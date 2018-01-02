•互聯網的應用其核心機制是連接+內容，連接是工作機制，內容是用戶需求。首先要互聯互通，將割裂封閉的部分及要素在互聯網上連成一體，建立在線互聯的工作機制；然後提供用戶最好的內容，實現用戶價值最大化。

•體驗已成為獲得用戶的首要條件，騰訊公司有個“千百十”法則，即每個產品經理每周至少看1000篇帖子，100篇博客，做10個用戶調查，對用戶的體驗瞭如指掌。通過洞察用戶體驗，要比用戶更懂客戶，最終實現超越客戶。

•人類正在創造一個虛擬世界的人類，其目的是為人類服務。所謂虛擬現實（VR/AR）是將虛擬與現實相結合，實現無縫融合，分不清在虛擬世界還是在現實世界。在雙重現實的發展中，虛擬觀念將越來越強大，為人類提供更好的服務。

•企業級服務是個巨大市場，隨著互聯網的應用不斷深入，圍繞企業互聯網化的服務層出不窮，從電子商務到大數據再到智能化應用都需要企業級的專業服務，特別是企業雲化的發展，雲服務將是最大的智能服務。

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