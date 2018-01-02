中國擎天軟件(01297-HK)中标内蒙司法廳公共法律服務智能一體化平台

中國擎天軟件(01297-HK)公布，集團中标内蒙古自治區司法廳的公共法律服務智能一體化平台(内蒙公共法律平台)，將建設涵蓋司法行政相關服務、監管及大數據智能分析功能的平台，項目總值約人民币1820萬元。

内蒙公共法律平台是按《「十三五」全國司法行政信息化發展規劃》、《12348中國法網(中國公共法律服務網)建設指南》等相關标準，在同樣由集團建設的内蒙12348公共法律平台第一期基礎上延伸的第二期建設。項目將充分融合大數據計算能力，在第一期數據資源的基礎上擴大大數據分析和移動應用的範圍，并實現支持少數民族語言的多語種及跨語種服務能力，全面覆蓋司法行政業務，充分發揮大數據資源中心的價值。

董事會相信，中标内蒙公共法律平台印證了司法行政産品持續升級的需求。由集團建設的國家司法部中國公共法律服務網，已作為《12348中國法網(中國公共法律服務網)建設指南》的全國公共法律服務标準和技術規範依據，在全國司法信息化的政策方向下，將有更多省市需要建設或提升其司法行政平台。集團掌握相關标準，并擁有由國家司法部、到各省、直轄市、以至地級市的産品實施經驗，在司法信息化領域有顯著的優勢，將能把握市場機遇并帶動收入增長。

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