430    0.03803
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70050    9.69880   0.00170    0.01753
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70050    9.69880   0.00170    0.01753
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.79410    9.79000   0.00410    0.04188
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.79500    9.79080   0.00420    0.04290
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.73170    9.72920   0.00250    0.02570
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73960    9.73690   0.00270    0.02773
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.29000   12.20000   0.09000    0.73770
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.26000   11.14000   0.12000    1.07720
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.16000   12.04000   0.12000    0.99668
兆豐國際中小基金                                                 15.54000   15.49000   0.05000    0.32279
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.23000   15.15000   0.08000    0.52805
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.85000   20.67000   0.18000    0.87083
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.99000   20.81000   0.18000    0.86497
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
兆豐國際生命科學基金                                             15.54000   15.65000  -0.11000   -0.70288
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.39180   10.39310  -0.00130   -0.01251
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78970   10.79250  -0.00280   -0.02594
兆豐國際全球高股息基金                                           11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
兆豐國際全球基金                                                 31.22000   31.26000  -0.04000   -0.12796
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15050   10.14880   0.00170    0.01675
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.51170    9.58050  -0.06880   -0.71813
兆豐國際國民基金                                                 24.45000   24.43000   0.02000    0.08187
兆豐國際第一基金                                                 13.62000   13.55000   0.07000    0.51661
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.30920   10.30300   0.00620    0.06018
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.38610    8.38100   0.00510    0.06085
兆豐國際萬全基金                                                 20.44000   20.39000   0.05000    0.24522
兆豐國際電子基金                                                 26.29000   26.06000   0.23000    0.88258
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.34000   21.25000   0.09000    0.42353
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.62000   17.74000  -0.12000   -0.67644
兆豐國際豐台灣基金                                               31.89000   31.82000   0.07000    0.21999
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46640   12.46580   0.00060    0.00481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.33130   11.33120   0.00010    0.00088
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.02840   12.02300   0.00540    0.04491
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.89700   10.89690   0.00010    0.00092
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.74630   11.74520   0.00110    0.00937
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.59620    8.59620   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.96390    9.96000   0.00390    0.03916
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.43560    9.43540   0.00020    0.00212
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.58220    9.58080   0.00140    0.01461
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.81420    9.81410   0.00010    0.00102
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                     10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
合庫全球新興市場基金                                              9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
合庫貨幣市場基金                                                 10.10190   10.10140   0.00050    0.00495
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.99400    9.98610   0.00790    0.07911
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.26580   10.26000   0.00580    0.05653
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.55500   10.54790   0.00710    0.06731
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.00630   11.99760   0.00870    0.07251
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.87460   13.86510   0.00950    0.06852
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.73330    9.72530   0.00800    0.08226
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.30900   10.30290   0.00610    0.05921
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.56360    8.55780   0.00580    0.06777
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.65090    9.64410   0.00680    0.07051
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.91480   10.90770   0.00710    0.06509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.79160   10.79050   0.00110    0.01019
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.25290   10.23310   0.01980    0.19349
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78900    9.76750   0.02150    0.22012
安聯中國東協基金                                                 16.30000   16.24000   0.06000    0.36946
安聯中國策略基金                                                 15.68000   15.57000   0.11000    0.70649
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
安聯中華新思路基金-美元                                          14.45000   14.38000   0.07000    0.48679
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.11000   13.04000   0.07000    0.53681
安聯台灣大壩基金                                                 24.49000   24.38000   0.11000    0.45119
安聯台灣科技基金                                                 41.25000   40.93000   0.32000    0.78182
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45650   12.45590   0.00060    0.00482
安聯台灣智慧基金                                                 27.98000   27.89000   0.09000    0.32270
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.24450   10.24190   0.00260    0.02539
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.37120   15.36720   0.00400    0.02603
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.23390   12.23240   0.00150    0.01226
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.28380   10.27990   0.00390    0.03794
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.52370   12.51910   0.00460    0.03674
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.95450    9.95390   0.00060    0.00603
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.78090    9.77720   0.00370    0.03784
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.51990    9.51640   0.00350    0.03678
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.96140   11.95620   0.00520    0.04349
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.04810   11.03930   0.00880    0.07972
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.74660   10.73790   0.00870    0.08102
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.34980    9.34560   0.00420    0.04494
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.13040    9.12310   0.00730    0.08002
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.85720    8.85010   0.00710    0.08023
安聯全球人口趨勢基金                                             11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.71000   33.93000  -0.22000   -0.64839
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
安聯全球計量平衡基金                                             12.86000   12.84000   0.02000    0.15576
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.21390   12.20770   0.00620    0.05079
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.72550   10.72000   0.00550    0.05131
安聯全球新興市場基金                                             18.62000   18.56000   0.06000    0.32328
安聯全球農金趨勢基金                                             10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             25.86000   25.74000   0.12000    0.46620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00910   10.00710   0.00200    0.01999
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.90970    9.90780   0.00190    0.01918
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.72220   84.68920   0.03300    0.03897
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.77350   12.74670   0.02680    0.21025
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.38090   68.35440   0.02650    0.03877
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22670   10.20520   0.02150    0.21068
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52860    2.52770   0.00090    0.03561
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.64480   10.62680   0.01800    0.16938
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17160    2.17580  -0.00420   -0.19303
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                9.02510    9.00980   0.01530    0.16982
宏利台灣動力基金                                                 30.60000   30.57000   0.03000    0.09814
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.61850   10.61070   0.00780    0.07351
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.07580   10.06330   0.01250    0.12421
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.65370    8.64740   0.00630    0.07285
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.45890    8.44850   0.01040    0.12310
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
宏利全球債券組合基金                                             13.34280   13.33520   0.00760    0.05699
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.82060    2.81980   0.00080    0.02837
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.05200   12.04970   0.00230    0.01909
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.10570    9.10410   0.00160    0.01757
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41590    2.42420  -0.00830   -0.34238
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.06840   11.06170   0.00670    0.06057
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.58370    4.58500  -0.00130   -0.02835
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72320    0.72100   0.00220    0.30513
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.80000   20.73000   0.07000    0.33767
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 73.02860   73.06680  -0.03820   -0.05228
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.32080   11.28190   0.03890    0.34480
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.68780   11.68620   0.00160    0.01369
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.47550   10.47430   0.00120    0.01146
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.19390   10.19150   0.00240    0.02355
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.38080    9.37700   0.00380    0.04052
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.91470    8.91370   0.00100    0.01122
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.78160    8.77940   0.00220    0.02506
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.96750    8.96750   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89070    2.88930   0.00140    0.04845
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42220    0.42210   0.00010    0.02369
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.86180   12.85360   0.00820    0.06380
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.97690    0.98080  -0.00390   -0.39763
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.11530    8.11040   0.00490    0.06042
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.26310    2.26220   0.00090    0.03978
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32470    0.32460   0.00010    0.03081
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.05800   10.05180   0.00620    0.06168
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37560    0.37710  -0.00150   -0.39777
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61560   13.61520   0.00040    0.00294
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.78000   0.01000    0.35971
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.51000   12.46000   0.05000    0.40128
宏利臺灣股息收益基金                                             28.36000   28.17000   0.19000    0.67448
宏利澳幣保本基金                                                 11.76170   11.75870   0.00300    0.02551
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.64000   11.70000  -0.06000   -0.51282
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.63880   10.71890  -0.08010   -0.74728
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.40430   10.45430  -0.05000   -0.47827
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.46480    9.50860  -0.04380   -0.46064
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.84230   10.83530   0.00700    0.06460
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
貝萊德新台幣基金                                                 12.91490   12.91460   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   24.43000   24.23000   0.20000    0.82542
