5年內不準賣！剛剛，深圳樓市傳來大消息！

12月30日，深圳突然宣布：在一塊即將在2018年2月1日出讓的住宅用地上，施行限售政策，限售期為5年！

沒有買賣，就沒有傷害。在樓市越調越漲的背景下，曾經的限購、限貸、限價這些狠招都已失靈。限售，也就是“樓凍”，成為今年樓市調控的主要殺手鐧。

所謂限售，是指新購住房需取得產權證滿一定年限，方可上市交易或辦理轉讓公證手續。這些年限大部分都設置在2到3年不得轉賣，深圳這塊住宅土地的房子是5年不能賣。

第一個限售的城市是廈門，2017年3月23日，廈門市住建部門發布樓市新規，要求新購住房需取得產權證後滿2年方可上市交易。

隨後，有大約50個城市公布了“限售令”。限售期間一般是2年到5年不等，一些城市甚至在二手房交易裏，也實施了“限售令”。

今天（12月30日）深圳規土委在官網上公布了四塊“二類住宅用地”的轉讓消息。其中前三塊土地全部為“純租賃”地塊，具體信息如下：

根據土地轉讓公告，上述三塊土地“建設全年期自持租賃住房，項目建成後，宗地內租賃住房和商業用房在70年出讓年期內自持。自持是指租賃住房及商業用房限整體登記、不得分戶登記，不得轉讓，允許抵押但抵押金額不得超出合同地價與建築物殘值之和”。

也就是說，上述三塊用地的房子，只有整體的房產證，不是每套一個證。

第四塊土地，就是“限售地塊”，具體信息如下：

這塊地在深圳坪山，土地面積1.9萬多平米，未來建築面積8.63萬平米，其中至少配建人才住房15290平方米，還有商業、幼兒園等。土地轉讓采用“單限雙競”的辦法以掛牌方式出讓，即：限成交地價、競成交地價和人才住房面積。

當這塊土地達到最高限價12.545億元的時候，就開始競“增加的人才住房面積”，相應就縮小了可以出售的普通商品房面積。

條款規定：普通商品住宅和商業用房產權歸乙方，可按規定銷售。本宗地項目建成後，普通商品住宅取得套房不動產權證之日起5年內不得轉讓。

普通商品住宅銷售時不得強制搭售其他服務、產品，不得捆綁精裝修。

也就是說，普通商品房部分可以向社會公眾出售，但購房者在拿到不動產證之後5年內不得轉讓。

2017全年，深圳沒有出讓一塊“建成後房屋可供出售”的普通住宅用地，這在大城市裏是唯一的。2018年出讓的第一塊普通住宅用地，就附加上了限售5年的條款。很顯然，深圳近期樓市調控在收緊。

深圳是上一波樓市上漲的領頭羊，領先了全國一年左右的時間。如今也在步入限售大軍！目前，是這塊住宅土地限售，未來，不排除二手房也可能進入限售！

在當前美國減稅、加息、縮表的影響下，美元大規模流向世界的時代已經結束，美元回流美國成為大趨勢，中國外匯儲備已經下降了一萬億美元，就是資本外流的縮影，而對於以寬松貨幣推動、依靠信貸續命的中國樓市來說，無疑首當其沖。

對於當前的樓市，政策層面通過限售，控制瘋狂上漲的房價，同時鎖死這些年M2瘋長超發的貨幣，因為只有這些資金無法套現流出，匯率才能保持穩定，消費品市場才不會出現大通脹滔天貨幣形成的洪水威脅才能減小；但是又不希望房地產就此熄火，所以同時鼓勵建設大量的公租房，保證一定的房地產開工規模，確保GDP增速不至於明顯下跌。

雖然房子已經脫離了居住屬性，成為金融投機品，但是由於其未來套現周期太長，風險遠遠大於股票、債券，試想，如果證券市場作出規定，買入的股票只有5年後才能賣出，沒有了流動性，這樣的股票市場，還有投機價值嗎？

這裏姑且不論貨幣緊縮的大趨勢和負債資金鏈斷裂下房價下降的可能性，單單是凍結樓市交易這一條，都可以將高杠桿買房投機的人耗死。因為就算是你的債務鏈斷裂，只要沒到5年的期限，你就無法通過脫手房產來擺脫債務危機。更何況，5年之後，樓市是什麽光景誰也說不準，就算到時你能脫手，恐怕也是恐慌性的踩踏事件。

有史以來的超級大泡沫，要被刺破了，留下的豈止是一地雞毛，更可能是漫無邊際的沼澤，投機炒房客永生無法走出！

版權：來源 股票說（gps0101tmt）綜合 劉曉博（liuxb929）、海外自由錄（hwzyl2016）

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