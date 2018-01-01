仁瑞投資(02322-HK)就提供貸款相關法律訴訟達成和解

仁瑞投資(02322-HK)1日晚間公告，有關涉及仁瑞堂實業(深圳)(作為貸款人)、漢能公務航空(作為借款人)及中國農業銀行(作為貸款代理)訂立之委托貸款協議之主要交易;及有關貸款人就委托貸款協議及擔保合約于中國向借款人及擔保人展開法律訴訟，董事會今日宣布，經多次磋商後，于2017年12月29日聯交所交易時段後，貸款人、借款人及擔保人就法律訴訟訂立和解協議，其主要條款概述如下：

(a)借款人須于2017年9月15日前向貸款人償還約人民币833萬元，即第三筆分期及第四筆分期之尚未償還總額約人民币804萬及其按每年7.5厘之利率(而非違約利率每日0.03厘)計算之應計利息約人民币28.7萬元。然而，由于實際支付于2017年9月30日發生，故進一步應計未付之利息為人民币22,000元(第一筆尚未償還金額);

(b)借款人須于2017年10月16日前向貸款人償還約人民币524萬元，即根據委托貸款協議之條款原定于2017年7月6日到期償還之金額(第五筆分期)及其按标準利率(而非違約利率)計算之應計利息約人民币93000元。然而，由于實際支付于2017年11月1日發生，故進一步應計未付之利息為人民币16000元(第二筆尚未償還金額);

(c)借款人須于2017年12月15日前向貸款人償還約人民币525萬元，即根據委托貸款協議之條款原定于2017年10月6日到期償還之金額(第六筆分期)及其按标準利率(而非違約利率)計算之應計利息約人民币66000元，并連同第三筆分期、第四筆分期及第五筆分期分别應計之第一筆尚未償還金額及第二筆尚未償還金額約人民币38000元。盡管實際支付于2017年12月21日發生，貸款人已豁免由2017年12月15日起至2017年12月21日止之應計未付利息;

(d)借款人須于2017年12月27日前償付貸款人産生之法律費用及法院費用約人民币60.8萬元;

(e)就約人民币28.8萬元之法院費用而言，倘貸款人撤回法律訴訟并獲中國法院退還法院費用或其任何部分，則貸款人須于十日内向借款人支付有關已退還法院費用;

及(f)在借款人履行于和解協議項下之義務規限下，貸款人、借款人及擔保人之權利及義務須受委托貸款協議及擔保合約所規管。

于本公布日期，借款人已悉數償還第三筆分期、第四筆分期、第五筆分期、第六筆分期、其應計利息及違約利息、法院費用及貸款人産生之法律費用。經考慮集團進行法律訴訟所需之時間及財務資源相當龐大，且其結果涉及不确定性，董事會認為，和解協議可避免集團將予産生之進一步時間、成本及開支，以及就其結果提供确定性。因此，董事會認為，和解協議于商業上為解決該事宜之可行方式，并符合集團之整體利益。

鑒于根據和解協議，第三筆分期、第四筆分期、第五筆分期及第六筆分期之償還日期僅延長介乎約兩至八個月;及盡管根據委托貸款協議，于2017年12月29日應計之違約利息及複息總額約為人民币76.6萬元，惟根據和解協議，于延長期間已應計約人民币48.3萬元之利息，并已由借款人向貸款人償還，從而導緻利息淨額約人民币28.3萬元獲貸款人根據和解協議豁免，董事會認為，和解協議并不構成委托貸款協議之重大條款更改，且毋須遵守股東批準規定。

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