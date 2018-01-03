新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
-----------------------------------------------------------------------------------  
味全     國泰中國A50正2  富邦科技          綠悅-KY           昶和     大統益   日勝化
宏洲     富邦NASDAQ反1   元大電子          本盟              大統染   天仁
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦摩台          大同              海悅     達新                
東華     興泰            富邦發達          大亞              銘旺科   地球
大東     正道            富邦金融          國巨              卓越     新紡
立益     友旺            元大MSCI台灣      廷鑫              統領     立益
佳和     同開            永豐臺灣加權      燿華                       昶和
昶和     悠克            富邦台50          浩鑫                       大統染
三洋紡                   富邦日本          晶電                       亞崴
瑞利                     FH香港            全新                       中宇
樂士                     元大日經225       麗臺                       程泰
正峰新                   富邦NASDAQ        華新科                     三洋電
億泰                     元大美元指數反1   奇鋐                       展宇
毛寶                     國泰20年美債反1   禾伸堂                     佳大
燁興                     元大美債7-10反1   力特                       東明-KY
中鴻                     富邦H股           晟鈦                       海悅
聚亨                     元大S&P日圓反1    京鼎                       燿華
千興                     富邦歐洲          榮創                       浩鑫
威致                     FH彭博高收益債    柏騰                       隴華
首利                     FH彭博新興債      達邁                       銘旺科
麗正                     味全              聯德控股-KY                吉祥全
東訊                     宏洲              宏齊                       傳奇
華泰                     嘉裕              鈺邦                       東科-KY
茂矽                     東華              杜康-DR                    亞弘電
錸德                     大東              陽光能源-DR                陞泰
廷鑫                     立益                                         華友聯
倫飛                     佳和                                         愛山林
威盛                     昶和                                         潤弘
銘旺科                   三洋紡                                       華園
統懋                     瑞利                                         遠雄來
翔耀                     樂士                                         夏都
太空梭                   正峰新                                       新天地
新利虹                   億泰                                         欣欣
華映                     毛寶                                         統領
吉祥全                   燁興                                         客思達-KY
憶聲                     中鴻                                         阿瘦
科風                     聚亨                                         友佳-DR
建碁                     千興                                         匯僑
和鑫                     威致                                         一零四
力特                     首利                                         欣天然
喬鼎                     麗正                                         新海
正達                     東訊                                         欣高
晟鈦                     華泰                                         全國
弘憶股                   茂矽                                         台數科
新世紀                   錸德                                         基勝-KY
誠創                     廷鑫                                         潤泰材
嘉威                     倫飛                                         波力-KY
力銘                     威盛                                         泰昇-KY
亞太電                   銘旺科                                       吉源-KY
達能                     統懋
清惠                     翔耀
慧友                     太空梭
捷泰                     新利虹
互億                     華映
天瀚                     吉祥全
迅杰                     憶聲
華上                     科風
元晶                     建碁
華冠                     和鑫
裕豐                     力特
寶徠                     喬鼎
日勝生                   正達
台船                     晟鈦
東森                     弘憶股
台南-KY                  新世紀
康師傅-DR                誠創
聖馬丁-DR                嘉威
神州-DR                  力銘
耀傑-DR                  亞太電
同方友友-DR              達能
晨訊科-DR                清惠
友佳-DR                  慧友
陽光能源-DR              捷泰
精熙-DR                  互億
中福                     天瀚
雷虎                     迅杰
中視                     華上
秋雨                     元晶
慶豐富                   華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         日勝生
                         台船
                         東森
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
留言載入中...

相關新聞