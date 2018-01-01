聖馬丁國際(00482-HK)400萬美元出售2年貸款的權利所有權及利益

聖馬丁國際(00482-HK)周一晚間公布，于2017年12月29日交易時段後，貸款賣方及應收賬款賣方(兩間均為公司的全資附屬公司)與買方訂立該協議，據此，貸款賣方及應收賬款賣方已有條件同意出售及轉讓及買方已有條件同意購買及承讓該等資産之權利、所有權及利益，代價為400萬美元。

該等資産指2014年貸款及2015年貸款、2014年貸款及2015年貸款協議及任何相關文件;股份質押;及債務人結欠應收賬款賣方合共481.6萬美元之應收貿易賬款及其他應收款項。

公告稱，集團一直面臨沉重財務負擔，而日常經營需要向金融機構借貸。鑒于債務人履行該等資産項下付款責任的不确定性，建議轉讓將使集團能夠從不良資産中獲得現金資源。董事認為建議轉讓提供集團一個契機變現該等資産，對集團的現金流帶來正面貢獻，以及減少集團之財務負擔。

根據本公告日期該等貸款及應收貿易賬款之總額，集團預期确認虧損約695.2萬美元。然而，由于該等貸款及應收貿易賬款于截至2016年12月31日的綜合財務報表已全數減值，故此項虧損將不會于集團綜合損益及其他全面收益表中确認。

公告稱，根據400萬美元的代價及與建議轉讓相關之估計直接成本約40萬港元計算，集團預期自建議轉讓收到所得款項淨額約3080萬港元。集團現時擬將所得款項用作集團之一般營運資金，以及償還金融機構之借款。

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