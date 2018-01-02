北京汽車(01958-HK)：北汽投資向北汽財務增資2億元

北京汽車(01958-HK)1月2日早間公告，于2017年12月29日，公司非全資附屬公司北汽投資與北汽財務公司訂立增資協議，據此，北汽投資同意按其在北汽財務公司目前注冊資本中所占比例(即20%)進一步認繳北汽財務公司新增注冊資本(合計10 億元人民币)中的2億元(人民币，下同)。增資完成後，北汽投資在北汽財務公司註冊資本中所占比例將維持不變，仍為20%，即5億元。

北汽財務公司目前注冊資本15億元，由北汽集團、北汽投資、北汽福田汽車股份有限公司及北京海納川汽車部件股份有限公司分别持有56%、20%、14%及10%。

北汽集團為北京汽車唯一控股股東，持有公司已發行總股本的44.98%，北汽集團持有北汽財務公司56%的股本權益。

公告稱，北汽財務公司自成立以來，主要發揮加強集團資金集中管理、提高集團資金使用效率以及為集團成員單位提供財務管理服務等職能。經過不斷發展，北汽財務公司已經從基礎銀行業務逐步擴展到包含存放同業、成員單位貸款、經銷商貸款、消費信貸、票據貼現、保險兼業代理、財務顧問等業務在内的多樣化綜合金融服務公司。為了适應業務快速發展，提升信貸投放能力和公司盈利能力，夯實競争優勢，并滿足監管部門有關風險管控指标要求，北汽財務公司啓動本輪增資。

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