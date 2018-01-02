2017年北京完成各項稅費收入12774.5億元

從北京市稅務部門獲得的初步統計數據顯示，2017年北京市稅務部門共完成各項稅費收入12744.5億元，其中，完成中央級收入7794.3億元，完成一般公共預算收入4912.9億元，增長3%。一般公共預算收入中，北京地稅完成2278.1億元，北京國稅完成2634.8億元。

數據體現出各主體稅種發展形勢各異。2017年增值稅完成3327.6億元，增長2.7%，占比為26%;企業所得稅完成5929.9億元，下降8.2 %，占比為46.4%;居民收入持續提升帶動個人所得稅較快增長，完成1610.3億元，增長12.6%，占比為12.6%;房産稅、印花稅等地方稅費平穩增長，共完成1501.6億元，增長10.6%，占比為11.8%。

數據也體現出“四個中心”戰略加速稅收結構優化升級。2017年，全市圍繞“科技中心”定位，加快“三城一區”建設，帶動高技術服務業快速發展，科技服務業完成稅收675.7億元，增長25.6%;信息服務業完成554億元，增長18.5%;汽車、醫藥和裝備制造業共完成553.4億元;各行業合計占比達到23%。

來源：證券時報

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