【港股解碼】2018：靈感源於現實 國產電影再上一層樓！

元旦假期的電影熱

元旦假期期間，民眾們看電影的熱情有增無減。

根據貓眼的電影數據，元旦三天假期，電影市場的總票房為12億多，相比去年同期上漲近1倍。其中，反映都市人愛情觀的現實題材電影《前任3：再見前任》連續三天位列票房冠軍，憑著接地氣的故事受到熱捧。

截至今日發稿，上映4天的《前任3》總票房已報收超過4.6億元。單日票房的排名方面，《芳華》和《妖鈴鈴》緊隨其後。其中《芳華》也以上映19天，總票房12.6億的佳績成為《戰狼2》之後又一國產電影的“標杆”。

圖源：貓眼電影

2017：國產電影又上一層樓

實際上，不僅是元旦假期這幾天，整個2017年，國內的電影市場都是如雨後春筍般生氣盎然。

2017年12月31日晚，新聞出版廣電總局電影局發佈數據顯示，2017年全國電影總票房為559.11億元，同比增長13.45%，較2016年全年的3%大幅提速。其中國產電影票房301.04億元，占票房總額的53.84%；票房過億元的影片92部，包括國產電影51部；城市院線觀影人次16.2億，同比增長18.08%。

可見，國產電影的票房表現較為出色，和進口電影在這一年的票房上相比已經不分伯仲，電影市場在供給側實現了突破，而整個電影行業也迎來了市場爆發，不再是富裕人的專利，而逐漸成為主流民眾的文化需求和新的消費習慣，隨著影迷群眾的擴大，電影市場在未來幾年依然孕育著非常大的消費潛力。

本質是資本的較量靈感來自現實生活

過去，電影市場被認為是導演、公司的內容輸出市場，而今，觀眾的“口碑”效應對於電影作品的票房影響愈加明顯，觀眾根據網友的評分和評價選擇口碑好的影片，也就是說，過去“生產”什麼電影，觀眾被動的挑選自己喜歡的類型，口碑的影響很少，如今，公司根據觀眾的偏好而被動地編導新的電影，市場走向“消費者主導”，電影產品的供給者和需求者之前形成了較為勢均力敵的新的市場均衡。

同時，在國產電影的供給方，以上市公司為代表的資本方也參與了票房的爭奪。比如，在1月2日票房排名前五的影片中，《前任3:再見前任》的出品公司包括華誼兄弟、光線傳媒以及阿裏系的淘票票和優酷；《芳華》的出品公司包括華誼兄弟、百度旗下的愛奇藝、文投控股、北京文化、英雄互娛、阿裏影業等；《妖鈴鈴》的出品公司包括開心麻花、淘票票等；《二代妖精之今生有幸》的出品公司包括北京文化、騰訊影業等。

任何行業發展到高級階段都離不開金融的推動，分析認為，電影是“文化和資本的碰撞”，電影的製作、推廣和資本的助力息息相關。如《戰狼2》上映後，北京文化的股價飆升，市值增長逾65億元。

綜合來看，2017年是國產電影品質實質性提高的一年，在與進口電影的正面競爭中嶄露頭角。展望2018，在資本的助力下，不同於外國電影較為脫離國內現實，國產電影更多地誕生於國人的日常生活，有望在電影製作、票房、文化出口方面再上一層樓。

作者：張欣然

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