[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/02 106/12/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.22400 10.22280 0.00120 0.01174 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.86620 9.86770 -0.00150 -0.01520 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.00540 10.00130 0.00410 0.04099 中國信託台灣活力基金 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766 中國信託台灣優勢基金 16.80000 16.65000 0.15000 0.90090 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.79950 9.79200 0.00750 0.07659 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.48170 9.47440 0.00730 0.07705 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19120 10.18000 0.01120 0.11002 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.86120 9.85050 0.01070 0.10862 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51640 10.51150 0.00490 0.04662 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.34460 9.34030 0.00430 0.04604 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39570 11.32780 0.06790 0.59941 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.52000 10.45730 0.06270 0.59958 中國信託智能運動基金-台幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 中國信託智能運動基金-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95600 10.95550 0.00050 0.00456 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.89930 9.89750 0.00180 0.01819 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.85560 9.85380 0.00180 0.01827 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.00950 10.00410 0.00540 0.05398 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.96300 9.95770 0.00530 0.05323 中國信託精穩基金 18.17050 18.06900 0.10150 0.56174 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.00000 64.66000 0.34000 0.52583 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15950 11.15840 0.00110 0.00986 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52610 10.49680 0.02930 0.27913 元大上證50基金 33.19000 32.69000 0.50000 1.52952 元大大中華TMT基金-人民幣 13.44000 13.33000 0.11000 0.82521 元大大中華TMT基金-新台幣 12.24000 12.11000 0.13000 1.07349 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313 元大大中華價值指數基金-美元 13.30700 13.21900 0.08800 0.66571 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.38600 17.26600 0.12000 0.69501 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.83200 11.86000 -0.02800 -0.23609 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.63100 11.62700 0.00400 0.03440 元大中國平衡基金-人民幣 3.26000 3.23000 0.03000 0.92879 元大中國平衡基金-新台幣 14.89000 14.73000 0.16000 1.08622 元大中國高收益點心債券基金 11.17920 11.15940 0.01980 0.17743 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47130 10.48300 -0.01170 -0.11161 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.80950 9.82050 -0.01100 -0.11201 元大中國機會債券基金-新台幣 9.84990 9.83430 0.01560 0.15863 元大巴菲特基金 30.65000 30.53000 0.12000 0.39306 元大日經225基金 28.58000 28.66000 -0.08000 -0.27913 元大台商收成基金 24.22000 24.14000 0.08000 0.33140 元大台灣50單日反向1倍基金 13.11000 13.20000 -0.09000 -0.68182 元大台灣50單日正向2倍基金 35.53000 35.05000 0.48000 1.36947 元大台灣中型100基金 31.91000 31.69000 0.22000 0.69423 元大台灣加權股價指數基金 24.63300 24.47500 0.15800 0.64556 元大台灣卓越50基金 82.83000 82.30000 0.53000 0.64399 元大台灣金融基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.33000 30.30000 0.03000 0.09901 元大台灣高股息基金 25.27000 25.15000 0.12000 0.47714 元大台灣電子科技基金 35.79000 35.48000 0.31000 0.87373 元大全球ETF成長組合基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 元大全球ETF穩健組合基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 元大全球不動產證券化基金-美元 12.38500 12.36300 0.02200 0.17795 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.82000 6.75000 0.07000 1.03704 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769 元大全球股票入息基金-美元配息 10.15600 10.17900 -0.02300 -0.22596 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.54680 10.53310 0.01370 0.13007 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.86790 9.85510 0.01280 0.12988 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.56030 9.54630 0.01400 0.14665 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.00060 8.98750 0.01310 0.14576 元大全球新興市場精選組合基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289 元大全球農業商機基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 10.00500 9.98600 0.01900 0.19027 元大印度指數基金 10.30300 10.18500 0.11800 1.15857 元大印度基金 13.74000 13.60000 0.14000 1.02941 元大多多基金 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069 元大多福基金 54.73000 54.47000 0.26000 0.47733 元大亞太成長基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80730 8.78400 0.02330 0.26526 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.41560 7.39600 0.01960 0.26501 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.22400 10.22000 0.00400 0.03914 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.04800 10.06300 -0.01500 -0.14906 元大卓越基金 52.96000 52.49000 0.47000 0.89541 元大店頭基金 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038 元大泛歐成長基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15080 10.14910 0.00170 0.01675 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.12500 9.19120 -0.06620 -0.72025 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.96840 38.91490 0.05350 0.13748 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.36050 18.41150 -0.05100 -0.27700 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.37160 21.26790 0.10370 0.48759 元大美國政府7至10年期債券基金 38.61140 38.59370 0.01770 0.04586 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.11260 20.14520 -0.03260 -0.16183 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.07530 19.01560 0.05970 0.31395 元大高科技基金 17.08000 16.94000 0.14000 0.82645 元大得利貨幣市場基金 16.20870 16.20790 0.00080 0.00494 元大得寶貨幣市場基金 11.95050 11.95000 0.00050 0.00418 元大富櫃50基金 14.66000 14.70000 -0.04000 -0.27211 元大華夏中小基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 元大新中國基金-人民幣 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 元大新中國基金-美元 12.43500 12.38500 0.05000 0.40371 元大新中國基金-新台幣 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 元大新主流基金 24.24000 24.09000 0.15000 0.62267 元大新東協平衡基金-美元 10.33200 10.30500 0.02700 0.26201 元大新東協平衡基金-新台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 元大新興市場ESG策略基金 13.26000 13.16000 0.10000 0.75988 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.46430 11.50710 -0.04280 -0.37194 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.21850 11.23290 -0.01440 -0.12819 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.26870 11.28010 -0.01140 -0.10106 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.18900 10.19940 -0.01040 -0.10197 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.14440 10.14040 0.00400 0.03945 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.97110 9.96720 0.00390 0.03913 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.97140 9.96480 0.00660 0.06623 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.80210 9.79560 0.00650 0.06636 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.99320 9.99230 0.00090 0.00901 元大新興亞洲基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.99700 9.99320 0.00380 0.03803 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.99700 9.99320 0.00380 0.03803 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.94310 9.93650 0.00660 0.06642 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.94310 9.93650 0.00660 0.06642 元大萬泰貨幣市場基金 15.06230 15.06160 0.00070 0.00465 元大經貿基金 36.19000 36.01000 0.18000 0.49986 元大滬深300單日反向1倍基金 13.77000 14.14000 -0.37000 -2.61669 元大滬深300單日正向2倍基金 19.64000 19.01000 0.63000 3.31405 元大精準中小基金 22.55000 22.50000 0.05000 0.22222 元大摩臺基金 38.41000 38.16000 0.25000 0.65514 元大標普500基金 23.82000 23.97000 -0.15000 -0.62578 元大標普500單日反向1倍基金 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571 元大標普500單日正向2倍基金 31.48000 31.73000 -0.25000 -0.78790 元大標智滬深300基金 19.52000 19.25000 0.27000 1.40260 元大歐洲50基金 24.79000 24.98000 -0.19000 -0.76061 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.80380 9.82220 -0.01840 -0.18733 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.10650 10.10540 0.00110 0.01089 元大績效基金 50.53000 50.17000 0.36000 0.71756 元大韓國KOSPI200基金 24.62000 24.51000 0.11000 0.44880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 日盛上選基金 30.61000 30.37000 0.24000 0.79025 日盛小而美基金 19.51000 19.48000 0.03000 0.15400 日盛中國內需動力基金 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.88970 11.91670 -0.02700 -0.22657 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33360 10.35280 -0.01920 -0.18546 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05580 12.07860 -0.02280 -0.18876 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.47190 10.49110 -0.01920 -0.18301 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.94120 10.93110 0.01010 0.09240 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.48750 9.47870 0.00880 0.09284 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646 日盛日盛基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852 日盛目標收益組合基金(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 日盛全球抗暖化基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.21430 10.21760 -0.00330 -0.03230 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.93980 9.94300 -0.00320 -0.03218 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.05180 10.05550 -0.00370 -0.03680 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.78430 9.78790 -0.00360 -0.03678 日盛全球新興債券基金A 11.18590 11.18090 0.00500 0.04472 日盛全球新興債券基金B 8.97790 8.97390 0.00400 0.04457 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51140 2.51010 0.00130 0.05179 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.81810 1.81720 0.00090 0.04953 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38830 0.38810 0.00020 0.05153 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28220 0.28210 0.00010 0.03545 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90190 12.89850 0.00340 0.02636 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.21500 9.21260 0.00240 0.02605 日盛亞洲機會基金 7.66000 7.63000 0.03000 0.39318 日盛首選基金 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441 日盛高科技基金 16.30000 16.20000 0.10000 0.61728 日盛貨幣市場基金 14.72820 14.72750 0.00070 0.00475 日盛新台商基金 35.75000 35.60000 0.15000 0.42135 日盛精選五虎基金 37.05000 37.02000 0.03000 0.08104 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44760 13.44700 0.00060 0.00446 台新2000高科技基金 36.24000 36.11000 0.13000 0.36001 台新MSCI中國基金 21.62000 21.64000 -0.02000 -0.09242 