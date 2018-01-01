【香港地產】利嘉閣：十大屋苑元旦假成功突圍

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，2018年新一天的來臨，即為樓市帶來好消息，在三天的元旦假期中，二手交投極為暢旺，較上周及上年的元旦假都大幅回勇，為緊接的一年打下強心針。市場在預期樓價保持氣勢，繼續價量齊升下，將鼓勵買家加快入市步伐。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(12月30至12月31日)十大指標屋苑暫錄23宗二手買賣個案，較上周末(12月23至12月24日)的9宗，按周大升約1.6倍；而三天元旦假期(12月30日至1月1日)十大指標屋苑則合共錄得25宗二手買賣，較去年的三天假期錄得的9宗，同樣錄得驚人升幅約1.8倍。

廖偉強指出，2017年樓市相當熾熱，即使政府及金管局多番出招調控，但在供應短缺及強勁的剛性需求情況下，一手新盤繁花似錦，二手呎價屢創新高，一二手全面復蘇，促成量升價更升的現象。適逢本周沒有大型新盤出場，一手失去焦點，有助二手市場有機可乘，突圍而出。在縱觀多項因素下，相信樓市向好並非曇花一現，而市場亦傾向預期來年樓市繼續向好，樓價繼續創高，在強盛心態及節日氣氛影響下，加快腳步置業入市或投資獲利，推動過去三天元旦假期的成交較上年的比例大幅增加。

於十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，以新界區表現最活躍，單計周六日假期已累錄得13宗成交，較上周大幅增加約2.3倍，而九龍區亦延續上周活躍度，錄得9宗成交，走勢凌厲，至於香港區表現雖仍落後，但三天假期亦錄得3宗成交，較上周同期多1宗。若以屋苑劃分，嘉湖山莊狀態最出色，共錄7宗成交，而康怡花園、黃埔花園、沙田第一城及麗港城亦開始回勇，破除上周零蛋的悶局，分別錄得2至3宗的成交量，但太古城及杏花村則雙雙未能錄得交投。

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