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.01170   11.00810   0.00360    0.03270
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85560    9.81720   0.03840    0.39115
保德信大中華基金                                                 30.31000   30.16000   0.15000    0.49735
保德信中小型股基金                                               45.36000   44.73000   0.63000    1.40845
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.58000   11.48000   0.10000    0.87108
保德信中國中小基金-美元                                          11.78000   11.64000   0.14000    1.20275
保德信中國中小基金-新臺幣                                        11.01000   10.88000   0.13000    1.19485
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.99000    9.93770   0.05230    0.52628
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.96810    9.91660   0.05150    0.51933
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.09470   10.04280   0.05190    0.51679
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.67950   10.62460   0.05490    0.51673
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
保德信中國品牌基金-美元                                          10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.18000   11.11000   0.07000    0.63006
保德信台商全方位基金                                             33.89000   33.83000   0.06000    0.17736
保德信全球中小基金                                               29.50000   29.59000  -0.09000   -0.30416
保德信全球消費商機基金                                           17.90000   17.92000  -0.02000   -0.11161
保德信全球基礎建設基金                                           12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
保德信全球資源基金                                                7.94000    7.93000   0.01000    0.12610
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.50000    9.59000  -0.09000   -0.93848
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.48000   30.75000  -0.27000   -0.87805
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.23310   10.22640   0.00670    0.06552
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.78840   10.78130   0.00710    0.06585
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.39830    9.38950   0.00880    0.09372
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.89780    9.88850   0.00930    0.09405
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.78670    8.78500   0.00170    0.01935
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.08270   11.08060   0.00210    0.01895
保德信亞太基金                                                   22.61000   22.52000   0.09000    0.39964
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.02830    9.02790   0.00040    0.00443
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.58150   11.58090   0.00060    0.00518
保德信店頭市場基金                                               35.12000   34.69000   0.43000    1.23955
保德信金平衡基金                                                 28.95000   28.86000   0.09000    0.31185
保德信金滿意基金                                                 40.59000   40.38000   0.21000    0.52006
保德信科技島基金                                                 24.82000   24.66000   0.16000    0.64882
保德信高成長基金                                                 87.60000   86.77000   0.83000    0.95655
保德信第一基金                                                   25.21000   25.05000   0.16000    0.63872
保德信貨幣市場基金                                               15.72350   15.72270   0.00080    0.00509
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61220   10.60990   0.00230    0.02168
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.47640   10.47340   0.00300    0.02864
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91630   10.91140   0.00490    0.04491
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.08230   10.07610   0.00620    0.06153
保德信新世紀基金                                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.69580    8.69770  -0.00190   -0.02184
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.21680   11.21910  -0.00230   -0.02050
保德信新興趨勢組合基金                                           11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
保德信瑞騰基金                                                   15.51210   15.51090   0.00120    0.00774
保德信歐洲組合基金                                               10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型          10.06980   10.06620   0.00360    0.03576
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.07090   10.06740   0.00350    0.03477
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                10.03750   10.05370  -0.01620   -0.16113
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.99960   10.01370  -0.01410   -0.14081
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.07030    2.07370  -0.00340   -0.16396
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.72090    2.72540  -0.00450   -0.16511
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31670    0.31610   0.00060    0.18981
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45150    0.45060   0.00090    0.19973
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.02090    9.01120   0.00970    0.10764
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.98830   11.97360   0.01470    0.12277
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.11120   10.12680  -0.01560   -0.15405
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.98740   12.00640  -0.01900   -0.15825
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.32650    9.30760   0.01890    0.20306
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.08410   11.06160   0.02250    0.20341
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.46380   10.45870   0.00510    0.04876
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.37050   10.38260  -0.01210   -0.11654
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.35980   10.35570   0.00410    0.03959
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.69160   10.68740   0.00420    0.03930
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.29840   10.31360  -0.01520   -0.14738
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.13790   10.13450   0.00340    0.03355
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21640   10.21300   0.00340    0.03329
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.11080   10.12550  -0.01470   -0.14518
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.13190   10.14650  -0.01460   -0.14389
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.22470   11.28990  -0.06520   -0.57751
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.75750    6.77090  -0.01340   -0.19791
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.07420   11.09620  -0.02200   -0.19827
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62720   11.62690   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.36000   19.22000   0.14000    0.72841
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4370.960004339.67000  31.29000    0.72102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.77940   10.76610   0.01330    0.12354
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.03250   12.02380   0.00870    0.07236
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.26390   11.25200   0.01190    0.10576
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.79850    9.78640   0.01210    0.12364
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.51210   10.50450   0.00760    0.07235
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.23290   10.22200   0.01090    0.10663
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.21630   11.20240   0.01390    0.12408
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.06790   12.05920   0.00870    0.07214
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.04000    7.00000   0.04000    0.57143
柏瑞巨人基金                                                     12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.62580   13.62510   0.00070    0.00514
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.15000   16.14000   0.01000    0.06196
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.66860   13.66350   0.00510    0.03733
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02650   12.02660  -0.00010   -0.00083
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.73620   12.73290   0.00330    0.02592
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.64830    9.64460   0.00370    0.03836
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.17210    7.16940   0.00270    0.03766
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.37100    9.37110  -0.00010   -0.00107
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.99540    8.98780   0.00760    0.08456
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.45600   11.45300   0.00300    0.02619
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.86310    8.86100   0.00210    0.02370
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.20490   12.20500  -0.00010   -0.00082
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.84140   11.83700   0.00440    0.03717
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.66530   11.65540   0.00990    0.08494
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.59420   11.59110   0.00310    0.02674
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.50570    9.50210   0.00360    0.03789
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.46910   10.46920  -0.00010   -0.00096
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.28150   10.27280   0.00870    0.08469
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.18980   10.18710   0.00270    0.02650
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                           10.02470   10.02230   0.00240    0.02395
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.98340   10.98210   0.00130    0.01184
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.18110   12.18560  -0.00450   -0.03693
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.62410   11.62340   0.00070    0.00602
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.72840    9.72720   0.00120    0.01234
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.55820   10.56200  -0.00380   -0.03598
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.33070   10.33000   0.00070    0.00678
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.68770   10.68640   0.00130    0.01216
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.34170   11.34590  -0.00420   -0.03702
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.23000   11.22930   0.00070    0.00623
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.72850    9.72730   0.00120    0.01234
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.55840   10.56230  -0.00390   -0.03692
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.33100   10.33030   0.00070    0.00678
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.64000   13.57000   0.07000    0.51584
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.73000   14.67000   0.06000    0.40900
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.93000   12.87000   0.06000    0.46620
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.81000   13.77000   0.04000    0.29049
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.73200   11.71930   0.01270    0.10837
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.86700    7.85840   0.00860    0.10944
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.84830   11.84190   0.00640    0.05405
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.39960   11.39740   0.00220    0.01930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.59520   10.59000   0.00520    0.04910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.98870    8.98380   0.00490    0.05454
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.12750   10.12560   0.00190    0.01876
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.11880   10.11380   0.00500    0.04944
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.96550   10.96340   0.00210    0.01915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.40420   10.39860   0.00560    0.05385
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.57810   10.57290   0.00520    0.04918
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.49240   10.49040   0.00200    0.01907
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.71250    9.70720   0.00530    0.05460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.61770    9.60670   0.01100    0.11450
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.13580   10.13090   0.00490    0.04837
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.62080   12.61100   0.00980    0.07771
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.05770   12.05310   0.00460    0.03816
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.52510   11.51710   0.00800    0.06946
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.81530    7.80930   0.00600    0.07683
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.87810    9.87430   0.00380    0.03848
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.53920   10.53190   0.00730    0.06931
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.84900   10.84060   0.00840    0.07749