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.96000 19.17000 -0.21000 -1.09546 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.59000 20.38000 0.21000 1.03042 台新大眾貨幣市場基金 14.12330 14.12260 0.00070 0.00496 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.88530 9.89880 -0.01350 -0.13638 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51990 10.50740 0.01250 0.11896 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83960 9.82530 0.01430 0.14554 台新中國通基金 49.29000 49.00000 0.29000 0.59184 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.27200 16.22900 0.04300 0.26496 台新中國精選中小基金 12.32000 12.19000 0.13000 1.06645 台新主流基金 24.44000 24.33000 0.11000 0.45212 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67340 0.67480 -0.00140 -0.20747 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51960 0.52070 -0.00110 -0.21125 台新台灣中小基金 38.57000 38.22000 0.35000 0.91575 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98320 10.02690 -0.04370 -0.43583 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.79650 9.79930 -0.00280 -0.02857 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.68400 10.68690 -0.00290 -0.02714 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.81340 10.80590 0.00750 0.06941 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36470 11.35680 0.00790 0.06956 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 台新印度基金 16.81000 16.72000 0.09000 0.53828 台新亞美短期債券基金 11.00810 10.98720 0.02090 0.19022 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.17600 9.17210 0.00390 0.04252 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31420 0.31430 -0.00010 -0.03182 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.24950 12.24430 0.00520 0.04247 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41310 0.41300 0.00010 0.02421 台新真吉利貨幣市場基金 11.06300 11.06250 0.00050 0.00452 台新高股息平衡基金 30.29630 30.17230 0.12400 0.41097 台新智慧生活基金-美元 10.02770 10.04880 -0.02110 -0.20998 台新智慧生活基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.79340 9.80350 -0.01010 -0.10302 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.68980 9.69720 -0.00740 -0.07631 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.12020 10.13060 -0.01040 -0.10266 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01620 10.02380 -0.00760 -0.07582 台新新興市場債券基金(A類型) 10.77670 10.77490 0.00180 0.01671 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35980 0.35980 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.33700 8.33560 0.00140 0.01680 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28810 0.28810 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.37000 6.33000 0.04000 0.63191 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.72000 10.70700 0.01300 0.12142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.26000 18.15000 0.11000 0.60606 未來資產全球大消費基金 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25050 12.26850 -0.01800 -0.14672 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.19630 10.21130 -0.01500 -0.14690 未來資產亞洲新富基金 21.72000 21.62000 0.10000 0.46253 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53580 12.53530 0.00050 0.00399 未來資產阿波羅基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 未來資產新興市場債券基金A 9.22160 9.22030 0.00130 0.01410 未來資產新興市場債券基金B 7.29950 7.29840 0.00110 0.01507 未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.86800 10.86700 0.00100 0.00920 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88020 9.85910 0.02110 0.21402 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.59190 9.59600 -0.00410 -0.04273 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59280 10.59930 -0.00650 -0.06132 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.50190 8.48940 0.01250 0.14724 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46020 9.44630 0.01390 0.14715 永豐中小基金 50.05000 49.63000 0.42000 0.84626 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.94810 1.94920 -0.00110 -0.05643 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47970 2.48110 -0.00140 -0.05643 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.04800 9.03460 0.01340 0.14832 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16940 11.15290 0.01650 0.14794 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.72000 0.02000 0.42373 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.66000 21.56000 0.10000 0.46382 永豐主流品牌基金 15.88000 15.93000 -0.05000 -0.31387 永豐永豐基金 33.17000 32.98000 0.19000 0.57611 永豐亞洲民生消費基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 12.42290 12.41790 0.00500 0.04026 永豐高科技基金 21.67000 21.50000 0.17000 0.79070 永豐貨幣市場基金 13.84610 13.84550 0.00060 0.00433 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22610 2.23020 -0.00410 -0.18384 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46860 2.46810 0.00050 0.02026 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.26840 8.26640 0.00200 0.02419 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.72310 10.72050 0.00260 0.02425 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.81010 7.80750 0.00260 0.03330 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62880 11.62500 0.00380 0.03269 永豐滬深300紅利指數基金 19.88000 19.77000 0.11000 0.55640 永豐臺灣加權ETF基金 53.38000 53.05000 0.33000 0.62205 永豐領航科技基金 36.02000 35.61000 0.41000 1.15136 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 永豐趨勢平衡基金 45.61000 45.47000 0.14000 0.30790 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.30980 11.30550 0.00430 0.03803 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70050 9.69880 0.00170 0.01753 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70050 9.69880 0.00170 0.01753 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79410 9.79000 0.00410 0.04188 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.79500 9.79080 0.00420 0.04290 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.73170 9.72920 0.00250 0.02570 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73960 9.73690 0.00270 0.02773 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.29000 12.20000 0.09000 0.73770 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668 兆豐國際中小基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.23000 15.15000 0.08000 0.52805 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.85000 20.67000 0.18000 0.87083 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.99000 20.81000 0.18000 0.86497 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 兆豐國際生命科學基金 15.54000 15.65000 -0.11000 -0.70288 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39180 10.39310 -0.00130 -0.01251 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78970 10.79250 -0.00280 -0.02594 兆豐國際全球高股息基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 兆豐國際全球基金 31.22000 31.26000 -0.04000 -0.12796 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15050 10.14880 0.00170 0.01675 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.51170 9.58050 -0.06880 -0.71813 兆豐國際國民基金 24.45000 24.43000 0.02000 0.08187 兆豐國際第一基金 13.62000 13.55000 0.07000 0.51661 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.30920 10.30300 0.00620 0.06018 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38610 8.38100 0.00510 0.06085 兆豐國際萬全基金 20.44000 20.39000 0.05000 0.24522 兆豐國際電子基金 26.29000 26.06000 0.23000 0.88258 兆豐國際綠鑽基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.34000 21.25000 0.09000 0.42353 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.62000 17.74000 -0.12000 -0.67644 兆豐國際豐台灣基金 31.89000 31.82000 0.07000 0.21999 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46640 12.46580 0.00060 0.00481 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 合庫全球高收益債券基金A類型 11.33130 11.33120 0.00010 0.00088 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.02840 12.02300 0.00540 0.04491 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.89700 10.89690 0.00010 0.00092 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.74630 11.74520 0.00110 0.00937 合庫全球高收益債券基金B類型 8.59620 8.59620 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.96390 9.96000 0.00390 0.03916 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43560 9.43540 0.00020 0.00212 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58220 9.58080 0.00140 0.01461 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.81420 9.81410 0.00010 0.00102 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 合庫全球新興市場基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 合庫貨幣市場基金 10.10190 10.10140 0.00050 0.00495 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.99400 9.98610 0.00790 0.07911 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.26580 10.26000 0.00580 0.05653 合庫新興多重收益基金A類型 10.55500 10.54790 0.00710 0.06731 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.00630 11.99760 0.00870 0.07251 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.87460 13.86510 0.00950 0.06852 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.73330 9.72530 0.00800 0.08226 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.30900 10.30290 0.00610 0.05921 合庫新興多重收益基金B類型 8.56360 8.55780 0.00580 0.06777 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65090 9.64410 0.00680 0.07051 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.91480 10.90770 0.00710 0.06509 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79160 10.79050 0.00110 0.01019 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.25290 10.23310 0.01980 0.19349 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78900 9.76750 0.02150 0.22012 安聯中國東協基金 16.30000 16.24000 0.06000 0.36946 安聯中國策略基金 15.68000 15.57000 0.11000 0.70649 安聯中華新思路基金-人民幣 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304 安聯中華新思路基金-美元 14.45000 14.38000 0.07000 0.48679 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.11000 13.04000 0.07000 0.53681 安聯台灣大壩基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119 安聯台灣科技基金 41.25000 40.93000 0.32000 0.78182 安聯台灣貨幣市場基金 12.45650 12.45590 0.00060 0.00482 安聯台灣智慧基金 27.98000 27.89000 0.09000 0.32270 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.24450 10.24190 0.00260 0.02539 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.37120 15.36720 0.00400 0.02603 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.23390 12.23240 0.00150 0.01226 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.28380 10.27990 0.00390 0.03794 