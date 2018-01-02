2017年12月中國物流業景氣指數為56.6%

中國物流與采購聯合會今天發布的2017年12月份中國物流業景氣指數為56.6%，受季節性因素影響，較上月回落2個百分點。随着節日臨近，與民生相關的食品、日用品等物流業務活動趨于活躍。

2017年12月份中國物流業景氣指數為56.6%，較上月回落2個百分點。分析認為，這種回落主要是受季節性因素影響，屬于年末正常回落，總體看仍然維持較高的水平。

中國物流信息中心副主任何輝表示，從行業看，快遞業、鐵路運輸業、道路運輸業，保持旺盛水平。從品種上看，随着節日的臨近與民生相關的食品、紡織品、日用品物流業務活動活躍。2017年12月份，受生産建設活動放緩、物流業務規模增勢減弱影響，設備利用率指數有所回落。加上臨近春節的因素影響，從業人員指數回落更為明顯，比上月回落2.4個百分點，回落至49%。從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數雙雙保持在較高水平，分别為53%和55.8%，預示着未來1到2個月，物流活動仍將保持平穩。

來源：央視新聞

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