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.54330   11.53530   0.00800    0.06935
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.68570   10.68160   0.00410    0.03838
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.96830    9.96060   0.00770    0.07730
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.76320   10.75580   0.00740    0.06880
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.51760   11.51250   0.00510    0.04430
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.03080   12.03110  -0.00030   -0.00249
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.13880   11.13460   0.00420    0.03772
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.71740    9.71310   0.00430    0.04427
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.31970   10.32000  -0.00030   -0.00291
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.28290   10.27900   0.00390    0.03794
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.33990   11.34030  -0.00040   -0.00353
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.27620   10.27160   0.00460    0.04478
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.60980   10.60580   0.00400    0.03772
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.99370    9.98930   0.00440    0.04405
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.87580    9.87140   0.00440    0.04457
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.54500   10.54530  -0.00030   -0.00284
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.03660   10.03280   0.00380    0.03788
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.29000   18.28000   0.01000    0.05470
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.88000   16.88000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.29110   13.28350   0.00760    0.05721
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.01800   11.02830  -0.01030   -0.09340
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.73900   11.76070  -0.02170   -0.18451
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.08730   12.08950  -0.00220   -0.01820
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.38340   11.39380  -0.01040   -0.09128
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.32910   10.33880  -0.00970   -0.09382
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.80120   10.82120  -0.02000   -0.18482
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.63940   10.64130  -0.00190   -0.01785
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.68330   10.69310  -0.00980   -0.09165
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.59650   10.61600  -0.01950   -0.18369
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.62310   10.63280  -0.00970   -0.09123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.81000   13.05000  -0.24000   -1.83908
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      38.18000   36.90000   1.28000    3.46883
國泰大中華基金                                                   21.52000   21.49000   0.03000    0.13960
國泰小龍基金                                                     16.62000   16.61000   0.01000    0.06020
國泰中小成長基金                                                 46.15000   46.00000   0.15000    0.32609
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.51560    4.48960   0.02600    0.57912
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.69000   20.52000   0.17000    0.82846
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79280    0.78620   0.00660    0.83948
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75730    0.75110   0.00620    0.82546
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.17950    2.18310  -0.00360   -0.16490
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.91440    9.90470   0.00970    0.09793
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.76130    8.75270   0.00860    0.09826
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32990    0.32960   0.00030    0.09102
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.25810   11.25710   0.00100    0.00888
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.72400    1.71960   0.00440    0.25587
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04860   10.01140   0.03720    0.37158
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34120    0.34000   0.00120    0.35294
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.11320    5.08110   0.03210    0.63175
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.42000   23.21000   0.21000    0.90478
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77820    0.77140   0.00680    0.88151
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.89840    3.86520   0.03320    0.85895
國泰中港台基金台幣級別                                           17.86000   17.66000   0.20000    1.13250
國泰中港台基金美元級別                                            0.60060    0.59390   0.00670    1.12814
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.41000   27.44000  -0.03000   -0.10933
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.63000   37.75000  -0.12000   -0.31788
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38440   12.38400   0.00040    0.00323
國泰平衡基金                                                     27.85000   27.67000   0.18000    0.65052
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.39250    2.40210  -0.00960   -0.39965
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36760    0.36810  -0.00050   -0.13583
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47300    0.47450  -0.00150   -0.31612
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47330    0.47250   0.00080    0.16931
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.82000    5.82000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19210    0.19210   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30320    0.30290   0.00030    0.09904
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41720    0.41720   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38310    0.38310   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43870    0.43860   0.00010    0.02280
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48280    0.48350  -0.00070   -0.14478
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.85000   20.91000  -0.06000   -0.28694
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.44000   20.31000   0.13000    0.64008
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.55710    2.55810  -0.00100   -0.03909
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.90040   11.87370   0.02670    0.22487
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.06580   11.04090   0.02490    0.22553
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.39380    0.39300   0.00080    0.20356
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.36620    0.36550   0.00070    0.19152
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50360    0.50330   0.00030    0.05961
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.67000   12.61000   0.06000    0.47581
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43860    0.43660   0.00200    0.45809
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.92000   17.91000   0.01000    0.05583
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60030    0.60040  -0.00010   -0.01666
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.00000   15.00000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                 38.02000   38.17000  -0.15000   -0.39298
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.80000   25.93000  -0.13000   -0.50135
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.11000   14.08000   0.03000    0.21307
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.70950   40.62770   0.08180    0.20134
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.70660   18.75660  -0.05000   -0.26657
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.74610   21.63760   0.10850    0.50144
國泰紐幣2021保本基金                                             11.85860   11.85610   0.00250    0.02109
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.14390   12.14100   0.00290    0.02389
國泰紐幣保本基金                                                 12.15840   12.15980  -0.00140   -0.01151
國泰高科技基金                                                   12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
國泰國泰基金                                                     24.38000   24.45000  -0.07000   -0.28630
國泰富時中國A50基金                                              21.57000   21.27000   0.30000    1.41044
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33900    0.33890   0.00010    0.02951
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44280    0.44330  -0.00050   -0.11279
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35650    0.35730  -0.00080   -0.22390
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46560    0.46750  -0.00190   -0.40642
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35100    0.35130  -0.00030   -0.08540
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45840    0.45960  -0.00120   -0.26110
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.99430   10.98080   0.01350    0.12294
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.22490    8.21480   0.01010    0.12295
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36830    0.36790   0.00040    0.10873
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27560    0.27530   0.00030    0.10897
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.53000   12.50000   0.03000    0.24000
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42000    0.41890   0.00110    0.26259
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.24340    2.24740  -0.00400   -0.17798
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.54010    1.54280  -0.00270   -0.17501
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35520    0.35500   0.00020    0.05634
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37870    0.37840   0.00030    0.07928
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24630    0.24610   0.00020    0.08127
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.99860   10.99170   0.00690    0.06277
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.41270    7.40800   0.00470    0.06344
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.83000   14.94000  -0.11000   -0.73628
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.23000   32.77000   0.46000    1.40372
國泰價值卓越基金                                                 14.90000   14.79000   0.11000    0.74375
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39760    0.39750   0.00010    0.02516
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.30900   12.30460   0.00440    0.03576
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41240    0.41240   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.76280    9.76190   0.00090    0.00922
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63760    8.61340   0.02420    0.28096
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55040   10.54980   0.00060    0.00569
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.39860    9.37230   0.02630    0.28061
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.95460   10.95360   0.00100    0.00913
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.80740    9.79320   0.01420    0.14500
第一金大中華基金                                                 25.17000   25.09000   0.08000    0.31885
第一金小型精選基金                                               35.32000   35.17000   0.15000    0.42650
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.86000   14.79000   0.07000    0.47329
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.15000   11.06000   0.09000    0.81374
第一金中概平衡基金                                               23.22000   23.13000   0.09000    0.38911
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.20790   15.20710   0.00080    0.00526
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.38200  177.37400   0.00800    0.00451
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.31100   13.32850  -0.01750   -0.13130
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.37000   12.38000  -0.01000   -0.08078
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.18880   10.17100   0.01780    0.17501
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.18920   10.17140   0.01780    0.17500
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.99630    9.99200   0.00430    0.04303
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.99300    9.98500   0.00800    0.08012
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.39270   10.37470   0.01800    0.17350
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.19760   10.19310   0.00450    0.04415
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.19770   10.19320   0.00450    0.04415
第一金全球大趨勢基金                                             22.76000   22.77000  -0.01000   -0.04392
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.10400    8.10140   0.00260    0.03209
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87930    5.87740   0.00190    0.03233