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.52370 12.51910 0.00460 0.03674 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95450 9.95390 0.00060 0.00603 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78090 9.77720 0.00370 0.03784 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51990 9.51640 0.00350 0.03678 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.96140 11.95620 0.00520 0.04349 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.04810 11.03930 0.00880 0.07972 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74660 10.73790 0.00870 0.08102 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34980 9.34560 0.00420 0.04494 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.13040 9.12310 0.00730 0.08002 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.85720 8.85010 0.00710 0.08023 安聯全球人口趨勢基金 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.71000 33.93000 -0.22000 -0.64839 安聯全球油礦金趨勢基金 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 安聯全球計量平衡基金 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21390 12.20770 0.00620 0.05079 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.72550 10.72000 0.00550 0.05131 安聯全球新興市場基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328 安聯全球農金趨勢基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 安聯全球綠能趨勢基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.86000 25.74000 0.12000 0.46620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00910 10.00710 0.00200 0.01999 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.90970 9.90780 0.00190 0.01918 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.72220 84.68920 0.03300 0.03897 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.77350 12.74670 0.02680 0.21025 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.38090 68.35440 0.02650 0.03877 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22670 10.20520 0.02150 0.21068 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52860 2.52770 0.00090 0.03561 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64480 10.62680 0.01800 0.16938 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17160 2.17580 -0.00420 -0.19303 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.02510 9.00980 0.01530 0.16982 宏利台灣動力基金 30.60000 30.57000 0.03000 0.09814 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.61850 10.61070 0.00780 0.07351 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.07580 10.06330 0.01250 0.12421 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65370 8.64740 0.00630 0.07285 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.45890 8.44850 0.01040 0.12310 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 宏利全球債券組合基金 13.34280 13.33520 0.00760 0.05699 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82060 2.81980 0.00080 0.02837 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.05200 12.04970 0.00230 0.01909 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.10570 9.10410 0.00160 0.01757 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41590 2.42420 -0.00830 -0.34238 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.06840 11.06170 0.00670 0.06057 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.58370 4.58500 -0.00130 -0.02835 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72320 0.72100 0.00220 0.30513 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.80000 20.73000 0.07000 0.33767 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.02860 73.06680 -0.03820 -0.05228 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.32080 11.28190 0.03890 0.34480 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68780 11.68620 0.00160 0.01369 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47550 10.47430 0.00120 0.01146 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19390 10.19150 0.00240 0.02355 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38080 9.37700 0.00380 0.04052 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.91470 8.91370 0.00100 0.01122 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78160 8.77940 0.00220 0.02506 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.96750 8.96750 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89070 2.88930 0.00140 0.04845 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42220 0.42210 0.00010 0.02369 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.86180 12.85360 0.00820 0.06380 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97690 0.98080 -0.00390 -0.39763 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11530 8.11040 0.00490 0.06042 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26310 2.26220 0.00090 0.03978 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32470 0.32460 0.00010 0.03081 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05800 10.05180 0.00620 0.06168 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37560 0.37710 -0.00150 -0.39777 宏利萬利貨幣市場基金 13.61560 13.61520 0.00040 0.00294 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.78000 0.01000 0.35971 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128 宏利臺灣股息收益基金 28.36000 28.17000 0.19000 0.67448 宏利澳幣保本基金 11.76170 11.75870 0.00300 0.02551 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.42000 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45.36000 44.73000 0.63000 1.40845 保德信中國中小基金-人民幣 11.58000 11.48000 0.10000 0.87108 保德信中國中小基金-美元 11.78000 11.64000 0.14000 1.20275 保德信中國中小基金-新臺幣 11.01000 10.88000 0.13000 1.19485 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99000 9.93770 0.05230 0.52628 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96810 9.91660 0.05150 0.51933 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.09470 10.04280 0.05190 0.51679 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.67950 10.62460 0.05490 0.51673 保德信中國品牌基金-人民幣 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 保德信中國品牌基金-美元 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 保德信台商全方位基金 33.89000 33.83000 0.06000 0.17736 保德信全球中小基金 29.50000 29.59000 -0.09000 -0.30416 保德信全球消費商機基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161 保德信全球基礎建設基金 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 保德信全球資源基金 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 保德信全球醫療生化基金-美元 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.48000 30.75000 -0.27000 -0.87805 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.23310 10.22640 0.00670 0.06552 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.78840 10.78130 0.00710 0.06585 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.39830 9.38950 0.00880 0.09372 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.89780 9.88850 0.00930 0.09405 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.78670 8.78500 0.00170 0.01935 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.08270 11.08060 0.00210 0.01895 保德信亞太基金 22.61000 22.52000 0.09000 0.39964 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.02830 9.02790 0.00040 0.00443 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58150 11.58090 0.00060 0.00518 保德信店頭市場基金 35.12000 34.69000 0.43000 1.23955 保德信金平衡基金 28.95000 28.86000 0.09000 0.31185 保德信金滿意基金 40.59000 40.38000 0.21000 0.52006 保德信科技島基金 24.82000 24.66000 0.16000 0.64882 保德信高成長基金 87.60000 86.77000 0.83000 0.95655 保德信第一基金 25.21000 25.05000 0.16000 0.63872 保德信貨幣市場基金 15.72350 15.72270 0.00080 0.00509 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61220 10.60990 0.00230 0.02168 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.47640 10.47340 0.00300 0.02864 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91630 10.91140 0.00490 0.04491 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.08230 10.07610 0.00620 0.06153 保德信新世紀基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.69580 8.69770 -0.00190 -0.02184 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.21680 11.21910 -0.00230 -0.02050 保德信新興趨勢組合基金 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626 保德信瑞騰基金 15.51210 15.51090 0.00120 0.00774 保德信歐洲組合基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.06980 10.06620 0.00360 0.03576 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.07090 10.06740 0.00350 0.03477 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.03750 10.05370 -0.01620 -0.16113 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99960 10.01370 -0.01410 -0.14081 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.07030 2.07370 -0.00340 -0.16396 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.72090 2.72540 -0.00450 -0.16511 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31670 0.31610 0.00060 0.18981 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45150 0.45060 0.00090 0.19973 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.02090 9.01120 0.00970 0.10764 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98830 11.97360 0.01470 0.12277 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11120 10.12680 -0.01560 -0.15405 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.98740 12.00640 -0.01900 -0.15825 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32650 9.30760 0.01890 0.20306 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.08410 11.06160 0.02250 0.20341 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.46380 10.45870 0.00510 0.04876 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.37050 10.38260 -0.01210 -0.11654 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.35980 10.35570 0.00410 0.03959 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69160 10.68740 0.00420 0.03930 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.29840 10.31360 -0.01520 -0.14738 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.13790 10.13450 0.00340 0.03355 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21640 10.21300 0.00340 0.03329 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.11080 10.12550 -0.01470 -0.14518 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.13190 10.14650 -0.01460 -0.14389 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.22470 11.28990 -0.06520 -0.57751 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75750 6.77090 -0.01340 -0.19791 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.07420 11.09620 -0.02200 -0.19827 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62720 11.62690 