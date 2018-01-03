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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧01月02日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2603   長榮                137536  
00637L 元大滬深300正2      101465  
2367   燿華                 70746  
2014   中鴻                 59336  
2609   陽明                 56318  
6120   達運                 43952  
2481   強茂                 42686  
2009   第一銅               36410  
2409   友達                 36296  
2353   宏碁                 32880  
1312   國喬                 30304  
00633L 富邦上証正2          29349  
2317   鴻海                 28602  
2610   華航                 27179  
2337   旺宏                 26914  
2887   台新金               26825  
00632R 元大台灣50反1        25033  
2618   長榮航               24410  
3622   洋華                 23135  
3481   群創                 22983  
6153   嘉聯益               21117  
1314   中石化               19898  
2313   華通                 18971  
2891   中信金               18652  
1605   華新                 18492  
2330   台積電               18055  
2104   中橡                 17985  
2883   開發金               17460  
2027   大成鋼               16882  
3231   緯創                 16780
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