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.94260    9.93960   0.00300    0.03018
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.94260    9.93960   0.00300    0.03018
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.94260    9.93960   0.00300    0.03018
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.94260    9.93960   0.00300    0.03018
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.00780    9.00420   0.00360    0.03998
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.36340   10.35920   0.00420    0.04054
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                           10.13530   10.13550  -0.00020   -0.00197
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.28800    8.28680   0.00120    0.01448
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.28250    9.28190   0.00060    0.00646
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.06010   11.06030  -0.00020   -0.00181
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.99030    9.98890   0.00140    0.01402
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.91600   14.91500   0.00100    0.00670
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.99460   15.05150  -0.05690   -0.37804
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.70000   13.75000  -0.05000   -0.36364
第一金亞洲科技基金                                               21.93000   21.87000   0.06000    0.27435
第一金亞洲新興市場基金                                           14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
第一金店頭市場基金                                                9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
第一金創新趨勢基金                                               21.12000   21.03000   0.09000    0.42796
第一金電子基金                                                   31.07000   30.92000   0.15000    0.48512
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.77000   14.53000   0.24000    1.65175
統一大滿貫基金                                                   33.32000   33.01000   0.31000    0.93911
統一大龍印基金                                                   17.78000   17.68000   0.10000    0.56561
統一大龍騰中國基金                                               11.30000   11.14000   0.16000    1.43627
統一中小基金                                                     25.67000   25.43000   0.24000    0.94377
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.11050   10.11710  -0.00660   -0.06524
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.95860    9.94720   0.01140    0.11461
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.52960    9.51820   0.01140    0.11977
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.54800   11.55550  -0.00750   -0.06490
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.28460   11.27170   0.01290    0.11445
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.81150   10.79860   0.01290    0.11946
統一台灣動力基金                                                 16.44000   16.27000   0.17000    1.04487
統一全天候基金                                                  102.34000  101.64000   0.70000    0.68871
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.74010    9.77180  -0.03170   -0.32440
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.92640    9.94080  -0.01440   -0.14486
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.82900    9.84240  -0.01340   -0.13615
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.74010    9.77180  -0.03170   -0.32440
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.92640    9.94080  -0.01440   -0.14486
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.82900    9.84240  -0.01340   -0.13615
統一全球債券組合基金                                             12.32790   12.31850   0.00940    0.07631
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.37000   15.48000  -0.11000   -0.71059
統一全球新科技基金(美元)                                         15.27000   15.33000  -0.06000   -0.39139
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.17000   14.21000  -0.04000   -0.28149
統一亞太基金                                                     27.82000   27.76000   0.06000    0.21614
統一亞洲大金磚基金                                               12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
統一奔騰基金                                                     55.18000   54.85000   0.33000    0.60164
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61620   16.61540   0.00080    0.00481
統一強漢基金                                                     25.61000   25.38000   0.23000    0.90623
統一統信基金                                                     31.93000   31.73000   0.20000    0.63032
統一黑馬基金                                                     55.32000   55.02000   0.30000    0.54526
統一新亞洲科技能源基金                                           20.13000   20.11000   0.02000    0.09945
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.78490    8.78140   0.00350    0.03986
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.78880   10.78460   0.00420    0.03894
統一經建基金                                                     43.08000   42.84000   0.24000    0.56022
統一龍馬基金                                                     68.83000   68.01000   0.82000    1.20571
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.02000   19.86000   0.16000    0.80564
野村中小基金                                                     45.82000   45.59000   0.23000    0.50450
野村中國機會基金                                                 14.85000   14.79000   0.06000    0.40568
野村巴西基金                                                      5.95000    5.95000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金                                                 12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
野村台灣高股息基金                                               22.25000   22.03000   0.22000    0.99864
野村台灣運籌基金                                                 36.57000   36.25000   0.32000    0.88276
野村平衡基金                                                     18.81000   18.69000   0.12000    0.64205
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
野村全球生技醫療基金                                             16.37000   16.46000  -0.09000   -0.54678
野村全球品牌基金                                                 25.95000   25.93000   0.02000    0.07713
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.32600    8.31830   0.00770    0.09257
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.26410   11.25370   0.01040    0.09241
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.04480   11.07050  -0.02570   -0.23215
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.85000   18.88000  -0.03000   -0.15890
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.66260   10.65560   0.00700    0.06569
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.56470   10.56250   0.00220    0.02083
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.14960   10.14670   0.00290    0.02858
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.88570    9.90100  -0.01530   -0.15453
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.39790    9.41480  -0.01690   -0.17950
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.27650   11.27310   0.00340    0.03016
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.83440   10.85120  -0.01680   -0.15482
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.33230   10.35080  -0.01850   -0.17873
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.33710   11.31010   0.02700    0.23872
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.92550   10.91970   0.00580    0.05312
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.54720   10.54450   0.00270    0.02561
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.60640   10.60160   0.00480    0.04528
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.76830   10.62590   0.14240    1.34012
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.02720   10.03770  -0.01050   -0.10461
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.73980    9.75000  -0.01020   -0.10462
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.91590    9.90730   0.00860    0.08680
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.85500   11.84980   0.00520    0.04388
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.69690   12.52410   0.17280    1.37974
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.94090   10.95240  -0.01150   -0.10500
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.62520   10.63620  -0.01100   -0.10342
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.02530   11.01560   0.00970    0.08806
野村成長基金                                                     29.60000   29.35000   0.25000    0.85179
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.14420   10.10590   0.03830    0.37899
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.11610   10.09500   0.02110    0.20901
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.07030   10.04810   0.02220    0.22094
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.14420   10.10590   0.03830    0.37899
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.11610   10.09500   0.02110    0.20901
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.07030   10.04810   0.02220    0.22094
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.33840   10.30230   0.03610    0.35041
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.25050   10.23600   0.01450    0.14166
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.14880   10.13810   0.01070    0.10554
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.50980   10.47300   0.03680    0.35138
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.38080   10.36600   0.01480    0.14277
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.27840   10.26750   0.01090    0.10616
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.41200    9.41030   0.00170    0.01807
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.16180   10.13450   0.02730    0.26938
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.06390   10.05770   0.00620    0.06164
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.74960   13.74700   0.00260    0.01891
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77550   12.74170   0.03380    0.26527
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.53280   10.52620   0.00660    0.06270
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.53480   10.51470   0.02010    0.19116
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.19380   10.19200   0.00180    0.01766
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.70170    9.70370  -0.00200   -0.02061
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.05800   11.06030  -0.00230   -0.02080
野村泰國基金                                                     43.08000   42.73000   0.35000    0.81910
野村高科技基金                                                   10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
野村貨幣市場基金                                                 16.22340   16.22260   0.00080    0.00493
野村新馬基金                                                     16.11000   15.99000   0.12000    0.75047
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.36090    8.35860   0.00230    0.02752
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.02490   12.02150   0.00340    0.02828
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
野村精選貨幣市場基金                                             12.05950   12.05920   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
野村積極成長基金                                                 12.48000   12.38000   0.10000    0.80775
野村優質基金                                                     35.15000   34.80000   0.35000    1.00575
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.85710    8.82430   0.03280    0.37170
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.18230    8.16760   0.01470    0.17998
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.09880    8.09960  -0.00080   -0.00988
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.47140   11.42870   0.04270    0.37362
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48080   10.46190   0.01890    0.18066
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.40120   10.40220  -0.00100   -0.00961
野村環球基金-人民幣計價                                          14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
野村環球基金-美元計價                                            11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
野村鴻利基金                                                     21.80000   21.67000   0.13000    0.59991
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83540   16.83500   0.00040    0.00238
野村鴻運基金                                                     21.48000   21.23000   0.25000    1.17758
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.69000   13.58000   0.11000    0.81001
野村鑫平衡組合基金                                               14.37000   14.32000   0.05000    0.34916
野村鑫全球債券組合基金                                           13.49580   13.49250   0.00330    0.02446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.91000   13.83000   0.08000    0.57845
凱基台灣精五門基金                                               20.90000   20.76000   0.14000    0.67437