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.36000 19.22000 0.14000 0.72841 施羅德樂活中小基金-I類型 4370.960004339.67000 31.29000 0.72102 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.77940 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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86310 8.86100 0.00210 0.02370 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.20490 12.20500 -0.00010 -0.00082 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.84140 11.83700 0.00440 0.03717 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.66530 11.65540 0.00990 0.08494 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59420 11.59110 0.00310 0.02674 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.50570 9.50210 0.00360 0.03789 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.46910 10.46920 -0.00010 -0.00096 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.28150 10.27280 0.00870 0.08469 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.18980 10.18710 0.00270 0.02650 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 10.02470 10.02230 0.00240 0.02395 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.98340 10.98210 0.00130 0.01184 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18110 12.18560 -0.00450 -0.03693 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.62410 11.62340 0.00070 0.00602 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.72840 9.72720 0.00120 0.01234 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.55820 10.56200 -0.00380 -0.03598 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.33070 10.33000 0.00070 0.00678 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.68770 10.68640 0.00130 0.01216 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.34170 11.34590 -0.00420 -0.03702 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23000 11.22930 0.00070 0.00623 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.72850 9.72730 0.00120 0.01234 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55840 10.56230 -0.00390 -0.03692 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.33100 10.33030 0.00070 0.00678 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.81000 13.77000 0.04000 0.29049 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73200 11.71930 0.01270 0.10837 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.86700 7.85840 0.00860 0.10944 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 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0.00420 0.03772 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.71740 9.71310 0.00430 0.04427 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.31970 10.32000 -0.00030 -0.00291 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.28290 10.27900 0.00390 0.03794 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33990 11.34030 -0.00040 -0.00353 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.27620 10.27160 0.00460 0.04478 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.60980 10.60580 0.00400 0.03772 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99370 9.98930 0.00440 0.04405 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.87580 9.87140 0.00440 0.04457 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.54500 10.54530 -0.00030 -0.00284 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03660 10.03280 0.00380 0.03788 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.29000 18.28000 0.01000 0.05470 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.88000 16.88000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.29110 13.28350 0.00760 0.05721 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.01800 11.02830 -0.01030 -0.09340 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.73900 11.76070 -0.02170 -0.18451 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.08730 12.08950 -0.00220 -0.01820 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.38340 11.39380 -0.01040 -0.09128 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.32910 10.33880 -0.00970 -0.09382 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.80120 10.82120 -0.02000 -0.18482 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.63940 10.64130 -0.00190 -0.01785 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.68330 10.69310 -0.00980 -0.09165 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.59650 10.61600 -0.01950 -0.18369 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.62310 10.63280 -0.00970 -0.09123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.81000 13.05000 -0.24000 -1.83908 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 38.18000 36.90000 1.28000 3.46883 國泰大中華基金 21.52000 21.49000 0.03000 0.13960 國泰小龍基金 16.62000 16.61000 0.01000 0.06020 國泰中小成長基金 46.15000 46.00000 0.15000 0.32609 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.51560 4.48960 0.02600 0.57912 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.69000 20.52000 0.17000 0.82846 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79280 0.78620 0.00660 0.83948 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75730 0.75110 0.00620 0.82546 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17950 2.18310 -0.00360 -0.16490 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.91440 9.90470 0.00970 0.09793 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.76130 8.75270 0.00860 0.09826 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32990 0.32960 0.00030 0.09102 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.25810 11.25710 0.00100 0.00888 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72400 1.71960 0.00440 0.25587 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04860 10.01140 0.03720 0.37158 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34000 0.00120 0.35294 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.11320 5.08110 0.03210 0.63175 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.42000 23.21000 0.21000 0.90478 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77820 0.77140 0.00680 0.88151 國泰中港台基金人民幣級別 3.89840 3.86520 0.03320 0.85895 國泰中港台基金台幣級別 17.86000 17.66000 0.20000 1.13250 國泰中港台基金美元級別 0.60060 0.59390 0.00670 1.12814 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.41000 27.44000 -0.03000 -0.10933 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.63000 37.75000 -0.12000 -0.31788 國泰台灣貨幣市場基金 12.38440 12.38400 0.00040 0.00323 國泰平衡基金 27.85000 27.67000 0.18000 0.65052 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39250 2.40210 -0.00960 -0.39965 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36760 0.36810 -0.00050 -0.13583 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47300 0.47450 -0.00150 -0.31612 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21.57000 21.27000 0.30000 1.41044 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33900 0.33890 0.00010 0.02951 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44280 0.44330 -0.00050 -0.11279 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35650 0.35730 -0.00080 -0.22390 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46560 0.46750 -0.00190 -0.40642 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35100 0.35130 -0.00030 -0.08540 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45840 0.45960 -0.00120 -0.26110 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.99430 10.98080 0.01350 0.12294 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.22490 8.21480 0.01010 0.12295 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36830 0.36790 0.00040 0.10873 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27560 0.27530 0.00030 0.10897 國泰新興市場基金台幣級別 12.53000 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0.00450 0.04415 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.19770 10.19320 0.00450 0.04415 第一金全球大趨勢基金 22.76000 22.77000 -0.01000 -0.04392 第一金全球不動產證券化基金A 8.10400 8.10140 0.00260 0.03209 第一金全球不動產證券化基金B 5.87930 5.87740 0.00190 0.03233 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.94260 9.93960 0.00300 0.03018 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.94260 9.93960 0.00300 0.03018 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.94260 9.93960 0.00300 0.03018 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.94260 9.93960 0.00300 0.03018 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.00780 9.00420 0.00360 0.03998 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36340 10.35920 0.00420 0.04054 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.13530 10.13550 -0.00020 -0.00197 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.28800 8.28680 0.00120 0.01448 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.28250 9.28190 0.00060 0.00646 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.06010 11.06030 -0.00020 -0.00181 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99030 9.98890 0.00140 0.01402 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91600 14.91500 0.00100 0.00670 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.99460 15.05150 -0.05690 -0.37804 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364 第一金亞洲科技基金 21.93000 21.87000 0.06000 0.27435 第一金亞洲新興市場基金 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 第一金店頭市場基金 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 第一金創新趨勢基金 21.12000 21.03000 0.09000 0.42796 第一金電子基金 31.07000 30.92000 0.15000 0.48512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.77000 14.53000 0.24000 1.65175 統一大滿貫基金 33.32000 33.01000 0.31000 0.93911 統一大龍印基金 17.78000 17.68000 0.10000 0.56561 統一大龍騰中國基金 11.30000 11.14000 0.16000 1.43627 統一中小基金 25.67000 25.43000 0.24000 0.94377 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11050 10.11710 -0.00660 -0.06524 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95860 9.94720 0.01140 0.11461 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.52960 9.51820 0.01140 0.11977 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54800 11.55550 -0.00750 -0.06490 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.28460 11.27170 0.01290 0.11445 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.81150 10.79860 0.01290 0.11946 統一台灣動力基金 16.44000 16.27000 0.17000 1.04487 統一全天候基金 102.34000 101.64000 0.70000 0.68871 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.74010 9.77180 -0.03170 -0.32440 