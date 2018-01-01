長安民生物流(01292-HK)開展融資性售後回租業務關聯交易

長安民生物流(01292-HK)1日晚間公告，于2017年12月31日，公司的一家分公司哈爾濱分公司興中匯富通簽訂了買賣合同及售後回租合同以開展融資性售後回租業務;及同日，一家附屬公司杭州長安民生興中匯富通簽訂了買賣合同及售後回租合同以開展融資性售後回租業務。

中匯富通分别與哈爾濱分公司以及杭州長安民生之間的交易統稱為融資性售後回租交易。于本公告刊發之日，中國長安分别直接持有公司25.44%的股權及中匯富通5%的股權。此外，中國長安通過其全資子公司中匯富通投資間接持有中匯富通85%的股權。因此，根據上市規則，中匯富通乃公司的關連人士，上述融資性售後回租交易構成公司之關連交易。

根據哈爾濱分公司融資性售後回租交易買賣合同，哈爾濱分公司先以1243.6萬元人民币為代價向中匯富通出售一套輪胎自動裝配線，再以人民币1341.7萬元租金代價向中匯富通租賃上述輪胎自動裝配線。租金包括租賃成本人民币1243.6萬元(即出售價款)和租賃期内的利息共計人民币98萬元，將由承租方按季等額支付給出租方，共計12期，售後回租合同下的租賃利率未年息含稅4.75%。

根據杭州長安民生與中匯富通簽訂的買賣合同，杭州長安民生先以1495.4萬元人民币為代價向中匯富通出售一套輪胎裝配線，再以人民币1613.3萬元租金代價向中匯富通租賃上述輪胎自動裝配線。租金包括租賃成本人民币1495.4萬元(即出售價款)和租賃期内的利息共計人民币117.9萬元，將由承租方按季等額支付給出租方，共計12期，售後回租合同下的租賃利率未年息含稅4.75%。

公告表示，公司認為融資性售後回租交易對集團有利，因為集團可盤活固定資産，按合理條款獲取額外無擔保營運資金，支持其業務及營運活動，同時可維持對租賃物的适當權利，公司認為可鞏固集團的現金流量，加速資金周轉。

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