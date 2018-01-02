昆明機床(00300-HK)A股或被強制退市 H股正申請複牌

昆明機床(00300-HK)2018年1月2日早間發布重大退市風險提示公告。根據目前公司實際情況判斷，公司A股股票恢複上市存在重大不确定性。

公司稱，公司由于2014年、2015年、2016年已連續三年虧損，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司A股股票已于2016年年度報告披露後被實施暫停上市。截止2017年9月30日，公司前三季度歸屬于股東的淨虧損約為2.01億元。由于公司還未對2017年第四季度財務資料進行結帳處理，故需待公司結帳後方可對全年業績進行評估。但結合公司11月經營狀況及目前情形判斷，公司2017年全年實現盈利的可能較低，故判斷公司將較難達成相關財務指标的恢複上市條件，請廣大投資者注意投資風險。

公司信息披露違規(見2017年3月21日公告2017-025号)，已于2017年3月22日收到中國證券監督管理委員會調查通知書，并于2017年11月14日收到中國證券監督管理委員會《行政處罰及市場禁入事先告知書》(見2017年11月17日公告2017-067号)。2017年12月21日，相關被告知人已于中國證監會進行了聽證，并送達了相應的申訴意見。根據最終調查結果，公司如觸發股票上市規則重大違法強制退市條件，公司A股股票將可能被強制退市，請廣大投資者注意投資風險。

公司H股股票依據香港上市規則規定，在達成相應條件下，可以申請復牌。故為了維護香港投資者利益，同時也保護全體股東利益。公司會竭力實現復牌目标的達成。公司董事會獨立調查委員會已履行相應程序聘請相關仲介機構開展工作。公司將在近期依據工作開展情況，根據專業機構意見，出具公司H股復牌時間表，力争公司H股早日複牌。截止目前，公司獨立調查委員會已聘任香港同人融資有限公司(Alliance Capital Partners Limited)作為公司H股復牌顧問，同時聘請普華永道管理咨詢(上海)有限公司法證審計團隊作為公司法證審計機構進場開展工作。法證審計團隊确定的正式進場時間為2018年1月2日，并開展第一階段的法證審計工作，以第一階段的工作完成成果為基礎，達成香港聯交所之相關進一步要求。

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