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                  10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.97010   10.98960  -0.01950   -0.17744
凱基亞太高股息基金                                               13.67000   13.60000   0.07000    0.51471
凱基亞洲四金磚基金                                               17.94000   17.85000   0.09000    0.50420
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.22000   14.21000   0.01000    0.07037
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.57360   13.50790   0.06570    0.48638
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.96000   12.89000   0.07000    0.54306
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51770   11.51730   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     26.02000   25.67000   0.35000    1.36346
凱基雲端趨勢基金                                                 19.36000   19.46000  -0.10000   -0.51387
凱基新興市場中小基金                                             18.68000   18.61000   0.07000    0.37614
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.36420   10.36020   0.00400    0.03861
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.39110    8.38780   0.00330    0.03934
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.11000    8.08000   0.03000    0.37129
凱基資源國基金                                                   10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.36000   11.44000  -0.08000   -0.69930
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.69730   11.73380  -0.03650   -0.31107
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.40450   10.46680  -0.06230   -0.59522
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.49630   12.54460  -0.04830   -0.38503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       16.16000   16.08000   0.08000    0.49751
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.88000   28.25000  -0.37000   -1.30973
富邦NASDAQ-100基金                                               26.22000   26.43000  -0.21000   -0.79455
富邦上証180基金                                                  32.90000   32.54000   0.36000    1.10633
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23820    0.23730   0.00090    0.37927
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.11000    7.08000   0.03000    0.42373
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.87000    7.00000  -0.13000   -1.85714
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 51.79000   50.18000   1.61000    3.20845
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.09090   11.08980   0.00110    0.00992
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.36940   10.33930   0.03010    0.29112
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.18190   13.15570   0.02620    0.19915
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.95300    1.95190   0.00110    0.05636
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.02400   10.00410   0.01990    0.19892
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53190    1.53110   0.00080    0.05225
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55090   11.54440   0.00650    0.05630
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71790    1.71590   0.00200    0.11656
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.18160   10.17590   0.00570    0.05601
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53330    1.53140   0.00190    0.12407
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.96120   11.94630   0.01490    0.12472
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.19240   11.16990   0.02250    0.20143
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.81370   10.77310   0.04060    0.37686
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.70430   10.69090   0.01340    0.12534
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.93930    9.91940   0.01990    0.20062
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.61730    9.58120   0.03610    0.37678
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.41000   14.39000   0.02000    0.13899
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.74000   25.86000  -0.12000   -0.46404
富邦日本東証基金                                                 23.05000   23.11000  -0.06000   -0.25963
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  40.62000   40.45000   0.17000    0.42027
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.62000   46.43000   0.19000    0.40922
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.91000   49.59000   0.32000    0.64529
富邦台灣心基金                                                   20.90000   20.77000   0.13000    0.62590
富邦台灣釆吉50基金                                               46.82000   46.52000   0.30000    0.64488
富邦台灣科技指數基金                                             53.46000   52.96000   0.50000    0.94411
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30090    0.30160  -0.00070   -0.23210
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.36640    2.37000  -0.00360   -0.15190
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34740    0.34710   0.00030    0.08643
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.90870   10.90150   0.00720    0.06605
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.07300    2.07620  -0.00320   -0.15413
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33770    0.33730   0.00040    0.11859
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.52310    9.51690   0.00620    0.06515
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.33000   23.24000   0.09000    0.38726
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.01000   15.10000  -0.09000   -0.59603
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.29000   29.06000   0.23000    0.79147
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.59970   15.59910   0.00060    0.00385
富邦長紅基金                                                     62.03000   61.58000   0.45000    0.73076
富邦科技基金                                                     23.37000   23.20000   0.17000    0.73276
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.42970   39.46820  -0.03850   -0.09755
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.32560   40.26800   0.05760    0.14304
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.02630   39.00340   0.02290    0.05871
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.29000   13.72000  -0.43000   -3.13411
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.11000   32.34000   1.77000    5.47310
富邦香港H股基金                                                  21.51000   20.96000   0.55000    2.62405
富邦高成長基金                                                   23.23000   23.08000   0.15000    0.64991
富邦基金                                                         12.40000   12.33000   0.07000    0.56772
富邦深証100基金                                                  11.86000   11.75000   0.11000    0.93617
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.71000   20.74000  -0.03000   -0.14465
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40600    0.40570   0.00030    0.07395
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.43170   12.42900   0.00270    0.02172
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.88240    9.88040   0.00200    0.02024
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31170    0.31150   0.00020    0.06421
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.30210    9.30010   0.00200    0.02151
富邦精準基金                                                     44.82000   44.55000   0.27000    0.60606
富邦精銳中小基金                                                 10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.99000   20.88000   0.11000    0.52682
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.05000    8.11000  -0.06000   -0.73983
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.41000   14.21000   0.20000    1.40746
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.68000   19.68000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.84260   10.85380  -0.01120   -0.10319
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.46730   11.45050   0.01680    0.14672
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.23610   11.21800   0.01810    0.16135
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.70130   10.71230  -0.01100   -0.10269
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.26950   11.25300   0.01650    0.14663
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.02590   11.00810   0.01780    0.16170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.78000   29.64000   0.14000    0.47233
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別              10.02300   10.02040   0.00260    0.02595
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                    10.02000   10.01780   0.00220    0.02196
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.96850    9.96670   0.00180    0.01806
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.02370   10.02100   0.00270    0.02694
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.02030   10.01810   0.00220    0.02196
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.96860    9.96670   0.00190    0.01906
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.00370   10.00160   0.00210    0.02100
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.62840    9.61940   0.00900    0.09356
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                        10.06650   10.05750   0.00900    0.08949
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.77880    9.77030   0.00850    0.08700
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.78900   10.77890   0.01010    0.09370
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.53550   10.52610   0.00940    0.08930
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.27650   10.26100   0.01550    0.15106
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.86860    9.85970   0.00890    0.09027
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.06540   10.05610   0.00930    0.09248
富達卓越領航全球組合基金                                         14.86000   14.82000   0.04000    0.26991
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.83220    9.82480   0.00740    0.07532
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.96300    9.95590   0.00710    0.07131
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.88560    9.87880   0.00680    0.06883
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.13610   10.12840   0.00770    0.07602
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.08960   10.08230   0.00730    0.07240
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.03200   10.02460   0.00740    0.07382
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.93050    9.92340   0.00710    0.07155
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.05330   10.04150   0.01180    0.11751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.98950   10.00080  -0.01130   -0.11299
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.58960    9.58830   0.00130    0.01356
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.12440    9.12300   0.00140    0.01535
富蘭克林華美中華基金                                             14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.33000   20.13000   0.20000    0.99354
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.67000   19.56000   0.11000    0.56237
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.26570    8.24980   0.01590    0.19273
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.53390    9.51540   0.01850    0.19442
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.97350    9.95410   0.01940    0.19489
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.49500    9.47680   0.01820    0.19205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.11170   11.11310  -0.00140   -0.01260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.20160    9.20270  -0.00110   -0.01195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.78220    9.78340  -0.00120   -0.01227
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.96090   12.96240  -0.00150   -0.01157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.81300   10.81420  -0.00120   -0.01110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.25780   10.26030  -0.00250   -0.02437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.07530    8.07720  -0.00190   -0.02352
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.71340    9.71580  -0.00240   -0.02470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.78720   10.79000  -0.00280   -0.02595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.93440    7.93650  -0.00210   -0.02646
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.55910    9.56170  -0.00260   -0.02719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.57600   10.58200  -0.00600   -0.05670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.14220    8.14670  -0.00450   -0.05524
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.65830    8.65260   0.00570    0.06588
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.82090    9.81450   0.00640    0.06521
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.28830   10.28160   0.00670    0.06516
