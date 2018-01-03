PayPal創始人Peter Thiel持有上億美元比特幣 比特幣升破15000美元大關

摘要：《華爾街日報》報道，Paypal創始人Peter Thiel持有了上億美元的比特幣。這些比特幣分散在Thiel共同創始的Founders Fund的基金中。Founders Fund大約斥資了1500萬美元到2000萬美元購買比特幣。過去一年，比特幣的上漲使公司的頭寸達到了數億美元。

知情人士向《華爾街日報》表示，Paypal創始人Peter Thiel持有了上億美元的比特幣。這些比特幣分散在Thiel共同創始的Founders Fund的基金中。

Peter Thiel和Founders Fund在矽谷鼎鼎大名，曾經是Facebook等公司的早期投資者。

Founders Fund大約斥資了1500萬美元到2000萬美元購買比特幣。該公司告訴投資者稱，過去一年比特幣的上漲使公司的頭寸達到了數億美元。

目前，尚不清楚Founders是否已經出售其持倉。

《華爾街日報》報道後，比特幣一度升破15000美元大關。

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