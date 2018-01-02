【港股解碼】港股未來是否依舊看好，投資者要如何抉擇？

恒生指數在2017年全年累計升幅達36%，若投資者持有盈富基金(02800-HK)計及股息等，回報肯定高於36%；若投資者並無持有盈富，反而多持有騰訊控股(00700-HK)及吉利汽車(00175-HK)等倍升股，年內回報逾一倍，完全跑贏恒生指數。可是作為散戶，有多少投資者手頭上持有騰訊及吉利，又有幾多投資者願意先行沽貨以鎖定利潤？因此去年港股大升逾三成，讀者身邊能夠取得理想回報的人士，相信用手指頭已可以計算出來。就如其他專欄作家所言，2017年已成為過去，那麼2018年投資市場又是一個怎樣的環境，投資者又應該如何應對？

要為一年投資市場作預測實為一件相當困難的事。一方面筆者知識所限，另一方面則是今年市場上的有太多不明朗之處，所以只會從目前可合的大環境條件下作出推論，希望可以成為一篇被投資者視為較具參考價值的文章。

美元走勢在2018年投資大環境實在是重中之重。香港股市作為其中一個新興市場，若美元兌新興市場貨幣轉弱，理論上可以受惠，因為資金會從美元資產流入新興市場資產。因為已有其他專欄作家指出，今年投資者要留意美匯指數走勢，筆者亦相當認同。問題是美匯指數在今年內會是強勢或是弱勢。去年美匯指數跌幅近一成，不論是兌人民幣﹑日元或是歐元，美元均貶值。可是美國聯儲局在去年已加息三次，同時美國政府已在去年簽署稅改法案，企業稅從2018年起降至21%。在加息及減稅等利好條件情況下，美匯指數只跌不升，今年美國聯儲局最多加息4次，並且再無政府下調稅率這利好消息，美匯指數還可以處於強勢？美匯指數看來難守90大關。若美匯指數進一步兌新興市場貨幣貶值，看來港股等新興市場股市可以延續去年升勢。

若一切就如筆者所預測，今年投資者可以加大對盈富基金(02800-HK)投資。可是美匯指數今年會失守90？首先美國政府會希望美元持續貶值下去？歐元區政府及日本政府希望歐元及日元持續處於強勢？特別是希望在明年3月底前，將通脹水準推高至接近2%的日本央行，難得美國及歐元區央行有機會在今年內會共同實施偏緊的貨幣政策時，日本央行又豈會宣佈停止質化及量化寬鬆政策？更何況歐元在去年已累積了相當升幅，歐洲央行當然會借著今年內歐洲政局來讓歐元輕微轉弱，所以美匯指數今年內有機會在90至95之間上落。若美國企業開始將留在海外的資金調回美國時，美元會否如去年一樣，成為投資者力沽對象？既然美匯指數只會出現區間上落，就算今年港股錄得升幅，亦難以如去年般大升逾三成。

當然美元過份強勢亦會產生一個眾多央行不願出現的現象，就是難以推高通脹水準。眾所周知，國際石油交易以美元作結算，美元強勢只會導致油價難以上揚，而油價則是構成物價指數最重一環，所以油價難有較明顯升幅，通脹只能處於偏低水準。若美元太強，通脹水準難以被推高；若美元太弱，卻有機會導致通脹步伐較預期快，屆時各大央行便要採取較嚴謹的貨幣政策，所以美元在今年難以出現超強勢，卻不能讓美元過於疲弱，為了維持這一種走鋼線式的美元走勢，相信美國聯儲局及政府皆費煞思量，在這大環境下，港股等新興市場股市升幅自然有限。

看來今年港股整體表現將會不及2017年，那麼個別行業表現又如何？科技及消費等被歸類為新經濟範疇的行業，仍是投資者在今年內關注的焦點。當然要騰訊控股(00700-HK)再次錄得逾一倍升幅，只會是強人所難，騰訊在年內再錄得升幅非難事，惟要留意騰訊今年內股價走勢會否更波動，這與騰訊相關衍生產生品交投活躍程度不無關係。

醫療及健康行業亦為市場人士看好的投資類別，這與內地中產階級進一步增加，對醫療及健康服務及產品需求應會增加。可是，是藥股或是醫院股升幅較大？這便不得而知。當然目前香港交易所(00388-HK)亦為在2018年最受人矚目的股份。隨著香港在下半年接納同股不同權的企業來港掛牌，港交所自然可以從中受惠。港交所股價可以處於哪一個水準？天知道。

作者：張偉倫

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