中國光電子器件發展五年路線圖發布 多領域望獲政策扶持

1月2日從工信部獲悉，《中國光電子器件産業技術發展路線圖(2018-2022年)》發布，《路線圖》較為系統地梳理了國内外光電子器件産業技術現狀，聚焦于信息光電子領域的光通信器件、通信光纖光纜、特種光纖、光傳感器件四大門類并進行了深入分析，研究産業競争優劣形勢，剖析發展面臨機遇挑戰，研究發展思路和戰略目标，提出若幹策略建議與重點方向，力求引領産業發展導向、促進合理布局規劃，凝聚行業力量共同推動我光電子産業加快跨越升級發展。

路線圖提出光通信器件産業目标，包括确保2022年中低端光電子芯片國産化率超過60%，高端光電子芯片的國産化率突破20%;2022年國内企業占據全球光通信器件市場份額的30%以上，有1家企業進入全球前3名等。政策扶持方面包括國家加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金的支持，迅速提高核心器件國産化率，培育具有國際競争力大企業等。

通信光纖光纜産業目标包括，到2022年，中國超低衰減光纖産量在單模光纖總産量的比重提高至60%以上等。政策支持包括繼續加大光纖光纜制造行業上下遊産業鏈的政策扶持和資金支持等。下一步，工業和信息化部電子信息司將組織産業界貫徹實施《路線圖》，加快提升我國光電子産業國際競争力。後續還將根據産業發展變化情況，組織專家力量對《路線圖》予以實時更新。

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