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.98870   12.98010   0.00860    0.06626
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                        10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.86750   12.88100  -0.01350   -0.10481
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
富蘭克林華美第一富基金                                           39.81000   39.51000   0.30000    0.75930
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27380   10.27330   0.00050    0.00487
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.46000   13.54000  -0.08000   -0.59084
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.20000   13.26000  -0.06000   -0.45249
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.83000   14.89000  -0.06000   -0.40296
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.58690    7.58760  -0.00070   -0.00923
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.50820   11.44260   0.06560    0.57330
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.45680   10.44140   0.01540    0.14749
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.41110   11.39420   0.01690    0.14832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.61430    7.60800   0.00630    0.08281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.98260    9.97360   0.00900    0.09024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.70460   10.69500   0.00960    0.08976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.15950   11.15020   0.00930    0.08341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.73000   19.75000  -0.02000   -0.10127
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.40980   11.40600   0.00380    0.03332
復華人生目標基金                                                 34.17770   34.29070  -0.11300   -0.32954
復華大中華中小策略基金                                           10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
復華中小精選基金                                                 62.37000   62.67000  -0.30000   -0.47870
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.98000   12.02000  -0.04000   -0.33278
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
復華台灣智能基金                                                 11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
復華全方位基金                                                   26.80000   26.92000  -0.12000   -0.44577
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.22000   12.32000  -0.10000   -0.81169
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        18.57000   18.71000  -0.14000   -0.74826
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.16000   20.16000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.05000   15.16000  -0.11000   -0.72559
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.00000   14.09000  -0.09000   -0.63875
復華全球原物料基金                                                9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.15000   13.21000  -0.06000   -0.45420
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.51680   11.51170   0.00510    0.04430
復華全球債券基金                                                 13.74400   13.72910   0.01490    0.10853
復華全球債券組合基金                                             14.99000   14.99000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
復華有利貨幣市場基金                                             13.40510   13.40460   0.00050    0.00373
復華亞太平衡基金                                                 14.04000   14.05000  -0.01000   -0.07117
復華亞太成長基金                                                 14.23000   14.29000  -0.06000   -0.41987
復華東協世紀基金                                                 13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
復華南非幣長期收益基金A                                          12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
復華南非幣長期收益基金B                                           8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
復華南非幣短期收益基金A                                          13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華美國新星基金-美元                                            12.26000   12.37000  -0.11000   -0.88925
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.00000   12.10000  -0.10000   -0.82645
復華恒生基金                                                     21.74000   21.41000   0.33000    1.54134
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.38000    8.56000  -0.18000   -2.10280
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.06000   35.73000   1.33000    3.72236
復華神盾基金                                                     23.36080   23.44910  -0.08830   -0.37656
復華高成長基金                                                   60.69000   60.94000  -0.25000   -0.41024
復華高益策略組合基金                                             13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
復華貨幣市場基金                                                 14.36360   14.36310   0.00050    0.00348
復華富時不動產證券化基金                                         19.40000   19.61000  -0.21000   -1.07088
復華復華基金                                                     19.24000   19.33000  -0.09000   -0.46560
復華華人世紀基金                                                 19.73000   19.76000  -0.03000   -0.15182
復華傳家二號基金                                                 26.83250   26.88080  -0.04830   -0.17968
復華傳家基金                                                     21.89170   21.92430  -0.03260   -0.14869
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   20.21000   20.21000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.28000    6.27000   0.01000    0.15949
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.55000   13.53000   0.02000    0.14782
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
復華新興市場短期收益基金                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              25.02000   24.72000   0.30000    1.21359
復華數位經濟基金                                                 50.99000   51.49000  -0.50000   -0.97106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.46000   11.39000   0.07000    0.61457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.25800   10.25370   0.00430    0.04194
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                     10.12930   10.12500   0.00430    0.04247
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.25660   10.25230   0.00430    0.04194
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.13420   10.13000   0.00420    0.04146
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.45050    9.45790  -0.00740   -0.07824
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.00270    8.98130   0.02140    0.23827
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.70250    8.67950   0.02300    0.26499
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37790   11.38680  -0.00890   -0.07816
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.84330   10.81760   0.02570    0.23758
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.58480   10.55690   0.02790    0.26428
景順主流基金                                                     19.63000   19.54000   0.09000    0.46059
景順台灣科技基金                                                 36.13000   35.80000   0.33000    0.92179
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 19.76000   19.84000  -0.08000   -0.40323
景順全球康健基金                                                 17.41000   17.47000  -0.06000   -0.34345
景順貨幣市場基金                                                 15.90280   15.90220   0.00060    0.00377
景順潛力基金                                                     36.57000   36.43000   0.14000    0.38430
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.76000   14.79000  -0.03000   -0.20284
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.35000   13.38000  -0.03000   -0.22422
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.95030    8.94270   0.00760    0.08499
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34720    8.36290  -0.01570   -0.18773
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.15570   11.14560   0.01010    0.09062
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.38030   10.39990  -0.01960   -0.18846
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.43000    8.37000   0.06000    0.71685
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.50000    8.45000   0.05000    0.59172
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.04000   11.98000   0.06000    0.50083
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.69990    9.69830   0.00160    0.01650
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57780    9.57370   0.00410    0.04283
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76650    9.76490   0.00160    0.01639
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.64630    9.64210   0.00420    0.04356
華南永昌永昌基金                                                 19.90000   19.89000   0.01000    0.05028
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.59360   14.59190   0.00170    0.01165
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
華南永昌全球精品基金                                             14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.69000   11.71000  -0.02000   -0.17079
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
華南永昌物聯網精選基金                                           13.37000   13.40000  -0.03000   -0.22388
華南永昌策略報酬基金                                             10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16330   16.16260   0.00070    0.00433
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.16660   25.16340   0.00320    0.01272
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90690   11.90640   0.00050    0.00420
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08080   10.07800   0.00280    0.02778
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.17300   10.14250   0.03050    0.30071
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.07940   10.07650   0.00290    0.02878
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.15760   10.12730   0.03030    0.29919
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.02380   10.02030   0.00350    0.03493
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.06860   10.03790   0.03070    0.30584
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.02380   10.02030   0.00350    0.03493
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06860   10.03790   0.03070    0.30584
華頓中小型基金                                                   24.56000   24.30000   0.26000    1.06996
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.31940   13.23410   0.08530    0.64455
華頓台灣基金                                                     24.37000   24.17000   0.20000    0.82747
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49010   11.48960   0.00050    0.00435
華頓全球時尚精品基金                                             16.11000   16.12000  -0.01000   -0.06203
華頓全球高收益債券基金A                                          13.70490   13.70180   0.00310    0.02262
華頓全球高收益債券基金B                                           8.87300    8.87100   0.00200    0.02255
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    6.07000  -0.01000   -0.16474
華頓新興亞太債券基金A                                            10.79170   10.79150   0.00020    0.00185
華頓新興亞太債券基金B                                             8.44160    8.44150   0.00010    0.00118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.02230    3.00910   0.01320    0.43867
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.84800   13.74330   0.10470    0.76183
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46400    0.46060   0.00340    0.73817
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.94370   11.92350   0.02020    0.16941
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.04360   11.03040   0.01320    0.11967
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.87960   10.82650   0.05310    0.49046
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.01850    9.96970   0.04880    0.48948
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.47190   11.41900   0.05290    0.46326
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.65410   10.60540   0.04870    0.45920
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.61000   12.52000   0.09000    0.71885
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.12000   11.00000   0.12000    1.09091
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.33000   12.20000   0.13000    1.06557
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41800    2.41780   0.00020    0.00827
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.02590    2.02890  -0.00300   -0.14786
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.97980   11.94200   0.03780    0.31653
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.05390   10.02210   0.03180    0.31730
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37050    0.36940   0.00110    0.29778
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32060    0.31970   0.00090    0.28151
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.55000    3.54000   0.01000    0.28249
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.26000   16.14000   0.12000    0.74349
