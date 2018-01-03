[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 味全 國泰中國A50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 大統益 日勝化 宏洲 富邦NASDAQ反1 元大電子 本盟 大統染 天仁 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 大同 海悅 達新 東華 興泰 富邦發達 大亞 銘旺科 地球 大東 正道 富邦金融 國巨 卓越 新紡 立益 友旺 元大MSCI台灣 廷鑫 統領 立益 佳和 同開 永豐臺灣加權 燿華 昶和 昶和 悠克 富邦台50 浩鑫 大統染 三洋紡 富邦日本 晶電 亞崴 瑞利 FH香港 全新 中宇 樂士 元大日經225 麗臺 程泰 正峰新 富邦NASDAQ 華新科 三洋電 億泰 元大美元指數反1 奇鋐 展宇 毛寶 國泰20年美債反1 禾伸堂 佳大 燁興 元大美債7-10反1 力特 東明-KY 中鴻 富邦H股 晟鈦 海悅 聚亨 元大S&P日圓反1 京鼎 燿華 千興 富邦歐洲 榮創 浩鑫 威致 FH彭博高收益債 柏騰 隴華 首利 FH彭博新興債 達邁 銘旺科 麗正 味全 聯德控股-KY 吉祥全 東訊 宏洲 宏齊 傳奇 華泰 嘉裕 鈺邦 東科-KY 茂矽 東華 杜康-DR 亞弘電 錸德 大東 陽光能源-DR 陞泰 廷鑫 立益 華友聯 倫飛 佳和 愛山林 威盛 昶和 潤弘 銘旺科 三洋紡 華園 統懋 瑞利 遠雄來 翔耀 樂士 夏都 太空梭 正峰新 新天地 新利虹 億泰 欣欣 華映 毛寶 統領 吉祥全 燁興 客思達-KY 憶聲 中鴻 阿瘦 科風 聚亨 友佳-DR 建碁 千興 匯僑 和鑫 威致 一零四 力特 首利 欣天然 喬鼎 麗正 新海 正達 東訊 欣高 晟鈦 華泰 全國 弘憶股 茂矽 台數科 新世紀 錸德 基勝-KY 誠創 廷鑫 潤泰材 嘉威 倫飛 波力-KY 力銘 威盛 泰昇-KY 亞太電 銘旺科 吉源-KY 達能 統懋 清惠 翔耀 慧友 太空梭 捷泰 新利虹 互億 華映 天瀚 吉祥全 迅杰 憶聲 華上 科風 元晶 建碁 華冠 和鑫 裕豐 力特 寶徠 喬鼎 日勝生 正達 台船 晟鈦 東森 弘憶股 台南-KY 新世紀 康師傅-DR 誠創 聖馬丁-DR 嘉威 神州-DR 力銘 耀傑-DR 亞太電 同方友友-DR 達能 晨訊科-DR 清惠 友佳-DR 慧友 陽光能源-DR 捷泰 精熙-DR 互億 中福 天瀚 雷虎 迅杰 中視 華上 秋雨 元晶 慶豐富 華冠 裕豐 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富