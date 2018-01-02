【異動股】一個數字 累6隻賭股早段齊瀉

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澳門2017年最後一個月的博彩收入錄得227億澳門元，按年上升14.6%，稍遜預期的16%增幅，亦是自去年1月以來增長最慢的月份。博彩收入增長最慢這訊息令一眾賭股出現急跌。 永利澳門(01128-HK)現報23.2元，跌1.55元，跌6.263%。成交266萬股，涉資6240萬元；金沙中國(01928-HK)報38.15元，跌2.2元，跌5.452%。成交350萬股，涉資1.35億元；銀河娛樂(00027-HK)報59.75元，跌2.95元，跌4.705%。成交359萬股，涉資2.17億元；澳博控股(00880-HK)報6.72元，跌0.28元，跌4%。成交302萬股股，涉資2030萬元；新濠國際發展(00200-HK)報22.1元，跌0.9元，跌3.913%。成交88.16萬股，涉資1970萬元；美高梅中國(02282-HK)報22.75元，跌0.9元，跌3.805%。成交155萬股，涉資3520萬元。 澳門2017年最後一個月的博彩收入增長放慢，但已是自2016年8月以來，連續第17個月錄得按年正增長；統計2017年全年，澳門博彩收入共2657.43億澳門元，按年增長19%，是自2014年濠賭業遇冷鋒後，首見全年賭收按年回升。