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.42900   13.42310   0.00590    0.04395
匯豐太平洋精典基金                                               18.40000   18.29000   0.11000    0.60142
匯豐台灣精典基金                                                 24.07000   23.95000   0.12000    0.50104
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
匯豐安富基金                                                     25.34000   25.24000   0.10000    0.39620
匯豐成功基金                                                     38.42000   38.36000   0.06000    0.15641
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55110    2.55690  -0.00580   -0.22684
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.39690    2.40280  -0.00590   -0.24555
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.97720   11.96810   0.00910    0.07604
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.59350    8.58420   0.00930    0.10834
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39240    0.39210   0.00030    0.07651
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36240    0.36210   0.00030    0.08285
匯豐金磚動力基金                                                 15.08000   15.03000   0.05000    0.33267
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96590   14.96570   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80750   15.80720   0.00030    0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.36000    5.33000   0.03000    0.56285
匯豐新鑽動力基金                                                 11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75490    5.74010   0.01480    0.25784
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.15250    9.13780   0.01470    0.16087
匯豐龍鳳基金                                                     51.53000   51.25000   0.28000    0.54634
匯豐龍騰電子基金                                                 37.65000   37.40000   0.25000    0.66845
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.66490   12.65590   0.00900    0.07111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.40000   19.26000   0.14000    0.72690
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.76000   12.68000   0.08000    0.63091
新光中國成長基金(美元)                                           13.49000   13.38000   0.11000    0.82212
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.98000   12.89000   0.09000    0.69822
新光台灣富貴基金                                                 23.72000   23.48000   0.24000    1.02215
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.24540   10.23310   0.01230    0.12020
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.65440    9.65720  -0.00280   -0.02899
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.02500   10.01330   0.01170    0.11684
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.43780    9.44050  -0.00270   -0.02860
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40610   15.40550   0.00060    0.00389
新光亞洲精選基金-美金                                            25.01000   24.83000   0.18000    0.72493
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.51000   24.54000  -0.03000   -0.12225
新光兩岸優勢基金                                                 14.79000   14.70000   0.09000    0.61224
新光店頭基金                                                     25.07000   25.02000   0.05000    0.19984
新光南非幣保本基金                                               11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
新光創新科技基金                                                 15.08000   15.04000   0.04000    0.26596
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.93780    9.94290  -0.00510   -0.05129
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.29820   10.29480   0.00340    0.03303
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.03750   10.02430   0.01320    0.13168
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.67970    9.68460  -0.00490   -0.05060
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.04520   10.04140   0.00380    0.03784
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.78620    9.77330   0.01290    0.13199
新光福運平衡基金                                                 16.87610   16.76000   0.11610    0.69272
新光澳幣八年期保本基金                                           10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
新光澳幣十年期保本基金                                           10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
新光澳幣保本基金                                                 11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.30000    7.32000  -0.02000   -0.27322
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.05570   10.06300  -0.00730   -0.07254
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.06120   10.06850  -0.00730   -0.07250
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.06470   10.06060   0.00410    0.04075
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.07660   10.07250   0.00410    0.04070
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.08460   10.08690  -0.00230   -0.02280
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.12920   10.13290  -0.00370   -0.03651
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.16690   14.15950   0.00740    0.05226
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.06230    9.05750   0.00480    0.05299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      39.48350   39.42540   0.05810    0.14737
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                39.75560   39.68420   0.07140    0.17992
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.71760   39.65340   0.06420    0.16190
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.96160   10.96070   0.00090    0.00821
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97990    9.96560   0.01430    0.14349
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.77240   12.73830   0.03410    0.26770
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.07520   10.03740   0.03780    0.37659
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
群益大印度基金-人民幣                                            14.16480   14.04990   0.11490    0.81780
群益大印度基金-美元                                              14.05900   13.92980   0.12920    0.92751
群益大印度基金-新臺幣                                            12.90000   12.78000   0.12000    0.93897
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.35550   12.42500  -0.06950   -0.55936
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.57460   12.63160  -0.05700   -0.45125
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.72800   11.79400  -0.06600   -0.55961
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.89340   10.94280  -0.04940   -0.45144
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
群益中小型股基金                                                 44.91000   44.67000   0.24000    0.53727
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.18890   10.17810   0.01080    0.10611
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.98290    9.96150   0.02140    0.21483
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.06160    9.03980   0.02180    0.24116
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.21940    9.20960   0.00980    0.10641
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.03290    9.01360   0.01930    0.21412
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.20000    8.18030   0.01970    0.24082
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42160   11.40990   0.01170    0.10254
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.98380   10.96410   0.01970    0.17968
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.38120   10.36100   0.02020    0.19496
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.74210    8.70780   0.03430    0.39390
群益中國新機會基金-美元                                          10.21400   10.16290   0.05110    0.50281
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
群益平衡王基金                                                   19.82110   19.79020   0.03090    0.15614
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.06000    6.06000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.49780   10.51000  -0.01220   -0.11608
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.57510   10.57580  -0.00070   -0.00662
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.73400    9.74530  -0.01130   -0.11595
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.80590    9.80670  -0.00080   -0.00816
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.09370   10.08500   0.00870    0.08627
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.00780    9.99730   0.01050    0.10503
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.82540    9.81700   0.00840    0.08557
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.78590    9.77570   0.01020    0.10434
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.96650    9.95790   0.00860    0.08636
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.43520   10.42720   0.00800    0.07672
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.82320    7.81720   0.00600    0.07675
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.04920   14.10540  -0.05620   -0.39843
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.41000   13.46000  -0.05000   -0.37147
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.23000   12.11000   0.12000    0.99092
群益印度中小基金-人民幣                                          16.64400   16.51010   0.13390    0.81102
群益印度中小基金-美元                                            15.57880   15.43660   0.14220    0.92119
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.43000   17.27000   0.16000    0.92646
群益多利策略組合基金                                             11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.54000   0.04000    0.25740
群益安家基金                                                     23.77310   23.68960   0.08350    0.35248
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04060   16.03990   0.00070    0.00436
群益那斯達克生技基金                                             21.25000   21.47000  -0.22000   -1.02469
群益亞太中小基金                                                 13.74000   13.67000   0.07000    0.51207
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.49000   17.44000   0.05000    0.28670
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.97910    9.96970   0.00940    0.09429
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.88140    7.87400   0.00740    0.09398
群益店頭市場基金                                                 95.10000   94.85000   0.25000    0.26357
群益東方盛世基金                                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
群益東協成長基金-人民幣                                          14.53310   14.46200   0.07110    0.49163
群益東協成長基金-美元                                            13.46260   13.38220   0.08040    0.60080
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.88000   12.80000   0.08000    0.62500
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.17730   11.19270  -0.01540   -0.13759
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74780   10.75930  -0.01150   -0.10688
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15310   10.16340  -0.01030   -0.10134
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.25280   10.26690  -0.01410   -0.13733
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.86240    9.87290  -0.01050   -0.10635
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.31430    9.32370  -0.00940   -0.10082
群益長安基金                                                     28.85000   28.86000  -0.01000   -0.03465
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.34840   13.45290  -0.10450   -0.77678
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.47000   12.57000  -0.10000   -0.79554
群益真善美基金                                                   17.42470   17.42870  -0.00400   -0.02295
群益馬拉松基金                                                  116.37000  115.82000   0.55000    0.47487
群益深証中小板基金                                               15.99000   15.89000   0.10000    0.62933
群益創新科技基金                                                 30.98000   30.67000   0.31000    1.01076
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.59330   10.54840   0.04490    0.42566
群益華夏盛世基金-美元                                            10.41770   10.36230   0.05540    0.53463
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.62000   16.53000   0.09000    0.54446
群益奧斯卡基金                                                   27.36000   27.36000   0.00000    0.00000
群益新興金鑽基金-美元                                            13.44670   13.39090   0.05580    0.41670
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
群益葛萊美基金                                                   23.41000   23.40000   0.01000    0.04274
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.01000   20.05000  -0.04000   -0.19950
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.64000   12.46000   0.18000    1.44462
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.36650   11.34700   0.01950    0.17185
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.37330   11.36390   0.00940    0.08272
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.22090   11.21030   0.01060    0.09456
