[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧01月02日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2603 長榮 137536 00637L 元大滬深300正2 101465 2367 燿華 70746 2014 中鴻 59336 2609 陽明 56318 6120 達運 43952 2481 強茂 42686 2009 第一銅 36410 2409 友達 36296 2353 宏碁 32880 1312 國喬 30304 00633L 富邦上証正2 29349 2317 鴻海 28602 2610 華航 27179 2337 旺宏 26914 2887 台新金 26825 00632R 元大台灣50反1 25033 2618 長榮航 24410 3622 洋華 23135 3481 群創 22983 6153 嘉聯益 21117 1314 中石化 19898 2313 華通 18971 2891 中信金 18652 1605 華新 18492 2330 台積電 18055 2104 中橡 17985 2883 開發金 17460 2027 大成鋼 16882 3231 緯創 16780
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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