新聞

[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月02日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23921      5027   475.85  
0059   富邦金融             15041      4973   302.45  
0058   富邦發達              7408      4196   176.55  
0051   元大中型100          10831      9500   114.01  
00714  群益道瓊美國地產      3593      4567    78.67  
0055   元大MSCI金融         31077     39654    78.37  
00704L 台新MSCI台灣正2       4123      5378    76.66  
0054   元大台商50            9132     12124    75.32  
00657  國泰日經225           4463      6028    74.04  
00702  國泰標普低波高息      9244     14188    65.15  
0052   富邦科技              3787      6000    63.12  
00707R 元大S&P日圓反1        4007      6355    63.05  
00691R 兆豐藍籌30反1         2866      4606    62.22  
0053   元大電子              3724      6988    53.29  
00705R 台新MSCI台灣反1       3679      7315    50.29  
00698L 元大美債7-10正2       2750      5649    48.68  
00692  富邦公司治理         50240    114280    43.96  
00699R 元大美債7-10反1       2385      5714    41.74  
00688L 國泰20年美債正2       1809      4615    39.20  
00689R 國泰20年美債反1       2037      5389    37.80  
0061   元大寶滬深          155381    449616    34.56  
00635U 元大S&P黃金          18060     56014    32.24  
00652  富邦印度              3523     11035    31.93  
006206 元大上證50           50406    160278    31.45  
00667  元大韓國              1677      5429    30.89  
00649  FH香港                3051     10772    28.32  
00634R 富邦上証反1          15770     56756    27.79  
008201 BP上證50               659      2749    23.97  
00663L 國泰臺灣加權正2       1625      6809    23.87  
00703  台新MSCI中國          5422     23050    23.52
留言載入中...

相關新聞