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.92640 9.94080 -0.01440 -0.14486 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.82900 9.84240 -0.01340 -0.13615 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.74010 9.77180 -0.03170 -0.32440 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.92640 9.94080 -0.01440 -0.14486 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.82900 9.84240 -0.01340 -0.13615 統一全球債券組合基金 12.32790 12.31850 0.00940 0.07631 統一全球新科技基金(人民幣) 15.37000 15.48000 -0.11000 -0.71059 統一全球新科技基金(美元) 15.27000 15.33000 -0.06000 -0.39139 統一全球新科技基金(新台幣) 14.17000 14.21000 -0.04000 -0.28149 統一亞太基金 27.82000 27.76000 0.06000 0.21614 統一亞洲大金磚基金 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 統一奔騰基金 55.18000 54.85000 0.33000 0.60164 統一強棒貨幣市場基金 16.61620 16.61540 0.00080 0.00481 統一強漢基金 25.61000 25.38000 0.23000 0.90623 統一統信基金 31.93000 31.73000 0.20000 0.63032 統一黑馬基金 55.32000 55.02000 0.30000 0.54526 統一新亞洲科技能源基金 20.13000 20.11000 0.02000 0.09945 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.78490 8.78140 0.00350 0.03986 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.78880 10.78460 0.00420 0.03894 統一經建基金 43.08000 42.84000 0.24000 0.56022 統一龍馬基金 68.83000 68.01000 0.82000 1.20571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.02000 19.86000 0.16000 0.80564 野村中小基金 45.82000 45.59000 0.23000 0.50450 野村中國機會基金 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568 野村巴西基金 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 野村台灣高股息基金 22.25000 22.03000 0.22000 0.99864 野村台灣運籌基金 36.57000 36.25000 0.32000 0.88276 野村平衡基金 18.81000 18.69000 0.12000 0.64205 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 野村全球生技醫療基金 16.37000 16.46000 -0.09000 -0.54678 野村全球品牌基金 25.95000 25.93000 0.02000 0.07713 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.32600 8.31830 0.00770 0.09257 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.26410 11.25370 0.01040 0.09241 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.04480 11.07050 -0.02570 -0.23215 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.85000 18.88000 -0.03000 -0.15890 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66260 10.65560 0.00700 0.06569 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56470 10.56250 0.00220 0.02083 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.14960 10.14670 0.00290 0.02858 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.88570 9.90100 -0.01530 -0.15453 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.39790 9.41480 -0.01690 -0.17950 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.27650 11.27310 0.00340 0.03016 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.83440 10.85120 -0.01680 -0.15482 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.33230 10.35080 -0.01850 -0.17873 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.33710 11.31010 0.02700 0.23872 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.92550 10.91970 0.00580 0.05312 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.54720 10.54450 0.00270 0.02561 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.60640 10.60160 0.00480 0.04528 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.76830 10.62590 0.14240 1.34012 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.02720 10.03770 -0.01050 -0.10461 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.73980 9.75000 -0.01020 -0.10462 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.91590 9.90730 0.00860 0.08680 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.85500 11.84980 0.00520 0.04388 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.69690 12.52410 0.17280 1.37974 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.94090 10.95240 -0.01150 -0.10500 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.62520 10.63620 -0.01100 -0.10342 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.02530 11.01560 0.00970 0.08806 野村成長基金 29.60000 29.35000 0.25000 0.85179 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14420 10.10590 0.03830 0.37899 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.11610 10.09500 0.02110 0.20901 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.07030 10.04810 0.02220 0.22094 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.14420 10.10590 0.03830 0.37899 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.11610 10.09500 0.02110 0.20901 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.07030 10.04810 0.02220 0.22094 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.33840 10.30230 0.03610 0.35041 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.25050 10.23600 0.01450 0.14166 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.14880 10.13810 0.01070 0.10554 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.50980 10.47300 0.03680 0.35138 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.38080 10.36600 0.01480 0.14277 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27840 10.26750 0.01090 0.10616 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41200 9.41030 0.00170 0.01807 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16180 10.13450 0.02730 0.26938 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.06390 10.05770 0.00620 0.06164 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.74960 13.74700 0.00260 0.01891 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77550 12.74170 0.03380 0.26527 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.53280 10.52620 0.00660 0.06270 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53480 10.51470 0.02010 0.19116 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.19380 10.19200 0.00180 0.01766 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.70170 9.70370 -0.00200 -0.02061 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.05800 11.06030 -0.00230 -0.02080 野村泰國基金 43.08000 42.73000 0.35000 0.81910 野村高科技基金 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 野村貨幣市場基金 16.22340 16.22260 0.00080 0.00493 野村新馬基金 16.11000 15.99000 0.12000 0.75047 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.36090 8.35860 0.00230 0.02752 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.02490 12.02150 0.00340 0.02828 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 野村精選貨幣市場基金 12.05950 12.05920 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 野村歐洲高股息基金季配型 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 野村積極成長基金 12.48000 12.38000 0.10000 0.80775 野村優質基金 35.15000 34.80000 0.35000 1.00575 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85710 8.82430 0.03280 0.37170 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.18230 8.16760 0.01470 0.17998 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09880 8.09960 -0.00080 -0.00988 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47140 11.42870 0.04270 0.37362 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48080 10.46190 0.01890 0.18066 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40120 10.40220 -0.00100 -0.00961 野村環球基金-人民幣計價 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 野村環球基金-美元計價 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 野村環球基金-新臺幣計價 15.60000 15.64000 -0.04000 -0.25575 野村鴻利基金 21.80000 21.67000 0.13000 0.59991 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83540 16.83500 0.00040 0.00238 野村鴻運基金 21.48000 21.23000 0.25000 1.17758 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.69000 13.58000 0.11000 0.81001 野村鑫平衡組合基金 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 野村鑫全球債券組合基金 13.49580 13.49250 0.00330 0.02446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 凱基台灣精五門基金 20.90000 20.76000 0.14000 0.67437 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.97010 10.98960 -0.01950 -0.17744 凱基亞太高股息基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 凱基亞洲四金磚基金 17.94000 17.85000 0.09000 0.50420 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.57360 13.50790 0.06570 0.48638 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51770 11.51730 0.00040 0.00347 凱基開創基金 26.02000 25.67000 0.35000 1.36346 凱基雲端趨勢基金 19.36000 19.46000 -0.10000 -0.51387 凱基新興市場中小基金 18.68000 18.61000 0.07000 0.37614 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36420 10.36020 0.00400 0.03861 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.39110 8.38780 0.00330 0.03934 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129 凱基資源國基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.36000 11.44000 -0.08000 -0.69930 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.69730 11.73380 -0.03650 -0.31107 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.40450 10.46680 -0.06230 -0.59522 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 凱基護城河基金-台幣計價A 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 凱基護城河基金-美元計價B 12.49630 12.54460 -0.04830 -0.38503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.16000 16.08000 0.08000 0.49751 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.88000 28.25000 -0.37000 -1.30973 富邦NASDAQ-100基金 26.22000 26.43000 -0.21000 -0.79455 富邦上証180基金 32.90000 32.54000 0.36000 1.10633 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23820 0.23730 0.00090 0.37927 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.11000 7.08000 0.03000 0.42373 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.87000 7.00000 -0.13000 -1.85714 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 51.79000 50.18000 1.61000 3.20845 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.09090 11.08980 0.00110 0.00992 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36940 10.33930 0.03010 0.29112 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.18190 13.15570 0.02620 0.19915 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95300 1.95190 0.00110 0.05636 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.02400 10.00410 0.01990 0.19892 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53190 1.53110 0.00080 0.05225 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55090 11.54440 0.00650 0.05630 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71790 1.71590 0.00200 0.11656 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18160 10.17590 0.00570 0.05601 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53330 1.53140 0.00190 0.12407 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.96120 11.94630 0.01490 0.12472 