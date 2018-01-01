衆安在線(06060-HK)對汽車共同保險合作協議作出修訂及更改年度上限

衆安在線(06060-HK)1日晚間公告，公司于2018年1月1日對汽車共同保險合作協議作出修訂，根據修訂協議，公司與平安産險分占保費及索賠付款比例分别將自30%及70%修訂至50%及50%，自2018年1月1日起生效，惟須待股東批準後方可作實。根據修訂協議所修訂之汽車共同保險合作協議，汽車共同保險合作協議項下持續關連交易截至2019年12月31日止兩個年度之原年度上限將不足夠并需要修訂。

修訂協議所修訂之汽車共同保險合作協議的主要條款載列如下：協議將于2020年1月25日屆滿;公司與平安産險分占保費及索賠付款比例分别為50%及50%;及平安産險主要負責履行協議中的營運責任，平安産險收到付款後會與公司結算。公司估計就截至2020年12月31日止三個年度，修訂協議所修訂之汽車共同保險合作協議之持續關連交易之經修訂年度上限將如下：2018年年度上限由3.36億元人民币(單位下同)修訂為19.6億元;2019年年度上限由7.2億元修訂為60億元;2020年經修訂年度上限為7.1億元。

公告表示公司將召開臨時股東大會以供股東考慮及酌情批準修訂協議，并將成立由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會以就修訂協議向獨立股東提供意見。預期將委任一名獨立財務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

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