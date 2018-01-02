CES電子展1/9登場 台灣派無人機、機器人進攻

「美國拉斯維加斯消費電子展（ CES ）」將於 1 月 9 日開展，為美國最大的國際消費性電子展。今 (2018) 年，經濟部外貿協會秘書長葉明水將率領台灣精品、 Computex d&i 創新產品、台灣經貿網、資通訊供應鏈專館等團隊參展，為台灣產品宣傳曝光，進一步創造商機。

CES 舉辦時間是每年年初，被許多企業視為為未來 1 年產品周期定調的重要平台。

今年，貿協將帶領近 70 家廠商創新展品前往參展，其中「台灣精品館」將展出甫獲 2018 年台灣精品獎之 AI 機器人、物聯網、無人機及電競等創新產品，華碩、宏碁、明基電通、迎廣、曜越、雷虎科技、微星、友訊、技嘉、威剛、台達電、研華、福寶、勝得棻、波寶創新、愛克智慧衣等品牌都將在這次展覽中亮相。

而在 1 月 8 日開展前一天，葉明水也將於拉斯維加斯主持「 Innovations on Taiwan ICT Industry 」記者會，安排台灣精品廠商介紹亮點創新產品，包括：宏佳騰全球首發智慧儀表板、經緯航太翼龍無人機、麗暘科技 CES 2018 創新獎的 Robelf 家用機器人、台灣骨王全球第一台手術用 MR 頭戴式眼鏡及工研院可玩拼字遊戲的智慧視覺系統機器人創新技術。

貿協指出， 2018 年美國拉斯維加斯消費電子展將於 9 日至 12 日展出，順應全球物聯網及人工智慧的成長趨勢，國內廠商不斷追求創新，貿協也將持續協助廠商於全球市場推廣並爭取曝光。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』