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.19240 11.16990 0.02250 0.20143 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.81370 10.77310 0.04060 0.37686 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.70430 10.69090 0.01340 0.12534 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.93930 9.91940 0.01990 0.20062 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.61730 9.58120 0.03610 0.37678 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.74000 25.86000 -0.12000 -0.46404 富邦日本東証基金 23.05000 23.11000 -0.06000 -0.25963 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.62000 40.45000 0.17000 0.42027 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.62000 46.43000 0.19000 0.40922 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.91000 49.59000 0.32000 0.64529 富邦台灣心基金 20.90000 20.77000 0.13000 0.62590 富邦台灣釆吉50基金 46.82000 46.52000 0.30000 0.64488 富邦台灣科技指數基金 53.46000 52.96000 0.50000 0.94411 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30090 0.30160 -0.00070 -0.23210 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.36640 2.37000 -0.00360 -0.15190 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34740 0.34710 0.00030 0.08643 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.90870 10.90150 0.00720 0.06605 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.07300 2.07620 -0.00320 -0.15413 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33770 0.33730 0.00040 0.11859 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.52310 9.51690 0.00620 0.06515 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.33000 23.24000 0.09000 0.38726 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.01000 15.10000 -0.09000 -0.59603 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.29000 29.06000 0.23000 0.79147 富邦吉祥貨幣市場基金 15.59970 15.59910 0.00060 0.00385 富邦長紅基金 62.03000 61.58000 0.45000 0.73076 富邦科技基金 23.37000 23.20000 0.17000 0.73276 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.42970 39.46820 -0.03850 -0.09755 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.32560 40.26800 0.05760 0.14304 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.02630 39.00340 0.02290 0.05871 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.29000 13.72000 -0.43000 -3.13411 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.11000 32.34000 1.77000 5.47310 富邦香港H股基金 21.51000 20.96000 0.55000 2.62405 富邦高成長基金 23.23000 23.08000 0.15000 0.64991 富邦基金 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772 富邦深証100基金 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617 富邦富時歐洲ETF基金 20.71000 20.74000 -0.03000 -0.14465 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40600 0.40570 0.00030 0.07395 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43170 12.42900 0.00270 0.02172 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.88240 9.88040 0.00200 0.02024 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31170 0.31150 0.00020 0.06421 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.30210 9.30010 0.00200 0.02151 富邦精準基金 44.82000 44.55000 0.27000 0.60606 富邦精銳中小基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 富邦臺灣公司治理100基金 20.99000 20.88000 0.11000 0.52682 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.05000 8.11000 -0.06000 -0.73983 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.41000 14.21000 0.20000 1.40746 富邦標普美國特別股ETF基金 19.68000 19.68000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.84260 10.85380 -0.01120 -0.10319 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.46730 11.45050 0.01680 0.14672 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.23610 11.21800 0.01810 0.16135 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.70130 10.71230 -0.01100 -0.10269 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.26950 11.25300 0.01650 0.14663 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.02590 11.00810 0.01780 0.16170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.78000 29.64000 0.14000 0.47233 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.02300 10.02040 0.00260 0.02595 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 10.02000 10.01780 0.00220 0.02196 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96850 9.96670 0.00180 0.01806 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.02370 10.02100 0.00270 0.02694 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.02030 10.01810 0.00220 0.02196 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96860 9.96670 0.00190 0.01906 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00370 10.00160 0.00210 0.02100 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.62840 9.61940 0.00900 0.09356 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.06650 10.05750 0.00900 0.08949 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.77880 9.77030 0.00850 0.08700 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.78900 10.77890 0.01010 0.09370 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.53550 10.52610 0.00940 0.08930 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27650 10.26100 0.01550 0.15106 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.86860 9.85970 0.00890 0.09027 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.06540 10.05610 0.00930 0.09248 富達卓越領航全球組合基金 14.86000 14.82000 0.04000 0.26991 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.83220 9.82480 0.00740 0.07532 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.96300 9.95590 0.00710 0.07131 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88560 9.87880 0.00680 0.06883 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.13610 10.12840 0.00770 0.07602 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.08960 10.08230 0.00730 0.07240 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03200 10.02460 0.00740 0.07382 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.93050 9.92340 0.00710 0.07155 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05330 10.04150 0.01180 0.11751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.98950 10.00080 -0.01130 -0.11299 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58960 9.58830 0.00130 0.01356 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12440 9.12300 0.00140 0.01535 富蘭克林華美中華基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.33000 20.13000 0.20000 0.99354 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.26570 8.24980 0.01590 0.19273 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.53390 9.51540 0.01850 0.19442 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97350 9.95410 0.01940 0.19489 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.49500 9.47680 0.01820 0.19205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11170 11.11310 -0.00140 -0.01260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.20160 9.20270 -0.00110 -0.01195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.78220 9.78340 -0.00120 -0.01227 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.96090 12.96240 -0.00150 -0.01157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.81300 10.81420 -0.00120 -0.01110 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.25780 10.26030 -0.00250 -0.02437 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.07530 8.07720 -0.00190 -0.02352 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.71340 9.71580 -0.00240 -0.02470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78720 10.79000 -0.00280 -0.02595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.93440 7.93650 -0.00210 -0.02646 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.55910 9.56170 -0.00260 -0.02719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.57600 10.58200 -0.00600 -0.05670 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.14220 8.14670 -0.00450 -0.05524 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.65830 8.65260 0.00570 0.06588 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82090 9.81450 0.00640 0.06521 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.28830 10.28160 0.00670 0.06516 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98870 12.98010 0.00860 0.06626 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.86750 12.88100 -0.01350 -0.10481 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美第一富基金 39.81000 39.51000 0.30000 0.75930 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27380 10.27330 0.00050 0.00487 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.46000 13.54000 -0.08000 -0.59084 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.58690 7.58760 -0.00070 -0.00923 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.50820 11.44260 0.06560 0.57330 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.45680 10.44140 0.01540 0.14749 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.41110 11.39420 0.01690 0.14832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.61430 7.60800 0.00630 0.08281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.98260 9.97360 0.00900 0.09024 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.70460 10.69500 0.00960 0.08976 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15950 11.15020 0.00930 0.08341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.73000 19.75000 -0.02000 -0.10127 復華人民幣貨幣市場基金 11.40980 11.40600 0.00380 0.03332 復華人生目標基金 34.17770 34.29070 -0.11300 -0.32954 復華大中華中小策略基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 復華中小精選基金 62.37000 62.67000 -0.30000 -0.47870 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 復華台灣智能基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 復華全方位基金 26.80000 26.92000 -0.12000 -0.44577 復華全球大趨勢基金-美元 12.22000 12.32000 -0.10000 -0.81169 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.57000 18.71000 -0.14000 -0.74826 復華全球平衡基金-新臺幣 20.16000 20.16000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 15.05000 15.16000 -0.11000 -0.72559 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.00000 14.09000 -0.09000 -0.63875 復華全球原物料基金 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 復華全球消費基金-新臺幣 13.15000 13.21000 -0.06000 -0.45420 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51680 11.51170 0.00510 0.04430 復華全球債券基金 13.74400 13.72910 0.01490 0.10853 復華全球債券組合基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 復華有利貨幣市場基金 13.40510 13.40460 0.00050 0.00373 