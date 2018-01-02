【異動股】合和實業(00054-HK)盤前拉升13% 因為胡應湘做了這件事

合和實業(00054-HK)盤前報32.5元，升3.65元，升12.652%。成交22.75萬股，涉資739萬元。2017年12月29日，合和實業公布擬悉售所持合和公路基建(00737-HK)的66.69%股份，予深圳市政府旗下的深圳投控，作價為每股4.8元，較昨收市價有3.6%折讓。

公布指，整個交易涉資約98.65億元，扣除開支後合和實業預計帳面收益約49億元，集團計劃將所得收益用於再投資在合和二期、尋找大灣區投資機遇及派特別息予股東。

而深圳投控亦需向合和公路股東，以每股4.8元提出無條件強制現金要約，而深圳投控有意維持合和公路上市地位。

主席胡應湘昨坦言對賣產感不捨，但強調並非代表集團「撤資」和「等錢洗」，指交易是有助大灣區基建發展，揚言國家發展方向重要過自己。

據合和基建最新年報，其中一條高速公路項目廣深高速的收費期限為30年，之後所有資產要無償移交政府，由1997年7月開始計算，即只剩下10年的收費時間。胡應湘指，買家深圳投控為國資委所控，而內地為配合明年即將開通的港珠澳大橋，因此希望透過收購積極作拓展，又稱作價公平、合理，是經買賣雙方友好協商。

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