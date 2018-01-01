【香港地產】50大甲廈上月交投錄22宗 按月挫33%

近月甲廈交投氣氛暢旺，為令市場更快掌握甲級商廈成交情況，美聯工商舖資料研究部首度以每月形式，公布50大指標甲廈的實時成交資訊。美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，50大指標甲廈上月共錄得22宗買賣成交(實時數據、包括公司轉讓買賣)，按月下跌約33.3%，涉及面積共約9.04萬平方呎。本行認為，踏入聖誕節長假，投資者紛外遊，乃甲廈成交回落主因，隨著長假完結，本月甲廈交投可望回穩。

首公布實時數據 助市場掌握最新資訊

該行公布的50大甲廈成交資訊，數據將包含相關甲廈每月的成交宗數及涉及樓面等資料。由於有關數據將計及公司轉讓的交易，同時採用實時方式進行統計，因此會較一般數據更快地反映商廈市場的實際市況。

綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，50大指標甲廈上月共錄得22宗買賣成交，按月下跌約33.3%。以面積計算，該批成交合共涉及面積約9.04萬平方呎，按月下挫逾93%。

上月成交量約9.04萬呎

12月份指標甲廈成交面積按月大幅下跌，主因乃11月份錄得中環中心75%業權的巨額成交個案，大幅推高基數所致，若扣除該宗中環中心成交，則上月50大甲廈成交面積按月僅下挫約9%。

若按面積分類，上月50大甲廈錄得最多成交的為九龍區，上月共錄約4.54萬平方呎的樓面買賣，按月逆市微升3.9%；其次為錄得約4.07萬平方呎的港島區，至於新界錄得約4,299平方呎。若按交投宗數劃分，九龍區錄得13宗買賣，按月下挫約13%；港島區錄5宗，按月跌約54.5%，而新界則錄4宗。

上月50大甲廈只有17座錄得買賣成交，其中，屬上環指標的信德中心期內共錄得2宗易手個案，合共涉及約4,738平方呎；另觀塘皇廷廣場同錄得2宗買賣，共涉約3,175平方呎。然而，上月金鐘6座指標甲廈全部「未發市」，包括一向交投較活躍的力寶中心。

甲廈仍受捧 本月交投料回升

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示：「12月份乃商廈市場傳統交投淡季，因為當月下旬正值聖誕節長假，投資者及業主一般都會外遊，令買賣處於兩閒局面，而上月也不例外。故此，即使近期寫字樓受捧，並成為市場的焦點，上月交投量仍然下跌。」

翁鴻祥續指，雖然美國去年已經加息3次，但港息仍未見跟隨，而核心區甲廈供不應求，中環美利道商業地王去年中更以破紀錄每呎樓面逾5萬元批出，令甲廈價格一直高企，吸引市場追捧。他預期，隨著長假期完結，投資者紛回港，相信本月市場交投量將會略為回升。

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