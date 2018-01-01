【香港地產】中原：樓宇買賣合約整體金額暫錄7,178.3 已創歷史次高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至12月27日，2017年全年樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄7,178.3億元，已經打破2010年的6,894.8億元水平，創下有紀錄以來30年的歷史次高，僅低於1997年的8,680.2億元。料全年將錄7,250億元，較2016年5,328.1宗上升36.1%。宗數方面，2017年暫錄83,033宗，已經創下自2012年115,533宗後5年新高。料全年錄83,850宗，較2016年全年73,004宗上升14.9%。

按月方面，12月份暫錄6,376宗及780.6億元。料全月將錄7,200宗及850.0億元，較11月份7,601宗及667.2億元下跌5.3%及上升27.4%。12月份適逢聖誕長期假，工作日數減少，以致宗數輕微回落。但12月份錄得16宗領展商場出售登記，共217.29億元，以致整體登記金額大幅上升，繼今年4月880.2億元後再次重上800億元高水平，並創下8個月新高。

一手私人住宅方面，今年暫錄2,401.0億元，已經升穿2016年歷史高位1,869.4億元，創下自1996年有紀錄以來22年的歷史新高。宗數暫錄18,351宗，亦已創下2007年18,943宗後10年新高。料全年將錄18,475宗及2,450億元，按年升11.6%及31.1%。

按月方面，12月份暫錄1,126宗及180.3億元。料全月將錄1,250宗及210億元，較11月1,401宗及206.2億元下跌10.8%及上升1.9%。宗數連續5個月高企於1,000宗水平以上，反映一手市況仍然暢旺。

2017年12月份最高登記宗數的新盤是南昌站匯璽II，暫錄374宗及49.0億元。其次為何文田皓畋，暫錄111宗及17.0億元。第三為沙田薈蕎，暫錄73宗及4.1億元。

二手私人住宅方面，2017年暫錄39,348宗及2,959.2億元，金額已創自2012年3,127.4億元後5年新高，宗數亦已創自2014年42,789宗後3年新高。料全年將錄39,760宗及2,990億元，較2016年的34,657宗及2,372.1億元上升14.7%及26.1%

按月方面，12月份暫錄3,388宗及269.1億元。料全月錄3,800宗及300億元，較11月份的4,001宗及312.3億元下跌5.0%及3.9%。

大型屋苑方面，2017年12月份嘉湖山莊暫錄50宗。太古城暫錄42宗、沙田第一城31宗及美孚新村22宗。

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