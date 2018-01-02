【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，因科技股和金融股收低。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 24,719 點；標準普爾指數下跌 0.5% 至 2,674 點；納斯達克指數下跌 0.7% 至 6,903 點。

油價上週五上升，因中國需求強勁加上 EIA 公佈上週美國原油日產量下降。紐約 2 月期油上升 1.0% 至每桶 60.42 美元。金價上升，因美元走低。紐約 2 月期金上升 0.9% 至每盎司 1,309.3 美元。

香港和內地股市上週五上升。多部委聯合開展專項行動整治網絡遊戲違法違規行為及不良內容，遊戲股受挫，博雅互動（434.HK）及 IGG（799.HK）股價分別下跌 1.5% 及 1.3%， 惟金山軟件（3888.HK）與多名投資者認購金山雲 D 系列優先股，股價上漲 8.6%；汽車製造股上升。個股方面，心連心化肥（1866.HK）發佈盈利預喜，股價上漲 6.7%；超威動力（951.HK）獲天能動力（819.HK）購入 5.1% 股權，二者分別上漲 13.8% 及 16.5%。恒生指數上升 0.2% 至 29,919 點，國企指數上升 0.2% 至 11,709 點，香港股市成交金額增加 4.2% 至 775 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 3,307 點，滬深兩市成交金額減少 13.8% 至 3,631 億元人民幣。中國將公佈 2017 年 12 月財新製造業 PMI。

◆ 行業及公司新聞

◇ 雅視光學（1120.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年將錄得大額虧損，因 2017 年首 11 個月收入同比下跌 18.3%、折舊開支增加、及其他經營成本按年持續上升。

◇ 中國中車（1766.HK）公佈公司於 2017 年 10 月 - 12 月期間簽訂若干項合同，合計金額約 680 億元人民幣，佔公司 2016 年營業收入的 29.6%。

◇ 甘肅銀行（2139.HK）為中國甘肅省唯一一家省級法人城市商業銀行，按資產總額和存款餘額計，公司在甘肅省銀行業金融機構中分別排名第 2 及第 3 位，而根據中國商業銀行穩健發展能力「陀螺」評價結果，公司 2016 年綜合排名位居中國城市商業銀行第 11 位。2014-2016 年，公司營業收入分別為 79.9、111.3 及 120.6 億元人民幣；股東應佔溢利分別為 10.6、13.0 及 19.2 億元人民幣。2017 年上半年公司收益同比增加 23.9%，而受惠於資產減值損失按年大減 9.4 億元人民幣，股東應佔溢利同比大增 1.9 倍至 20.4 億元人民幣。截止 2017 年 6 月 30 日，公司核心一級資本充足率、資本充足率、不良貸款率及撥備覆蓋率分別為 8.6%、11.5%、1.6% 及 220.3%，均優於監管規定。公司 12 月 30 日起至 1 月 11 日招股，預計 1 月 18 日上市，招股價介乎 2.61-2.77 港元，淨集資額約 57.0 億港元（招股價中位數），市值介乎 254-270 億港元，相當於 11.2-11.8 倍 2016 年市盈率或 1.1 倍市賬率，估值一般。基石投資者將認購 51.0%-54.1% 全球發售股份。

◇ 西部水泥（2233.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將錄得純利大幅增加，主要因 1）2017 年水泥平均售價同比適度上漲，令首 11 月收益按年增加約 28%；及 2）截止 2017 年首 11 月錄得外匯收益 1.3 億元人民幣（2016 年首 11 月外匯虧損 1.6 億元人民幣）。

◇ 英達公路（6888.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年將轉盈為虧，因瀝青路面養護設備銷售分部收益同比下降約 65%-75%、及貿易應收賬款的減值撥備增加，但部分被瀝青路面養護工程服務銷售分部的收入錄得增長約 30%-40% 所抵消。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)