俄羅斯考慮創立“數字盧布” 數字貨幣普漲 以太幣突破900美元

摘要：以太幣隔夜突破900美元的歷史新高，在過去24個小時漲超14%，全球交易量也明顯走揚。據英國《金融時報》觀察，這波漲勢主要受俄羅斯開發官方數字貨幣的消息提振。

現貨比特幣在2018年1月1日開局不利，創下2015年以來的首個新年日跌幅，但其他數字貨幣未受波及，特別是以太幣走出了一波強勁漲勢。

據Coindesk數據，在美東周一（1月1日）晚間9點30分左右，以太幣突破900美元大關，觸及914.83美元的歷史新高紀錄。

來自CoinMarketCap的統計顯示，以太幣在過去24個小時漲了14.52%，大於過去一周的漲勢13.62%，亞洲的交易量在新年以來明顯上揚。

市值排名前20的數字貨幣也大部分在新年首日上漲，整體數字貨幣的市值創6450億美元的紀錄新高。華爾街見聞曾提到，以太幣的市值仍位列第三，但與第二位瑞波幣的差距縮小至40億美元。比特幣在數字貨幣市場的份額將至36%，創歷史新低。

據英國《金融時報》觀察，以太幣暴漲主要受俄羅斯開發官方數字貨幣的消息提振。眾所周知，俄政府對數字貨幣態度的180度大轉彎，始於2017年6月普京會見以太坊創始人、在俄羅斯出生的Vitalik Buterin。

俄總統普京的經濟顧問Sergei Glazev在最近一次政府會議上表示，數字化盧布可以有效繞過國際制裁，在全球範圍內完成貿易結算。俄已在普京的授意下建立了工作組，準備推出官方數字貨幣。

但文章稱，尚不確定數字化盧布如何幫助俄公司和個人繞過國際制裁，或者避免被美國監管機構追蹤到，也不確定是有俄央行還是商業銀行發行這一法定數字貨幣。正受美國金融制裁的俄天然氣工業銀行（Gazprombank）企業部門負責人Alan Waxman表示，數字化不是快速的解決方案。

在接受比特幣等數字貨幣的國家中，歐央行、德央行、法央行、澳洲聯儲、新西蘭聯儲、加拿大央行都認為應警惕數字貨幣的投機泡沫風險。美聯儲新晉上任負責金融監管的副主席誇爾斯認為“值得思考”監管比特幣，下任美聯儲主席鮑威爾和歐央行行長德拉吉都認為數字貨幣的規模還“不夠格”被央行監管，加拿大央行指出數字貨幣並非真正的貨幣形式。

華爾街見聞主編精選在2017年末推出了多篇數字貨幣展望的專題文章。其中《2018：全球央媽開啟數字貨幣元年？》提到，從監管、接受/批判、采納的任一角度來看，今年都將成為全球央行的數字貨幣元年，“監管風險”很有可能釀成黑天鵝事件。

《“石油幣”接近成形 數字貨幣是“獨裁者們”繞過制裁的新利器？》則探討了用數字貨幣繞過國際監管的可行性。從國家的角度看，由於官方發布的數字貨幣高度中心化，很難想象會被廣泛使用，而且也擴大了強國的制裁範圍，例如可以懲罰交易此類官方數字貨幣的關聯方等。

本文來自華爾街見聞

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