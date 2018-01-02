羅兵咸永道：香港今年可重奪全球IPO集資寶座

在多間會計師行紛紛主張香港今年IPO集資額只能守住三甲之際，羅兵咸永道卻一反常態，熱捧香港可望在今年重奪全球第一的寶座，集資額料達2000億至2500億元。

羅兵咸永道企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，今年預計有80家企業在主板上市，當中包括至少2-3家延至今年才上市的超大型IPO，加上創業板上市企業預計有70家，認為今年集資額達2000億至2500億元絕非「樂觀」預測。

他又指，「同股不同權」及「H股全流通」等改革均有利增加香港上市吸引力，不過由於新改革才剛出台，需待市場消化及循序漸進推行，包括H股全流通目前亦只有數間公司作為新試點，相信對今年香港IPO市場衝擊不大，以「同股不同權」方式上市的新經濟企業或只得幾家，但其集資額佔比，則料可由2017年的30%升至40%。

綜觀2017年，香港IPO集資額為1282億元，同比下滑34%，落後於紐交所及上交所，僅得全球第三位，不過上市宗數則創紀錄，達到174宗。

至於內地方面，A股今年共有437家公司上市，集資總額為2351億元人民幣，IPO宗數及集資額分別同比大增91%和56%。黃煒邦指，自去年第四季開始，A股IPO審批速度明顯已減慢，季內共有87家企業掛牌，佔全年總數約20%，預計今年A股IPO市場將維持相若的審批速度，全年料有300至350宗IPO，集資額將達1800億至2000億人民幣。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)