【香港地產】中原：元旦3天假期共25宗成交

中原地產十大屋苑於2017年最後一個周末共錄得23宗成交，較對上一周聖誕節周末急增10宗或77%，成交量創2016年7月後新高，已連續7周企穩於雙位數水平。3天元旦假期十大屋苑共錄25宗成交，全數屋苑均錄得成交，較去年元旦假升近1.3倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市持續暢旺，聖誕及新年假期間樓市旺勢不減，因一手市場最近以銷售貨尾為主，準買家集中於二手市場覓盤，買家怕遲買更貴，紛紛於農曆新年前偷步入市，帶動二手屋苑成交暢旺。12月份十大屋苑共錄得271宗成交，按月增13%。預計過年前有不少買家趕入市，小陽春提早出現。

3天假期間港島區市況平穩，3個指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島各錄得1宗成交。中原地產太古城區資深區域營業經理張光耀表示，太古城於周末錄得1宗成交，較上周末減少1宗。新成交為南海閣高層E室，實用面積488平方呎，成交價945萬元，平均實用呎價19365元。3天長假期僅錄得此宗成交。總結12月份，太古城共錄得32宗成交，平均實用呎價錄約18300元水平，較11月分別減少17.9%及1.1%。年底受到聖誕及新年假期影響，不少買家外遊，導致屋苑睇樓及交投氣氛回落。

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