復華亞太平衡基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 復華亞太成長基金 14.23000 14.29000 -0.06000 -0.41987 復華東協世紀基金 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234 復華南非幣長期收益基金A 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 復華南非幣長期收益基金B 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 復華南非幣短期收益基金A 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華美國新星基金-美元 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925 復華美國新星基金-新臺幣 12.00000 12.10000 -0.10000 -0.82645 復華恒生基金 21.74000 21.41000 0.33000 1.54134 復華恒生單日反向一倍基金 8.38000 8.56000 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0.02570 0.23758 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58480 10.55690 0.02790 0.26428 景順主流基金 19.63000 19.54000 0.09000 0.46059 景順台灣科技基金 36.13000 35.80000 0.33000 0.92179 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 19.76000 19.84000 -0.08000 -0.40323 景順全球康健基金 17.41000 17.47000 -0.06000 -0.34345 景順貨幣市場基金 15.90280 15.90220 0.00060 0.00377 景順潛力基金 36.57000 36.43000 0.14000 0.38430 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.95030 8.94270 0.00760 0.08499 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34720 8.36290 -0.01570 -0.18773 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.15570 11.14560 0.01010 0.09062 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38030 10.39990 -0.01960 -0.18846 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 華南永昌中國A股基金(美元) 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.69990 9.69830 0.00160 0.01650 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57780 9.57370 0.00410 0.04283 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76650 9.76490 0.00160 0.01639 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.64630 9.64210 0.00420 0.04356 華南永昌永昌基金 19.90000 19.89000 0.01000 0.05028 華南永昌全球亨利組合基金 14.59360 14.59190 0.00170 0.01165 華南永昌全球神農水資源基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 華南永昌全球精品基金 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 華南永昌物聯網精選基金 13.37000 13.40000 -0.03000 -0.22388 華南永昌策略報酬基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16330 16.16260 0.00070 0.00433 華南永昌龍盈平衡基金 25.16660 25.16340 0.00320 0.01272 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90690 11.90640 0.00050 0.00420 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08080 10.07800 0.00280 0.02778 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.17300 10.14250 0.03050 0.30071 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.07940 10.07650 0.00290 0.02878 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15760 10.12730 0.03030 0.29919 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02380 10.02030 0.00350 0.03493 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.06860 10.03790 0.03070 0.30584 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.02380 10.02030 0.00350 0.03493 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06860 10.03790 0.03070 0.30584 華頓中小型基金 24.56000 24.30000 0.26000 1.06996 華頓中國多重機會平衡基金 13.31940 13.23410 0.08530 0.64455 華頓台灣基金 24.37000 24.17000 0.20000 0.82747 華頓平安貨幣市場基金 11.49010 11.48960 0.00050 0.00435 華頓全球時尚精品基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203 華頓全球高收益債券基金A 13.70490 13.70180 0.00310 0.02262 華頓全球高收益債券基金B 8.87300 8.87100 0.00200 0.02255 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474 華頓新興亞太債券基金A 10.79170 10.79150 0.00020 0.00185 華頓新興亞太債券基金B 8.44160 8.44150 0.00010 0.00118 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.02230 3.00910 0.01320 0.43867 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.84800 13.74330 0.10470 0.76183 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46400 0.46060 0.00340 0.73817 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.94370 11.92350 0.02020 0.16941 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.04360 11.03040 0.01320 0.11967 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87960 10.82650 0.05310 0.49046 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01850 9.96970 0.04880 0.48948 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.47190 11.41900 0.05290 0.46326 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.65410 10.60540 0.04870 0.45920 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.61000 12.52000 0.09000 0.71885 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.12000 11.00000 0.12000 1.09091 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.33000 12.20000 0.13000 1.06557 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41800 2.41780 0.00020 0.00827 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02590 2.02890 -0.00300 -0.14786 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.97980 11.94200 0.03780 0.31653 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.05390 10.02210 0.03180 0.31730 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37050 0.36940 0.00110 0.29778 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32060 0.31970 0.00090 0.28151 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.54000 0.01000 0.28249 匯豐中國動力基金(台幣) 16.26000 16.14000 0.12000 0.74349 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.42900 13.42310 0.00590 0.04395 匯豐太平洋精典基金 18.40000 18.29000 0.11000 0.60142 匯豐台灣精典基金 24.07000 23.95000 0.12000 0.50104 匯豐全球趨勢組合基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 匯豐全球關鍵資源基金 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 匯豐安富基金 25.34000 25.24000 0.10000 0.39620 匯豐成功基金 38.42000 38.36000 0.06000 0.15641 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55110 2.55690 -0.00580 -0.22684 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.39690 2.40280 -0.00590 -0.24555 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97720 11.96810 0.00910 0.07604 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.59350 8.58420 0.00930 0.10834 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39240 0.39210 0.00030 0.07651 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36240 0.36210 0.00030 0.08285 匯豐金磚動力基金 15.08000 15.03000 0.05000 0.33267 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96590 14.96570 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80750 15.80720 0.00030 0.00190 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.36000 5.33000 0.03000 0.56285 匯豐新鑽動力基金 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75490 5.74010 0.01480 0.25784 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15250 9.13780 0.01470 0.16087 匯豐龍鳳基金 51.53000 51.25000 0.28000 0.54634 匯豐龍騰電子基金 37.65000 37.40000 0.25000 0.66845 匯豐雙高收益債券組合基金 12.66490 12.65590 0.00900 0.07111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.40000 19.26000 0.14000 0.72690 新光中國成長基金(人民幣) 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 新光中國成長基金(美元) 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212 新光中國成長基金(新臺幣) 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822 新光台灣富貴基金 23.72000 23.48000 0.24000 1.02215 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 新光全球生技醫療基金(美元) 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 新光全球債券基金(A累積)美元 10.24540 10.23310 0.01230 0.12020 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65440 9.65720 -0.00280 -0.02899 新光全球債券基金(B配息)美元 10.02500 10.01330 0.01170 0.11684 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.43780 9.44050 -0.00270 -0.02860 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.40610 15.40550 0.00060 0.00389 新光亞洲精選基金-美金 25.01000 24.83000 0.18000 0.72493 新光亞洲精選基金-新台幣 24.51000 24.54000 -0.03000 -0.12225 新光兩岸優勢基金 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224 新光店頭基金 25.07000 25.02000 0.05000 0.19984 新光南非幣保本基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 新光創新科技基金 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.93780 9.94290 -0.00510 -0.05129 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.29820 10.29480 0.00340 0.03303 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.03750 10.02430 0.01320 0.13168 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.67970 9.68460 -0.00490 -0.05060 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.04520 10.04140 0.00380 0.03784 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.78620 9.77330 0.01290 0.13199 新光福運平衡基金 16.87610 16.76000 0.11610 0.69272 新光澳幣八年期保本基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 新光澳幣保本基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05570 10.06300 -0.00730 -0.07254 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.06120 10.06850 -0.00730 -0.07250 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.06470 10.06060 0.00410 0.04075 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.07660 10.07250 0.00410 0.04070 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.08460 10.08690 -0.00230 -0.02280 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12920 10.13290 -0.00370 -0.03651 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.16690 14.15950 0.00740 0.05226 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.06230 9.05750 0.00480 0.05299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 39.48350 39.42540 0.05810 0.14737 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.75560 39.68420 0.07140 0.17992 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.71760 39.65340 0.06420 0.16190 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96160 10.96070 0.00090 0.00821 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97990 9.96560 0.01430 0.14349 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.77240 12.73830 0.03410 0.26770 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.07520 10.03740 0.03780 0.37659 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 群益大印度基金-人民幣 14.16480 14.04990 0.11490 0.81780 群益大印度基金-美元 14.05900 13.92980 0.12920 0.92751 群益大印度基金-新臺幣 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35550 12.42500 -0.06950 -0.55936 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.57460 12.63160 -0.05700 -0.45125 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.72800 11.79400 -0.06600 -0.55961 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.89340 10.94280 -0.04940 -0.45144 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 群益中小型股基金 44.91000 44.67000 0.24000 0.53727 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.18890 10.17810 0.01080 0.10611 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.98290 9.96150 