特步國際(01368-HK)斥不多於1.5億回購股份 主席有意增購

特步國際(01368-HK)公布，董事會已議決動用不多於1.5億港元，以根據回購授權於市場公開回購股份。同時，其已授權股份獎勵計劃的受託人於市場上購買股份，並持有該等股份以預留作股份獎勵計劃的未來股份獎勵所用。此外，公司已獲其主席丁水波及若干高級管理層通知，彼等已因應市場情況增加及有意繼續增加其各自於公司的持股量。

董事會認為建議回購股份符合公司及其股東的整體利益，原因如下有下列3點。首先，股份一直以顯著低於公司表現及基礎價值的估值水平進行買賣。董事會承諾積極管理公司資本，故此董事會相信建議回購股份會為股東創造價值。

第二，誠如2018年12月8日的公告所述，由於集團的3年整改即將完成，故此，董事會預期集團的財務表現將於2018年大幅改善及現金流量將較過往三年強勁。

最後一點，就是於2017年6月30日，集團的財務狀況穩定，每股現金淨值為1.16元人民幣(約1.37港元)，佔集團資產淨值約48.6%。集團預期未來強勁的現金流量及現時健康的財務狀況有利於公司進行建議回購股份，同時維持充足財務資源保障集團業務的持續發展。

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