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.79600    8.78080   0.01520    0.17310
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.55690    9.54900   0.00790    0.08273
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.15650    9.14790   0.00860    0.09401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.53000   30.45000   0.08000    0.26273
德信中國精選成長基金                                             12.47000   12.43000   0.04000    0.32180
德信台灣主流中小基金                                             18.51000   18.48000   0.03000    0.16234
德信新興股票組合基金                                             11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90240   11.90190   0.00050    0.00420
德信萬瑞基金                                                     10.81230   10.81040   0.00190    0.01758
德信數位時代基金                                                 29.99000   29.80000   0.19000    0.63758
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.62800   11.62750   0.00050    0.00430
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.30000   17.15000   0.15000    0.87464
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            12.16000   12.17000  -0.01000   -0.08217
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.78000   18.79000  -0.01000   -0.05322
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.61000    7.62000  -0.01000   -0.13123
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.45510   10.48060  -0.02550   -0.24331
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.46700   14.50240  -0.03540   -0.24410
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.56590    8.57400  -0.00810   -0.09447
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.65540   11.65550  -0.00010   -0.00086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.61930   11.61930   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.24190   13.24900  -0.00710   -0.05359
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.91000   24.78000   0.13000    0.52462
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.91970   11.91890   0.00080    0.00671
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.26350   11.25930   0.00420    0.03730
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.47250   10.46860   0.00390    0.03725
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.82930   10.82790   0.00140    0.01293
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.24560   10.24200   0.00360    0.03515
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.52070    9.51710   0.00360    0.03783
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.81090   10.80690   0.00400    0.03701
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.52770   10.52100   0.00670    0.06368
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.35980   10.35460   0.00520    0.05022
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.18320   10.17530   0.00790    0.07764
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.30850   10.30320   0.00530    0.05144
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                               10.13240   10.12450   0.00790    0.07803
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.65710   11.64910   0.00800    0.06867
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.52350   11.51690   0.00660    0.05731
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.40530   10.39730   0.00800    0.07694
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.28480   11.28100   0.00380    0.03368
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.14880   11.14240   0.00640    0.05744
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.06550   10.05780   0.00770    0.07656
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.97970   22.96450   0.01520    0.06619
聯邦貨幣市場基金                                                 13.12930   13.12880   0.00050    0.00381
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.11690   11.12080  -0.00390   -0.03507
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.74000    8.74300  -0.00300   -0.03431
聯邦精選科技基金                                                 12.59000   12.51000   0.08000    0.63949
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.36920   16.35480   0.01440    0.08805
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.66310   12.68930  -0.02620   -0.20647
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.31440   12.30070   0.01370    0.11138
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.90090   11.88780   0.01310    0.11020
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.08530   12.08290   0.00240    0.01986
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.39730   11.39060   0.00670    0.05882
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        11.04280   11.04180   0.00100    0.00906
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.12550    9.12010   0.00540    0.05921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.74000   37.62000   0.12000    0.31898
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.68000   15.67000   0.01000    0.06382
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.42000   13.54000  -0.12000   -0.88626
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.02000   14.16000  -0.14000   -0.98870
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.25000   13.33000  -0.08000   -0.60015
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.37000   15.47000  -0.10000   -0.64641
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.27000   15.34000  -0.07000   -0.45632
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.38000   20.40000  -0.02000   -0.09804
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.67000   18.68000  -0.01000   -0.05353
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.03000   16.15000  -0.12000   -0.74303
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.64000   16.79000  -0.15000   -0.89339
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.79000   15.88000  -0.09000   -0.56675
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.07000   16.16000  -0.09000   -0.55693
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.46000   18.44000   0.02000    0.10846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.44000   17.43000   0.01000    0.05737
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.11000   14.20000  -0.09000   -0.63380
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.78000   14.90000  -0.12000   -0.80537
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.94000   14.00000  -0.06000   -0.42857
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.93000   14.00000  -0.07000   -0.50000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              15.03000   15.02000   0.01000    0.06658
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97070   14.97030   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.82130   10.82250  -0.00120   -0.01109
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.13780    8.18160  -0.04380   -0.53535
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.76770   14.83390  -0.06620   -0.44628
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.03000   15.11000  -0.08000   -0.52945
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.04000   15.10000  -0.06000   -0.39735
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.50000   21.53000  -0.03000   -0.13934
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.39000   14.34000   0.05000    0.34868
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.35000   15.32000   0.03000    0.19582
瀚亞外銷基金                                                     40.95000   40.90000   0.05000    0.12225
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.67330   10.61150   0.06180    0.58239
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.43370   10.43180   0.00190    0.01821
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.40950   12.40680   0.00270    0.02176
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.19130   10.17150   0.01980    0.19466
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.04040    7.99380   0.04660    0.58295
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.43590    8.43430   0.00160    0.01897
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.46750    8.46560   0.00190    0.02244
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.57650    7.56160   0.01490    0.19705
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.39600    9.39390   0.00210    0.02235
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.88500    9.83020   0.05480    0.55747
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.86060    9.85880   0.00180    0.01826
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.79390    9.79170   0.00220    0.02247
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
瀚亞全球綠色金脈基金                                             16.00000   16.04000  -0.04000   -0.24938
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.54000   14.46000   0.08000    0.55325
瀚亞印度基金-美元                                                14.40000   14.35000   0.05000    0.34843
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.90000   30.80000   0.10000    0.32468
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.70000   15.71000  -0.01000   -0.06365
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.09400   12.04170   0.05230    0.43432
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.00080   12.88580   0.11500    0.89246
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.35580   11.35230   0.00350    0.03083
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.93910   10.93390   0.00520    0.04756
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.65290   11.65490  -0.00200   -0.01716
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.79910    9.75660   0.04250    0.43560
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.10680   10.01740   0.08940    0.89245
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.78140    9.77830   0.00310    0.03170
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.41380    9.40940   0.00440    0.04676
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.55150    9.55320  -0.00170   -0.01780
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.46200   14.47060  -0.00860   -0.05943
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.14270   11.12370   0.01900    0.17081
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.10170   11.11000  -0.00830   -0.07471
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.89670   12.90430  -0.00760   -0.05890
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.97000   11.87000   0.10000    0.84246
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.99000   21.99000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52510   13.52450   0.00060    0.00444
瀚亞美國高科技基金                                               23.43000   23.56000  -0.13000   -0.55178
瀚亞高科技基金                                                   58.89000   58.73000   0.16000    0.27243
瀚亞理財通基金                                                   24.60000   24.64000  -0.04000   -0.16234
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣            10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元             10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞菁華基金                                                     21.99000   21.96000   0.03000    0.13661
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.48140   12.48880  -0.00740   -0.05925
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.23750    9.24300  -0.00550   -0.05950
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.12090   11.05780   0.06310    0.57064
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.26180   10.15600   0.10580    1.04175
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.43430   11.41310   0.02120    0.18575
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.30290   10.28140   0.02150    0.20912
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.18260   10.16720   0.01540    0.15147
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.28130    9.22860   0.05270    0.57105
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.31890    8.23290   0.08600    1.04459
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.97630    9.95780   0.01850    0.18578
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.01420    8.99540   0.01880    0.20900
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.44800    8.43520   0.01280    0.15175
瀚亞電通網基金                                                   15.29000   15.25000   0.04000    0.26230
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.03930   14.03270   0.00660    0.04703
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.52610   10.49640   0.02970    0.28295
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.50610   10.50200   0.00410    0.03904
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.03510   12.02940   0.00570    0.04738
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.45000   15.45000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
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