0.02140 0.21483 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.06160 9.03980 0.02180 0.24116 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.21940 9.20960 0.00980 0.10641 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.03290 9.01360 0.01930 0.21412 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.20000 8.18030 0.01970 0.24082 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42160 11.40990 0.01170 0.10254 群益中國高收益債券基金-美元 10.98380 10.96410 0.01970 0.17968 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38120 10.36100 0.02020 0.19496 群益中國新機會基金-人民幣 8.74210 8.70780 0.03430 0.39390 群益中國新機會基金-美元 10.21400 10.16290 0.05110 0.50281 群益中國新機會基金-新臺幣 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 群益平衡王基金 19.82110 19.79020 0.03090 0.15614 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.49780 10.51000 -0.01220 -0.11608 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.57510 10.57580 -0.00070 -0.00662 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.73400 9.74530 -0.01130 -0.11595 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.80590 9.80670 -0.00080 -0.00816 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.09370 10.08500 0.00870 0.08627 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00780 9.99730 0.01050 0.10503 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.82540 9.81700 0.00840 0.08557 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.78590 9.77570 0.01020 0.10434 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.96650 9.95790 0.00860 0.08636 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.43520 10.42720 0.00800 0.07672 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82320 7.81720 0.00600 0.07675 群益全球關鍵生技基金-美元 14.04920 14.10540 -0.05620 -0.39843 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092 群益印度中小基金-人民幣 16.64400 16.51010 0.13390 0.81102 群益印度中小基金-美元 15.57880 15.43660 0.14220 0.92119 群益印度中小基金-新臺幣 17.43000 17.27000 0.16000 0.92646 群益多利策略組合基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 群益多重資產組合基金 15.58000 15.54000 0.04000 0.25740 群益安家基金 23.77310 23.68960 0.08350 0.35248 群益安穩貨幣市場基金 16.04060 16.03990 0.00070 0.00436 群益那斯達克生技基金 21.25000 21.47000 -0.22000 -1.02469 群益亞太中小基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207 群益亞太新趨勢平衡基金 17.49000 17.44000 0.05000 0.28670 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.97910 9.96970 0.00940 0.09429 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.88140 7.87400 0.00740 0.09398 群益店頭市場基金 95.10000 94.85000 0.25000 0.26357 群益東方盛世基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 群益東協成長基金-人民幣 14.53310 14.46200 0.07110 0.49163 群益東協成長基金-美元 13.46260 13.38220 0.08040 0.60080 群益東協成長基金-新臺幣 12.88000 12.80000 0.08000 0.62500 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.17730 11.19270 -0.01540 -0.13759 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74780 10.75930 -0.01150 -0.10688 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15310 10.16340 -0.01030 -0.10134 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.25280 10.26690 -0.01410 -0.13733 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.86240 9.87290 -0.01050 -0.10635 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.31430 9.32370 -0.00940 -0.10082 群益長安基金 28.85000 28.86000 -0.01000 -0.03465 群益美國新創亮點基金-美元 13.34840 13.45290 -0.10450 -0.77678 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.47000 12.57000 -0.10000 -0.79554 群益真善美基金 17.42470 17.42870 -0.00400 -0.02295 群益馬拉松基金 116.37000 115.82000 0.55000 0.47487 群益深証中小板基金 15.99000 15.89000 0.10000 0.62933 群益創新科技基金 30.98000 30.67000 0.31000 1.01076 群益華夏盛世基金-人民幣 10.59330 10.54840 0.04490 0.42566 群益華夏盛世基金-美元 10.41770 10.36230 0.05540 0.53463 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446 群益奧斯卡基金 27.36000 27.36000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 13.44670 13.39090 0.05580 0.41670 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 群益葛萊美基金 23.41000 23.40000 0.01000 0.04274 群益道瓊美國地產ETF基金 20.01000 20.05000 -0.04000 -0.19950 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.36650 11.34700 0.01950 0.17185 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.37330 11.36390 0.00940 0.08272 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22090 11.21030 0.01060 0.09456 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.79600 8.78080 0.01520 0.17310 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.55690 9.54900 0.00790 0.08273 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.15650 9.14790 0.00860 0.09401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.53000 30.45000 0.08000 0.26273 德信中國精選成長基金 12.47000 12.43000 0.04000 0.32180 德信台灣主流中小基金 18.51000 18.48000 0.03000 0.16234 德信新興股票組合基金 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 德信萬保貨幣市場基金 11.90240 11.90190 0.00050 0.00420 德信萬瑞基金 10.81230 10.81040 0.00190 0.01758 德信數位時代基金 29.99000 29.80000 0.19000 0.63758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62800 11.62750 0.00050 0.00430 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.30000 17.15000 0.15000 0.87464 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.78000 18.79000 -0.01000 -0.05322 德銀遠東DWS全球神農基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45510 10.48060 -0.02550 -0.24331 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.46700 14.50240 -0.03540 -0.24410 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.56590 8.57400 -0.00810 -0.09447 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.65540 11.65550 -0.00010 -0.00086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.61930 11.61930 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24190 13.24900 -0.00710 -0.05359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.91000 24.78000 0.13000 0.52462 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.91970 11.91890 0.00080 0.00671 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.26350 11.25930 0.00420 0.03730 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47250 10.46860 0.00390 0.03725 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.82930 10.82790 0.00140 0.01293 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.24560 10.24200 0.00360 0.03515 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.52070 9.51710 0.00360 0.03783 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.81090 10.80690 0.00400 0.03701 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.52770 10.52100 0.00670 0.06368 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.35980 10.35460 0.00520 0.05022 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.18320 10.17530 0.00790 0.07764 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.30850 10.30320 0.00530 0.05144 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.13240 10.12450 0.00790 0.07803 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65710 11.64910 0.00800 0.06867 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.52350 11.51690 0.00660 0.05731 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40530 10.39730 0.00800 0.07694 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.28480 11.28100 0.00380 0.03368 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.14880 11.14240 0.00640 0.05744 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.06550 10.05780 0.00770 0.07656 聯邦金鑽平衡基金 22.97970 22.96450 0.01520 0.06619 聯邦貨幣市場基金 13.12930 13.12880 0.00050 0.00381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.11690 11.12080 -0.00390 -0.03507 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.74000 8.74300 -0.00300 -0.03431 聯邦精選科技基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.36920 16.35480 0.01440 0.08805 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.66310 12.68930 -0.02620 -0.20647 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.31440 12.30070 0.01370 0.11138 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.90090 11.88780 0.01310 0.11020 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.08530 12.08290 0.00240 0.01986 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39730 11.39060 0.00670 0.05882 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.04280 11.04180 0.00100 0.00906 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.12550 9.12010 0.00540 0.05921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.74000 37.62000 0.12000 0.31898 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.42000 13.54000 -0.12000 -0.88626 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.02000 14.16000 -0.14000 -0.98870 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.25000 13.33000 -0.08000 -0.60015 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.37000 15.47000 -0.10000 -0.64641 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.27000 15.34000 -0.07000 -0.45632 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.38000 20.40000 -0.02000 -0.09804 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.68000 -0.01000 -0.05353 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.03000 16.15000 -0.12000 -0.74303 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.64000 16.79000 -0.15000 -0.89339 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.79000 15.88000 -0.09000 -0.56675 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.07000 16.16000 -0.09000 -0.55693 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.44000 17.43000 0.01000 0.05737 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.20000 -0.09000 -0.63380 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.78000 14.90000 -0.12000 -0.80537 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.94000 14.00000 -0.06000 -0.42857 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.93000 14.00000 -0.07000 -0.50000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.97070 14.97030 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.82130 10.82250 -0.00120 -0.01109 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.13780 8.18160 -0.04380 -0.53535 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.76770 14.83390 -0.06620 -0.44628 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.03000 15.11000 -0.08000 -0.52945 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.04000 15.10000 -0.06000 -0.39735 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 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