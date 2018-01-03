[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月02日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23921 5027 475.85 0059 富邦金融 15041 4973 302.45 0058 富邦發達 7408 4196 176.55 0051 元大中型100 10831 9500 114.01 00714 群益道瓊美國地產 3593 4567 78.67 0055 元大MSCI金融 31077 39654 78.37 00704L 台新MSCI台灣正2 4123 5378 76.66 0054 元大台商50 9132 12124 75.32 00657 國泰日經225 4463 6028 74.04 00702 國泰標普低波高息 9244 14188 65.15 0052 富邦科技 3787 6000 63.12 00707R 元大S&P日圓反1 4007 6355 63.05 00691R 兆豐藍籌30反1 2866 4606 62.22 0053 元大電子 3724 6988 53.29 00705R 台新MSCI台灣反1 3679 7315 50.29 00698L 元大美債7-10正2 2750 5649 48.68 00692 富邦公司治理 50240 114280 43.96 00699R 元大美債7-10反1 2385 5714 41.74 00688L 國泰20年美債正2 1809 4615 39.20 00689R 國泰20年美債反1 2037 5389 37.80 0061 元大寶滬深 155381 449616 34.56 00635U 元大S&P黃金 18060 56014 32.24 00652 富邦印度 3523 11035 31.93 006206 元大上證50 50406 160278 31.45 00667 元大韓國 1677 5429 30.89 00649 FH香港 3051 10772 28.32 00634R 富邦上証反1 15770 56756 27.79 008201 BP上證50 659 2749 23.97 00663L 國泰臺灣加權正2 1625 6809 23.87 00703 台新MSCI中國 5422 23050 23.52