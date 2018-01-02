【大行報告】花旗升北京汽車(01958-HK)目标價至15.25元

花旗發表報告指，根據全國乘用車市場信息聯席會(CPCA)的統計，在2017年12月第三周，中國乘用車零售銷售按年回升至增長10%，而該月第一周及第二周為按年跌11%及5%。花旗相信，12月份前兩周的疲弱銷量是由于降低折扣令零售價上升，因OEM制造商和經銷商不确定年終需求，采用了高價格低銷量的方式以保障利潤。

花旗維持2018年首季中國乘用車銷售按年增長7%的預測，并指CPCA早前亦預期行業在2018年首兩個月的銷量可按年增長逾10%，高于市場料的按年升2%至3%，因此進一步加強了該行對行業2018年估值和基本面復甦的正面看法。該行重申行業首選為華晨(01114-HK)及吉利(00175-HK)。而北京汽車(01958-HK)則調升目标價，由14.74元升至15.25元，評級「買入」。

該行表示，自上一次調升北京汽車目标價後，對該股更為看好，因預期集團可最受惠于行業在今年首季的復甦。此外，在其現代合營2018年銷量預測提升至93.4萬輛和純利率3.2%，及奔馳合營2018年/2019年銷量預測提升至47.5萬輛/59.7萬輛的支持下，料集團在2018年的每股盈利按年可有143%的增長。

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